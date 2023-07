Le geste audacieux de Valve : interdire les illustrations d’IA non-développeurs dans les jeux Steam

Valve, la société à l’origine de la plate-forme de jeu populaire Steam, a confirmé que les jeux utilisant des illustrations d’IA créées à partir de sources non détenues par des développeurs seront interdits sur Steam. Cette décision a été socket pour prévenir les problèmes de droit d’auteur et protéger la propriété intellectuelle des artistes et des créateurs. Les illustrations d’IA sont créées à l’aide d’algorithmes d’apprentissage automatique qui analysent et reproduisent des images existantes. Cette technologie a été utilisée pour tout créer, des peintures à la musique. Par ailleurs, il a récemment fait son chemin dans l’industrie du jeu. Les développeurs de jeux utilisent des illustrations créées par l’IA pour créer des éléments de jeu tels que des personnages, des arrière-plans et des textures. Cette technologie permet aux développeurs de créer rapidement et efficacement des ressources de haute qualité. Néanmoins, il existe également des problèmes liés à la violation du droit d’auteur.

La décision de Valve

La décision de Valve vise à prévenir les problèmes de droits d’auteur qui peuvent prendre beaucoup de temps et d’argent. Le processus d’test actuel de la société tient compte de la législation actuelle sur le droit d’auteur. Les développeurs ne sont pas autorisés à enfreindre les droits d’auteur existants. Bien que les développeurs puissent utiliser des technologies d’IA dans leur travail, ils doivent s’assurer qu’ils disposent de tous les droits dont ils ont besoin pour utiliser l’illustration.

La décision de Valve a suscité des réactions mitigées de la part de la communauté des joueurs. Certains développeurs ont critiqué la décision, arguant qu’elle étouffera l’innovation ainsi que la créativité. Cependant, d’autres ont salué la décision, affirmant qu’elle protégera la propriété intellectuelle des artistes et des créateurs.

Impact sur l’industrie du jeu

La décision de Valve aura un impact énorme sur l’industrie du jeu. Les développeurs de jeux devront s’assurer qu’ils disposent des droits nécessaires pour utiliser les illustrations qu’ils créent. Cela indique qu’ils devront soit créer leurs propres œuvres, soit obtenir les licences nécessaires pour utiliser les œuvres existantes.

La décision peut également entraîner une diminution de l’utilisation de l’IA – des illustrations créées dans les jeux. Les créateurs de ces jeux peuvent choisir d’éviter complètement d’utiliser cette technologie. Ceci afin d’éviter les problèmes juridiques qui y sont associés. Cela pourrait également entraîner une diminution de l’efficacité des jeux, car les développeurs devront créer des actifs manuellement.

Problèmes juridiques autour de l’IA – création d’œuvres d’art

Les œuvres d’art créées par l’IA ont soulevé plusieurs problèmes juridiques, notamment :

1. Violation du droit d’auteur :

L’une des principales préoccupations concernant les œuvres d’art créées par l’IA est la non-protection des droits d’auteur de l’art de l’IA. AI – les images créées peuvent reproduire le style d’un artiste en quelques secondes. Cela a provoqué la colère de certains peintres et illustrateurs qui soutiennent que ces modèles d’IA enfreignent la loi sur le droit d’auteur. Ils affirment également que cela permet aux personnes de voler leur travail en quelques secondes.

2. Inventeur de brevets :

L’art de l’IA a soulevé des questions sur la paternité des brevets. Dans une récente affaire du circuit fédéral, le tribunal a statué que « le terme « inventeur » dans les lois américaines sur les brevets se réfère uniquement aux personnes physiques »

3. Propriété :

Il existe une incertitude quant à la propriété des œuvres créées par l’IA. Cependant, Hbr affirme qu’il existe également des questions sur le contenu sans licence dans les données de formation. Il y a également des questions quant à savoir si les utilisateurs devraient être en mesure d’inviter ces outils avec une référence directe aux œuvres protégées par le droit d’auteur et les marques déposées d’autres créateurs par leur nom sans leur permission.

4. Utilisation loyale :

AI – les œuvres d’art créées soulèvent des questions sur l’utilisation équitable. Les modèles formés sur des œuvres protégées par le droit d’auteur peuvent être considérés comme un usage loyal s’ils transforment l’œuvre originale d’une manière ou d’une autre.

AI – les œuvres d’art créées ont plusieurs problèmes juridiques qui doivent être résolus. La violation du droit d’auteur, la paternité des brevets, la propriété ainsi que l’utilisation équitable sont quelques-unes des principales préoccupations concernant les œuvres d’art créées par l’IA. Alors que les œuvres d’art créées par l’IA deviennent de plus en plus répandues, il est important de s’assurer que ses problèmes juridiques sont traités. Cela sera nécessaire pour protéger les droits des artistes et des créateurs.

En cours – affaires juridiques en cours sur l’IA – création d’œuvres d’art

Bien que nous ayons noté qu’il existe plusieurs problèmes concernant les œuvres d’art créées par l’IA, il existe des cas récents en cours qui nous donneront une idée de la gravité de ces problèmes de droit d’auteur. Voici quelques exemples

1. Recours collectif contre Stability AI, Midjourney et DeviantArt :

En janvier 2023, plusieurs artistes numériques ont déposé un recours collectif contre Stability AI, Mid Journey, ainsi que Deviant Art. La poursuite affirme que la copie non officielle de leurs œuvres pour former des systèmes d’IA et la création d’images créées par l’IA dans leurs styles constituent une violation massive du droit d’auteur.

Cependant, les marques ci-dessus ne pensent pas la même chose. Ils ont demandé au tribunal fédéral de San Francisco de rejeter le recours collectif des artistes. Ils soutiennent que les images créées par l’IA ne sont pas similaires au travail des artistes. Selon Reuters, ces marques affirment également que le procès n’a pas noté d’images spécifiques qui auraient été utilisées à mauvais escient.

2. Poursuite contre les générateurs d’images AI Art :

En janvier 2023, plusieurs artistes numériques ont également déposé un autre recours collectif visant Stability AI, Mid Journey, ainsi que Deviant Art. Le recours collectif vise à protéger les artistes humains en affirmant qu’une œuvre d’IA peut être considérée comme « dérivée ». De plus, cette affirmation provient du fait que le nom de l’artiste est invoqué dans l’invite de texte. Il affirme également que peu importe si le travail produit est le résultat de l’extraction de contenu à partir de milliards d’images.

3. Valise Thaler :

En février 2023, le US Copyright Office a demandé aux tribunaux fédéraux de rejeter une action en justice intentée par le Dr Stephen Thaler. La poursuite porte sur une demande de droit d’auteur refusée pour une illustration créée par un programme d’IA. L’affaire met également en évidence les débats émergents alors que les logiciels d’IA générative gagnent en popularité.

Conclusion

La décision de Valve d’interdire les jeux utilisant des illustrations d’IA créées à partir de sources n’appartenant pas aux développeurs est une tentative d’éviter les problèmes de droits d’auteur. L’entreprise essaie également de protéger la propriété intellectuelle des artistes et des créateurs. Bien que la décision ait suscité des réactions mitigées de la part de la communauté des joueurs, c’est un pas dans la bonne direction vers la protection des droits des créateurs. La décision aura un impact énorme sur l’industrie du jeu. En effet, les développeurs devront s’assurer qu’ils disposent des droits nécessaires pour utiliser les illustrations qu’ils créent.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine