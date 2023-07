Dites adieu aux vidéos de mauvaise qualité sur WhatsApp : option HD bientôt disponible

WhatsApp est l’une des applications de messagerie les plus populaires au monde, avec plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs. C’est devenu un très bon outil pour les chats. Il permet aux utilisateurs d’envoyer des messages, de passer des appels vocaux et vidéo et de partager des fichiers multimédias avec leurs amis et leur famille. L’une des limites de WhatsApp, cependant, a été la qualité des vidéos que les utilisateurs peuvent partager. Actuellement, les utilisateurs ne peuvent envoyer que des vidéos avec une résolution maximale de 640 x 640 pixels. Cependant, des retours récents suggèrent que WhatsApp permettra bientôt aux utilisateurs d’envoyer des vidéos de qualité HD.

Selon WABetaInfo, certains bêta-testeurs sur la version bêta de WhatsApp pour Android v2.23.14.10 disposent d’un bouton HD lors du partage de vidéos. Lorsque les utilisateurs appuient sur cette option, cela leur permet de sélectionner la qualité de la vidéo – standard ou HD. Les bêta-testeurs confirment que l’option HD met plus de temps à envoyer les vidéos. Cependant, il a une bien meilleure qualité vidéo que la version standard qui reste à 640 x 640 pixels. Le rapport révèle que l’option par défaut est l’option standard et que les utilisateurs devront sélectionner manuellement l’option HD s’ils en ont besoin. WABetaInfo affirme que WhatsApp balise également les vidéos HD afin que les utilisateurs puissent connaître la qualité de la vidéo qu’ils envoient.

Selon AndroidPolice, cette option vidéo HD pourrait être déployée auprès d’un plus grand nombre de bêta-testeurs dans les semaines à venir. Le rapport affirme également que la version stable pourrait arriver dans quelques semaines.

Comment cela fonctionnera-t-il ?

Le processus d’envoi de vidéos HD sur WhatsApp sera similaire au processus actuel d’envoi de vidéos. Les utilisateurs pourront sélectionner la vidéo qu’ils souhaitent envoyer, puis choisir l’option pour l’envoyer. Cependant, au lieu d’être limité à 640 x 640 pixels, les utilisateurs pourront désormais sélectionner l’option d’envoi de la vidéo en HD. Cela garantira que la vidéo est envoyée avec la meilleure qualité possible.

Quels sont les avantages de cette fonctionnalité ?

La nouvelle fonctionnalité vidéo de qualité HD sur WhatsApp bénéficiera aux utilisateurs de plusieurs manières, notamment :

Meilleure qualité d’image et de son : La nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs d’envoyer des vidéos avec une résolution allant jusqu’à 1080p, ce qui représente une amélioration significative par rapport à la limite actuelle de 640 x 640 pixels. Cela indique que les utilisateurs pourront partager des vidéos avec plus de détails et de clarté, ce qui permettra de voir plus facilement ce qui se passe dans la vidéo. Tailles de fichiers plus grandes : la nouvelle fonctionnalité permettra également aux utilisateurs d’envoyer des fichiers vidéo plus volumineux. Cela sera utile aux utilisateurs qui souhaitent partager des vidéos plus longues. Cela inclut des vidéos de moments spéciaux tels que des mariages, des anniversaires et d’autres événements. Artefacts de compression réduits : actuellement, WhatsApp compresse les vidéos en qualité standard à partir de leur qualité d’origine. Cependant, la nouvelle fonctionnalité vidéo de qualité HD réduira la compression. Cela garantira également aux utilisateurs une expérience de visionnement plus immersive.

Les inconvénients

Tout ce qui a un côté positif a aussi un côté négatif. Voici quelques inconvénients qui accompagnent la fonctionnalité

Les utilisateurs auront besoin de plus de données pour envoyer des vidéos en qualité HD. Plus la vidéo est claire, plus les données sont utilisées. Nous pouvons voir sur la capture d’écran ci-dessus d’un bêta-testeur qu’une vidéo qui pèse 6,3 Mo sur l’option standard, pèse 12 Mo sur l’option HD Les utilisateurs devront attendre plus longtemps pour envoyer ou télécharger des vidéos d’une telle qualité

Que proposent les rivaux de WhatsApp en ce moment ?

La nouvelle fonctionnalité vidéo de qualité HD de WhatsApp l’alignera sur d’autres applications de messagerie qui permettent déjà aux utilisateurs d’envoyer des vidéos de haute qualité. Voici comment la fonctionnalité se compare aux autres applications de messagerie :

Messenger : Messenger est une autre application de messagerie populaire qui permet aux utilisateurs de passer des appels vidéo et d’envoyer des vidéos. Cependant, Messenger a tendance à faire des compromis sur la qualité vidéo pour s’adapter aux connexions Internet les plus faibles. Avec des connexions Internet plus faibles, Messenger essaie de maintenir sa qualité ou coupe complètement l’appel. WhatsApp, d’autre part, a tendance à réduire la qualité vidéo pour tenter de s’adapter même aux connexions les plus pauvres. Telegram : Telegram est une application de messagerie qui permet aux utilisateurs d’envoyer des vidéos avec une résolution maximale de 1080p. Cela indique que les utilisateurs peuvent déjà envoyer des vidéos de haute qualité sur la plate-forme, ce qui est similaire à la nouvelle fonctionnalité introduite par WhatsApp. Signal : Signal est une autre application de messagerie qui permet aux utilisateurs d’envoyer des vidéos avec une résolution maximale de 1080p. Cela indique que les utilisateurs peuvent déjà envoyer des vidéos de haute qualité sur la plate-forme, ce qui est similaire à la nouvelle fonctionnalité introduite par WhatsApp. iMessage : iMessage est une application de messagerie exclusive aux appareils Apple. Il permet aux utilisateurs d’envoyer des vidéos avec une résolution maximale de 4K. Cela indique que les utilisateurs peuvent déjà envoyer des vidéos de haute qualité sur la plate-forme, ce qui est mieux que la nouvelle fonctionnalité introduite par WhatsApp.

La nouvelle fonctionnalité vidéo de qualité HD sur WhatsApp l’alignera sur d’autres applications de messagerie qui permettent déjà aux utilisateurs d’envoyer des vidéos de haute qualité. Alors que certaines applications de messagerie comme iMessage offrent des vidéos de qualité encore supérieure, la nouvelle fonctionnalité de WhatsApp est une énorme amélioration par rapport à la limite actuelle de 640 x 640 pixels.

Derniers mots

La possibilité d’envoyer des vidéos de qualité HD sur WhatsApp est un ajout bienvenu à la plate-forme. Cela améliorera la qualité globale des vidéos partagées sur la plate-forme et l’alignera sur les autres applications de messagerie. De plus, la possibilité d’ajouter des sous-titres et des légendes aux vidéos permettra aux utilisateurs de comprendre et d’apprécier plus facilement les vidéos partagées sur la plateforme. Alors que WhatsApp continue d’évoluer et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, il est probable qu’il restera l’une des applications de messagerie les plus populaires au monde.

