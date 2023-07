Le bug de Google Maps se transforme en fonctionnalité Android Auto : un heureux accident

En février de cette année, Google Maps a introduit une nouvelle fonctionnalité. Cela permettait à l’application de fonctionner dans les tableaux de bord Android Auto et sur les téléphones Android connectés. Cependant, la fonctionnalité n’est pas restée trop longtemps. Il semble que Google n’ait pas intentionnellement mis cette « fonctionnalité » dans Maps. Au lieu de cela, c’était un bug, et il a été corrigé en quelques jours.

Mais selon les utilisateurs qui utilisaient Google Maps et Android Auto, le bug a amélioré leurs expériences. Après tout, cela leur a permis d’utiliser Maps et Android Auto en même temps. Et voyant les retours des utilisateurs, Google l’a officiellement annoncé comme une fonctionnalité. En d’autres termes, Google a transformé un bug utile en une fonctionnalité officielle.

Comment obtenir la nouvelle fonctionnalité Android Auto Google Maps

Selon les derniers retours des utilisateurs, Maps fonctionne officiellement sur le tableau de bord Android Auto. Cependant, certains utilisateurs ont signalé qu’ils recevaient un message d’erreur. Le message indique : « Votre téléphone ne peut pas afficher Google Maps pendant qu’Android Auto est en cours d’exécution. »

Cela indique que Google n’a pas encore entièrement déployé la fonctionnalité. Alors, que pouvez-vous faire pour obtenir la fonctionnalité Google Maps d’Android Auto ? Eh bien, en examinant de plus près le changelog (journal des modifications) de l’application Maps pour les téléphones, vous verrez que l’application a été mise à jour il y a quelques jours.

La dernière version de l’application est 11.85.0300. Il s’agit de la version Maps fournie avec la fonction d’intégration d’Android Auto. Donc, si vous souhaitez obtenir la fonctionnalité, vous devez mettre à jour votre application Maps. Rendez-vous sur Google Play Store et effectuez une analyse de toutes les applications installées sur votre téléphone Android.

Google Play Store devrait automatiquement mettre à jour l’application Maps si elle n’est pas déjà mise à jour. Et par la suite, vous pourrez profiter de la dernière intégration d’Android Auto.

