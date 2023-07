Apple aurait revu à la baisse les objectifs de livraison du casque Vision Pro

Le Financial Times rapporte ce matin qu’Apple a considérablement réduit ses objectifs de livraisons d’unités Apple Vision Pro. D’un million d’unités par an, Apple ne produira plus qu’environ 400 000 casques Vision Pro en 2024.

Cela est dû à des problèmes de fabrication découlant de la conception complexe du casque. Le projet d’un casque de deuxième génération plus abordable a également été retardé, selon le rapport.

La conception du casque Vision Pro est complexe et avancée. L’un des bottleneck (goulots d’étranglement) les plus difficiles à surmonter dans le processus de production est l’inclusion de la fonction EyeSight, qui projette les yeux de l’utilisateur sur un écran orienté vers l’extérieur.

Les caméras passthrough sont intégrées sous l’écran EyeSight et doivent être soigneusement calibrées au cours du processus de production pour tenir compte des variations du verre de couverture incurvé. Les rendements des écrans micro-OLED 4K, un pour chaque œil, restent également faibles.

L’appareil est assemblé par le fabricant chinois Luxshare. Apple travaille avec Luxshare sur divers autres produits, notamment les AirPods et certains modèles de MacBook. L’action de Luxshare a chuté suite à l’annonce d’une baisse des livraisons de Vision Pro.

La deuxième génération de la production de casques d’Apple devait arriver en 2025, avec un modèle haut de gamme et un modèle bas de gamme. Mais le rapport d’aujourd’hui suggère que l’ensemble de la feuille de route du produit a été repoussée.

Luxshare était apparemment en train d’augmenter sa capacité de production pour proposer l’assemblage d’environ 18 millions de casques dans les années à venir.

La première génération de Vision Pro devrait être commercialisée au début de l’année prochaine, selon Apple. Il sera disponible exclusivement aux États-Unis dans un premier temps, puis dans d’autres pays d’ici la fin de l’année 2024.

