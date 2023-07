Premiers builds alpha de MIUI 15 repérés sur le serveur Xiaomi

Traduisez cet article en français en préservant intégralement les balises HTML

Nous avons de bonnes nouvelles pour les fans de MIUI. Nous avons couvert de nombreuses actualités concernant MIUI 15, et aujourd’hui nous avons une évolution importante à partager avec vous. La nouvelle interface MIUI est actuellement en phase de test sur le serveur Xiaomi. Oui, vous avez bien entendu. MIUI 15 est en cours de test par Xiaomi et fait l’objet de tests pour de nombreux smartphones. Avec les informations que nous avons obtenues de Mi Code, nous dévoilerons tout. Si vous êtes prêt, commençons !

MIUI 15 est maintenant officielle

Les informations sur le nouveau MIUI 15 ont commencé à émerger peu de temps après la sortie du MIUI 14. En date du 2 juillet 2023, nous avons détecté les versions Alpha de MIUI 15 sur les serveurs de mise à jour de Xiaomi. La nouvelle interface devrait pallier les lacunes du précédent MIUI 14. MIUI 15 devrait apporter des animations système améliorées, des fonctionnalités utiles et de nombreuses autres innovations.

Aujourd’hui, le développement de MIUI 15 a probablement commencé avec la nouvelle série Note, la famille Redmi Note 13. Un démarrage précoce du développement implique que l’interface pourrait être lancée plus tôt. Xiaomi prépare officiellement MIUI 15. Maintenant, jetons un coup d’œil à la première version de MIUI 15 !

La section « Bigversion » indique la nouvelle version de MIUI. Dans cette version, la bigversion est affichée comme étant 15, ce qui indique que MIUI 15 est en développement. La première version de MIUI 15 porte le numéro de version MIUI-V23.5.22, ce qui indique que le développement a commencé le 22 mai. Le fait que les préparations aient commencé il y a deux mois est impressionnant. Cela implique que MIUI 15 pourrait être basé à la fois sur les interfaces Android 13 et Android 14. Cela suggère que davantage de modèles Xiaomi pourraient être compatibles avec la mise à jour MIUI 15.

Nous avons déjà un article à ce sujet ; vous pouvez cliquer ici pour plus d’informations. La nouvelle famille Redmi Note 13 aura un modèle avec le nom de code « garnet ». Les spécifications techniques de ce smartphone particulier ne sont pas encore connues. On s’attend à ce qu’il soit disponible sur de nombreux marchés tels que la Chine, le monde entier et l’Inde.

MIUI 15 est une nouvelle interface MIUI qui apportera des améliorations importantes et les utilisateurs en profiteront grandement. Nous vous tiendrons au courant de toutes les dernières évolutions concernant MIUI 15. N’oubliez pas de suivre nos chaînes Telegram et notre site Web pour plus d’informations.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :