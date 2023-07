Dernières nouvelles : Huawei, pionnier de la vérification de la technologie 6 GHz

Le géant chinois de la technologie Huawei a une fois de plus consolidé sa position avec une autre réalisation importante. La société a récemment annoncé la réussite de la vérification 6 GHz avec les opérateurs, marquant une nouvelle étape dans la technologie des réseaux. Selon Huawei Central, Li Peng, l’actuel vice-président senior de Huawei et président du Operator Business Group, a fait cette annonce.

Huawei affirme que les consommateurs améliorent constamment leur expérience et exigent davantage du réseau. Par conséquent, les réseaux 5G nécessitent des ressources spectrales plus abondantes telles que le spectre 6 GHz et les ondes millimétriques. La transition du spectre complet 100G vers une nouvelle interface hertzienne pour la 5G est la nouvelle tendance du secteur. Huawei a maintenant collaboré avec des opérateurs pour effectuer une vérification technique dans la bande de fréquences 6 GHz dans le cadre de la tendance. Selon Huawei, cette réalisation a considérablement amélioré la vitesse de transmission des données. Il indique que la nouvelle réalisation permet la réalisation d’un taux de liaison descendante allant jusqu’à 10 Gbps.

La solution 6 GHz de Huawei a une capacité de co-couverture

La solution 6 GHz de Huawei démontre la capacité de « même site, co-couverture » en conjonction avec le spectre de la bande C. Cela indique que la bande de fréquences 6 GHz peut être déployée parallèlement au spectre de la bande C existante. Cela permet d’améliorer la couverture et les performances du réseau. La nouvelle réalisation de Huawei donne aux opérateurs de réseau l’avantage supplémentaire nécessaire pour satisfaire pleinement les demandes de leurs clients. En effet, 6 GHz permet aux opérateurs de fournir des débits de données plus élevés et de fournir une expérience 5G transparente et fiable aux clients.

Les utilisateurs mondiaux de la 5G ont dépassé 1,2 milliard d’utilisateurs

Selon les statistiques, les utilisateurs de la 5G dans le monde ont déjà dépassé 1,2 milliard d’utilisateurs. Cela indique qu’il existe une forte demande pour une expérience numérique ultime par un grand nombre de personnes à travers le monde. Cette forte demande est ce qui a propulsé le réseau 5G dans la nouvelle ère des 6 GHz. Un exemple notable est la différence de consommation entre le contenu 2D et 3D. La génération de trafic du contenu 3D est de 3 à 10 fois supérieure à celle de la vidéo 2D. Par conséquent, 1 semaine de nouveaux appels ou une journée de téléphonie mobile cloud peut générer jusqu’à 1 Go de trafic. Les applications qui utilisent ce contenu augmenteront la demande de trafic de plus de 10 fois. Par conséquent, ouvrant une nouvelle ère d’expérience utilisateur.

Dans une déclaration de Li Peng, il a déclaré que :

« Le futur est venu. Pour les scénarios commerciaux tels que les particuliers, les familles, les entreprises et l’Internet des véhicules, les nouveaux services, les nouvelles expériences et les nouveaux scénarios nécessitent des exigences plus élevées en matière de capacités réseau. L’amélioration continue des capacités de réseau telles que l’Internet des objets ouvrira un espace de marché plus large pour les opérateurs à l’ère de la 5.5G.

