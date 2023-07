Apple change le port de charge avec l’iPhone 15, et ce ne sera pas comme la dernière fois

Lorsque Apple dévoilera la gamme iPhone 15 dans deux mois, elle annoncera également le premier changement de point de charge depuis l’iPhone 5. Pour beaucoup d’utilisateurs d’iPhone, cependant, rien ne changera dans la façon dont l’iPhone est rechargé.

30 broches vers Lightning

Rétrospectivement, il est difficile de croire qu’Apple n’a fabriqué que cinq modèles d’iPhone utilisant le port de charge d’origine. Lancé il y a 16 ans, l’iPhone original utilisait le même port de charge à connecteur 30 broches que la gamme iPod.

Lorsque le connecteur à 30 broches d’Apple est arrivé sur l’iPhone, il s’agissait d’une option de charge acceptable. La prise ne se connectait que lorsqu’elle était orientée vers l’avant, mais elle n’était plus verrouillée par des dents de part et d’autre.

Apple n’a jamais livré ce port de charge que sur l’iPhone, l’iPhone 3G, l’iPhone 3GS, l’iPhone 4 et l’iPhone 4S. Pourtant, la réaction du public lorsque l’iPhone 5 est passé à l’actuel port Lightning n’a pas été très positive en 2012.

Cela s’explique en grande partie par le fait que l’adoption du connecteur à 30 broches avait pris de l’avance en raison de la popularité de l’iPod. Le fait que l’adaptateur 30 broches vers Lightning d’Apple était en rupture de stock lors du lancement de l’iPhone 5 n’a pas aidé.

USB-A vers USB-C

S’il est vrai que l’iPhone n’a pas changé de port de charge depuis plus de dix ans, ce n’est peut-être pas ainsi que les clients voient les choses.

Apple a commencé à livrer un câble USB-C vers Lightning dans la boîte de l’iPhone 11 Pro pour débloquer une charge plus rapide. L’iPhone 5 jusqu’à l’iPhone XS (et non Pro 11) était livré avec un câble USB-A vers Lightning. Apple a également inclus la brique de recharge dans la boîte.

Un an plus tard, Apple a cessé d’inclure l’adaptateur d’alimentation dans la boîte pour sauver la planète et a remplacé le câble USB-A vers Lightning par le câble USB-C vers Lightning pour l’iPhone 12. Si l’on en croit les deux personnes qui ont emprunté mon chargeur d’iPhone le mois dernier, les clients de l’iPhone découvrent encore les avantages d’une charge plus rapide avec l’USB-C vers Lightning et un adaptateur d’alimentation de 20 W.

L’USB-C reste « la nouvelle prise » pour Apple, bien qu’elle ait été adoptée pour la première fois sur un nouveau produit en 2015.

Lightning vers USB-C

Aujourd’hui, Apple vous permet de recharger vos appareils en USB-C, qu’il s’agisse de MacBooks, d’iPads, de télécommandes Apple TV ou d’écouteurs Beats. Tout sauf l’iPhone.

Cela changera avec la gamme iPhone 15, qu’Apple le veuille ou non. Pour beaucoup d’entre nous, le passage du Lightning à l’USB-C n’a que trop tardé. L’insistance d’Apple à commercialiser le Lightning pendant toutes ces années n’a fait qu’aggraver la transition à venir.

Mais pour de nombreux utilisateurs d’iPhone (dont certains lecteurs de Netcost-security.fr), le passage du Lightning à l’USB-C (qu’Apple le veuille ou non) est un changement redoutable. Indépendamment de ce qu’ont fait les autres produits d’Apple, l’écosystème Lightning est florissant pour beaucoup. Devoir investir dans une nouvelle prise de charge (qu’Apple le veuille ou non) est un casse-tête. Nous comprenons.

Cette transition de la recharge a cependant quelque chose de différent. Pour certains utilisateurs d’iPhone, le port de charge utilisé par Apple ne fait aucune différence. Apple pourrait remplacer le port Lightning par le port VGA, cela n’aurait pas d’importance, du moins en ce qui concerne la recharge.

L’iPhone X et l’iPhone 8 ont été les premiers à prendre en charge la norme de recharge Qi, et l’iPhone 12 a considérablement amélioré l’expérience avec MagSafe. Pour certains utilisateurs, le port de charge de l’iPhone n’est qu’un port de service et un collecteur de peluches.

Il y a probablement beaucoup de points communs entre les personnes qui utilisent la recharge sans fil et celles qui attendent avec impatience les iPhones USB-C. Néanmoins, pour certains clients de l’iPhone, le passage du Lightning à l’USB-C avec la gamme iPhone 15 ne fera aucune différence. Il vous suffira d’utiliser sur votre iPhone 15 le même chargeur MagSafe que celui que vous utilisez depuis l’iPhone 12. On ne peut pas en dire autant du dernier grand changement de port de l’iPhone.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :