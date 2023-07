Voici comment supprimer les logiciels malveillants d’Android

Les virus mobiles ne sont pas discutés aussi fréquemment que les virus informatiques. En réalité, de nombreux internautes vont même jusqu’à se disputer sur leur existence. En comparaison, les logiciels malveillants sont plus courants pour les téléphones. Plus précisément, les téléphones Android sont plus sensibles aux logiciels malveillants que les iPhones. Mais si vous savez comment supprimer les logiciels malveillants d’Android, vous n’avez vraiment pas à vous soucier d’être infecté.

Désormais, vous vous demandez peut-être où les téléphones Android peuvent-ils détecter les logiciels malveillants ? Android fonctionne sur une plate-forme open source. Cela vous permet de télécharger des fichiers et des applications à partir de diverses sources. Et les applications et fichiers provenant de sources tierces ne sont généralement pas sûrs pour le système Android. Certains d’entre eux peuvent être configurés de manière à mettre la main sur vos données sensibles.

Qu’est-ce qu’un logiciel malveillant mobile ou Android ?

Avant de savoir comment supprimer les logiciels malveillants des appareils Android, il serait préférable d’avoir une bonne compréhension des logiciels malveillants. Les logiciels malveillants Android ou mobiles, souvent confondus avec des virus, incluent les chevaux de Troie, les vers et les logiciels espions. Et ils sont très différents des virus.

Qu’est-ce qui différencie les logiciels malveillants des virus

Les logiciels malveillants sont essentiellement un terme générique. Tout logiciel ou programme malveillant qui pénètre dans votre appareil sans votre consentement peut être qualifié de logiciel malveillant. Considérant cela, vous pouvez dire que le virus est un type de malware. Il s’attache à un programme, qui peut aller des fichiers multimédias aux applications en via les documents.

Mais la principale chose qui sépare un virus d’un logiciel malveillant est que le logiciel malveillant n’a pas besoin d’un programme hôte. Vous devez ouvrir ou travailler avec le fichier infecté pour qu’un virus se propage. Les logiciels malveillants, en revanche, peuvent rester opérationnels juste après avoir pénétré dans votre appareil. En d’autres termes, ils peuvent activement infliger des dégâts lorsque vous les ouvrez.

Exemples de logiciels malveillants qui ont attaqué des téléphones Android dans le passé

Il existe des tonnes de logiciels malveillants Android. Mais certains d’entre eux sont plus fréquents que d’autres. Voici une brève description de ceux qui ont provoqué un chahut sur les téléphones dans le passé :

Caribe

À la base, Caribe est un ver qui s’est propagé sur les téléphones Symbian en 2004. Cependant, il était inoffensif. Tout ce qu’il a fait est d’afficher le mot « Caribe » sur l’écran. Vous vous demandez comment cela s’est propagé ? Il est passé d’un téléphone à un autre via des signaux Bluetooth.

Android/Filecoder.c

Il s’agit d’un ransomware qui a été découvert en 2019. Et en tant que ransomware, il a verrouillé tous les fichiers et a obligé les propriétaires à payer pour y accéder.

OpFake

C’est un cheval de Troie qui peut secrètement envoyer plusieurs SMs. Ce malware a également la capacité de demander des droits d’administrateur sur l’appareil. Et si vous accordez les droits, il obtient un accès exclusif à tout.

Logiciel espion Loki Bot

Il s’agit d’un autre cheval de Troie qui peut voler vos noms d’utilisateur et mots de passe. De plus, il peut accéder à des données hautement sensibles, y compris vos informations bancaires et autres informations d’identification.

À quel point votre téléphone Android est-il vulnérable aux logiciels malveillants ?

Les téléphones Android, en général, sont plus vulnérables aux logiciels malveillants que les iPhones. Après tout, l’iOS de l’iPhone est à source fermée. Cet écosystème fermé empêche les utilisateurs de télécharger et d’installer des applications tierces.

Mais au fil du temps, le système de sécurité Android a connu plusieurs mises à niveau. Même ainsi, les développeurs d’applications malveillantes trouvent un moyen de contourner la sécurité d’Android et d’installer leurs logiciels malveillants sur votre téléphone.

Néanmoins, l’essentiel est que plus votre téléphone Android est mis à jour, moins il est vulnérable aux attaques de logiciels malveillants. Et moins votre appareil est mis à jour ou ancien, plus il sera vulnérable aux attaques de logiciels malveillants.

Comment savoir si votre téléphone Android contient des logiciels malveillants

Certains signes classiques peuvent vous indiquer si votre téléphone Android a été infecté par des logiciels malveillants. Ils sont:

Les applications cesseront de fonctionner correctement et planteront plus souvent

Il y aura une augmentation de l’utilisation des données ou des ressources

Votre appareil enverra des textes et des liens aux contacts enregistrés sans que vous le sachiez

La batterie du téléphone Android commencera à se décharger rapidement

Votre appareil peut devenir excessivement chaud sans que vous fassiez quoi que ce soit

Il peut y avoir des applications étranges dans votre bibliothèque d’applications

Vous êtes redirigé vers différentes pages Web sur votre navigateur

Comment supprimer les logiciels malveillants d’Android

Vous remarquez les signes classiques de logiciels malveillants sur votre appareil Android ? Voici les étapes que vous pouvez suivre pour supprimer les logiciels malveillants d’Android :

Analysez et supprimez les logiciels malveillants avec le programme de sécurité intégré de votre téléphone Android

La plupart des téléphones Android de nos jours seront fournis avec un programme de sécurité dédié. Par exemple, Samsung a Device Care et Xiaomi a Security Scan. Vérifiez si votre téléphone dispose d’un tel programme et effectuez une analyse complète du système. Vérifiez si le programme a détecté des menaces. Si c’est le cas, supprimez immédiatement les menaces.

Utiliser le mode sans échec Android pour supprimer les logiciels malveillants

Pour passer en mode sans échec Android, maintenez le bouton d’alimentation enfoncé et attendez que le menu d’alimentation s’affiche. Une fois que c’est fait, appuyez et maintenez sur l’option « Éteindre » ou « Arrêter ». Le téléphone Android redémarrera alors en mode sans échec. Observez si votre téléphone fonctionne normalement.

Sinon, vous devez parcourir manuellement toutes les applications installées et désinstaller les applications suspectes. Certaines applications Android peuvent ne pas vouloir se désinstaller. Dans ce cas, vous devrez utiliser ADB ou un outil Debloater.

Videz le cache de votre navigateur et activez Google Play Protect

Les applications stockent le cache du site Web pour accélérer le chargement des sites lorsque vous les revisitez. Les effacer peut ralentir le chargement des sites lorsque vous les visitez à nouveau. Mais avec le nettoyage du cache, vous pouvez également effacer la connexion entre votre téléphone et des sites Web malveillants.

Par ailleurs, vous devez activer Google Play Protect. Il analyse toutes les applications que vous installez, quel que soit l’endroit où vous les avez téléchargées. Pour l’activer, accédez à Google Play Store, appuyez sur votre profil, sélectionnez Play Protect et activez Google Play Protect.

