Sévir contre les bloqueurs de publicité : dans le test en trois coups de YouTube

Depuis son lancement en février 2005, YouTube est principalement une plate-forme gratuite. Le site Web de streaming vidéo est le premier choix de nombreux créateurs de contenu depuis de nombreuses années maintenant. D’autre part, les téléspectateurs se sont tournés vers YouTube pour la plupart des contenus vidéo. La plateforme propose plusieurs vidéos de différentes catégories. Qu’il s’agisse de sport, de technologie, d’éducation, d’actualités et bien d’autres.

En tant que plateforme gratuite, YouTube tire l’essentiel de ses revenus de la publicité. Par conséquent, soit vous traitez les publicités, soit vous vous abonnez à la version premium afin de profiter de la plateforme sans publicité. Cependant, certains utilisateurs de la plate-forme se livrent à certaines pratiques qui semblent avoir un impact négatif sur les activités de YouTube. L’utilisation de bloqueurs de publicités sur la plate-forme pose problème à la plate-forme appartenant à Google depuis un certain temps déjà.

Enfin, YouTube a pu proposer une solution pour lutter contre l’utilisation des bloqueurs de publicités. L’entreprise est consciente de l’impact des bloqueurs de publicités, ce qui l’a obligée à chercher une solution à cela.

YouTube est sur le point de sévir contre les bloqueurs de publicités

YouTube teste actuellement une nouvelle règle des trois coups pour les bloqueurs de publicités. Cela aidera à faire face à l’impact qu’ils ont sur la rentabilité du site Web. Cela vient du fait que de nombreux internautes utilisent des bloqueurs de publicités ou optent pour l’expérience sans publicité offerte par le niveau Premium. L’objectif est de limiter l’utilisation des bloqueurs de publicités et d’assurer la pérennité de la plateforme.

Selon un responsable de l’entreprise, YouTube mène une expérience mondiale. La société vise à encourager les utilisateurs à désactiver les bloqueurs de publicités lorsqu’ils regardent des vidéos sur la plateforme. Dans le cadre de cette expérience, les utilisateurs peuvent recevoir des invites les invitant à désactiver leurs bloqueurs de publicités. Dans certains cas où les utilisateurs ignorent systématiquement ces invites, des interdictions temporaires de lecture vidéo peuvent être mises en œuvre à titre de mesure. Cependant, il est important de noter que la désactivation de la lecture vidéo sera appliquée si les utilisateurs ignorent systématiquement l’invite. Ceci est fait comme un moyen de faire face à l’impact des bloqueurs de publicités sur la rentabilité du site Web.

YouTube a déjà des politiques contre les bloqueurs de publicités

YouTube souligne que la détection des bloqueurs de publicités n’est pas nouvelle. La plate-forme a toujours eu des politiques contre l’utilisation de bloqueurs de publicités. Cependant, c’est la première fois que l’entreprise les applique activement. Il est possible que certains utilisateurs soient faussement signalés pour avoir utilisé un bloqueur de publicités pendant cette application. Dans de tels cas, YouTube fournit un lien dans le message pour recueillir les commentaires des utilisateurs et résoudre les éventuelles erreurs ou malentendus. Ce mécanisme de rétroaction permet aux utilisateurs de signaler et de résoudre les rares cas de fausse détection.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine