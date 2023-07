Caractéristiques de la tablette de jeu Red Magic et score AnTuTu révélés

Nubia est prêt à dévoiler sa toute première tablette de jeu Red Magic. Il sera lancé aux côtés du Red Magic 8S Pro. L’événement de lancement est prévu pour le 5 juillet et aura lieu en Chine. Et similaire au prochain téléphone Red Magic, Nubia a publié une série de teasers sur sa prochaine tablette Android.

Ces teasers officiels nous donnent des informations cruciales sur la tablette de jeu Red Magic. Nous avons maintenant une compréhension complète des caractéristiques de l’appareil, des caractéristiques d’affichage au processeur en via les scores de performance.

Écran de tablette de jeu Red Magic

Nubia a équipé la tablette de jeu d’un écran personnalisé. Il provient de BOE, un fabricant d’écrans basé en Chine. Ce panneau mesure 12,1 pouces et offre une résolution de 2,5K. Grâce à une résolution aussi élevée, la tablette excellera dans la fourniture d’images nettes, nettes et détaillées.

De plus, il est confirmé que l’écran de la tablette de jeu Red Magic a un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le taux de rafraîchissement de 144 Hz est actuellement la norme pour les jeux, qui offre un taux de réponse plus rapide et une expérience de jeu fluide.

Les autres caractéristiques de l’écran incluent une luminosité maximale de 600 nits, un rapport d’aspect de 16:10 et une profondeur de couleur de 10 bits. Ces caractéristiques améliorent l’adéquation de la tablette à la consommation multimédia, car les images à l’écran apparaîtront réalistes avec une luminosité élevée et des couleurs percutantes.

Processeur et performances de la tablette

L’un des points forts de la tablette de jeu Red Magic est qu’elle est équipée pour offrir des performances stables et fluides. En réalité, la tablette ne manquera pas de vous étonner même dans les titres de jeu exigeants. Il contient Snapdragon 8+ Gen 1, qui est un processeur mobile de qualité phare.

Comme dévoilé par Nubia, le score AnTuTu de la tablette de jeu est de 1 371 362. Ce score renforce la réputation de jeu des appareils Red Magic et confirme que la tablette sera une centrale électrique. Nubia a également confirmé que la tablette peut maintenir une moyenne de 59,8 images par seconde lors d’une session de jeu de 60 minutes.

Fonctionnalités centrées sur le jeu

La tablette de jeu Red Magic est livrée avec une large gamme de fonctionnalités de jeu en cloud et de streaming hôte. Il prend même en charge une large gamme de périphériques, notamment des souris, des claviers et des contrôleurs. Et pour la plate-forme de jeu X-gravity intégrée, vous êtes sûr d’avoir une expérience fluide avec ces périphériques de jeu.

Cela dit, la prise en charge directe de ces périphériques de jeu jouera un rôle crucial. Il vous permettra de profiter des jeux AAA comme vous le souhaitez. En réalité, de nombreux joueurs inconditionnels préfèrent jouer avec un clavier et une souris sur un grand écran. Il est donc bon de voir Nubia envisager ces fonctionnalités pour la tablette de jeu.

Autres caractéristiques de la tablette de jeu Nubia Red Magic

Nubia a récemment confirmé que la tablette de jeu serait livrée avec une batterie de 10 000 mAh. C’est une capacité de batterie respectable pour un appareil de jeu. Il permettra des heures de sessions de jeu sans avoir à se soucier de charger la tablette.

Sur cette note, la tablette de jeu prend en charge une charge rapide de 80 W, ce qui vous permet de recharger rapidement la batterie. La tablette devrait également être livrée avec jusqu’à 12 Go de RAM, vous permettant d’effectuer plusieurs tâches et d’ouvrir facilement des applications et des jeux exigeants.

Dans l’ensemble, la tablette de jeu Red Magic semble être une version modifiée du ZTE Axon Pad 5G. Cette tablette a été annoncée plus tôt cette année en Chine. Cependant, contrairement au ZTE Pad, la tablette Red Magic est destinée aux joueurs. C’est pourquoi il est fourni avec tant de fonctionnalités centrées sur le jeu.

Cela dit, aucune information officielle sur les prix n’est disponible pour la tablette de jeu. Cependant, le ZTE Axon Pad 5G a fait ses débuts à 460 €, soit environ 500 $. Nous nous attendons donc à ce que le prix de la tablette de jeu Red Magic soit similaire.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine