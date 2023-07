Twitter bloque TweetDeck derrière un paywall, obligeant les utilisateurs à passer au nouveau design

Twitter a officiellement annoncé un changement que beaucoup d’entre nous ont vu venir. À partir du mois prochain, TweetDeck sera payant et les utilisateurs devront s’abonner à Twitter Blue pour accéder à la version plus avancée et multi-colonnes de Twitter.

Twitter a également commencé à migrer tous les utilisateurs de Twitter vers la nouvelle version de TweetDeck et coupe l’accès à la version classique.

Twitter a annoncé ce changement lundi après-midi, alors qu’il continue d’imposer des limites de débit aux utilisateurs afin de limiter le nombre de tweets qu’ils peuvent voir en une journée.

Twitter teste depuis longtemps un nouveau design pour TweetDeck, et l’entreprise affirme maintenant que le nouveau design a été entièrement lancé dans le monde entier. Twitter faits marquants Les « nouvelles fonctionnalités » du site web de TweetDeck mis à jour :

Toutes vos recherches, listes et colonnes sauvegardées seront transférées dans le nouveau TweetDeck. Vous serez invité à importer vos colonnes lorsque vous chargerez l’application pour la première fois.

Un compositeur de Tweet qui vous permet de créer des fils de discussion et d’ajouter des photos, des vidéos, des GIF, des sondages ou des emojis à vos Tweets, y compris les Tweets programmés.

Prise en charge de Twitter Spaces.

La recherche avancée vous aide à trouver le contenu que vous recherchez.

L’ordre des tweets vous permet d’afficher les tweets les plus importants ou les plus récents en premier dans les colonnes.

Decks qui vous permettent d’organiser vos colonnes en groupes pour des espaces de travail plus propres.

Un créateur de colonnes qui offre un moyen plus intuitif de créer des colonnes, et inclut la possibilité de « Rechercher Twitter » à partir de la colonne. Créez des types de colonnes comme le profil, les sujets, l’exploration, les événements, les moments et les signets.

L’ancrage vidéo vous permet de regarder une vidéo tout en exécutant d’autres fonctions telles que l’accès au contenu dans la même colonne et le changement de plateforme.

Twitter annonce qu’il est désormais la migration de tout le monde à la nouvelle conception de TweetDeck, et ils ont débranché l’ancienne version. L’entreprise affirme une fois de plus avoir effectué ces changements dans le cadre de ses efforts visant à « réduire le grattage » des données de Twitter.

La nouvelle version de TweetDeck ne prend pas en charge la fonctionnalité « Teams » de Twitter, un changement qui va perturber les flux de travail partout. Cette fonctionnalité permet à plusieurs personnes de gérer plusieurs comptes et d’en partager l’accès sans pour autant partager les mots de passe des comptes.

« La fonctionnalité Teams de TweetDeck est temporairement indisponible et sera rétablie dans les semaines à venir », indique la société.

Enfin, Twitter a annoncé que TweetDeck ne serait disponible gratuitement que pendant les 30 prochains jours. Après cette période de grâce, Twitter précise que les utilisateurs devront être vérifiés (c’est-à-dire abonnés à Twitter Blue) pour accéder à TweetDeck.



