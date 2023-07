Le caviar donne à Vision Pro une allure bon marché Version en or 18 carats, avec écrans rabattables pour cacher EyeSight

Si vous pensiez que le Vision Pro d’Apple était cher (3 500 $), attendez de découvrir celui-ci. Caviar, une société de joaillerie de luxe, a dévoilé sa version personnalisée de Vision Pro en or 18 carats. De plus, elle est dotée d’un écran rabattable pour masquer la fonction EyeSight, qui suscite la controverse, et pour « protéger votre vie privée ».

Caviar est la même société qui nous a déjà gratifiés de versions plaquées or d’autres produits Apple, notamment les multiples générations d’iPhone, les AirPods Max et bien d’autres encore. C’est une tradition qui dure depuis des années et qui se poursuit avec le Vision Pro.

Caviar a pris le Vision Pro et l’a recouvert de froid 18 carats sur tout son pourtour. Cela comprend les bords de l’anneau en aluminium, la couronne numérique et divers accessoires autour du bandeau. Comme vous pouvez vous y attendre, il y a également un lien avec Rolls-Royce.

« Le bandeau de l’appareil est fabriqué à partir du légendaire cuir Connolly, fournisseur de la Cour royale britannique et de Rolls-Royce. Souple et durable, il est considéré comme l’un des meilleurs au monde et assure le plus grand confort à son propriétaire », affirme Caviar.

Caviar affirme que sa création « Apple Vision Pro CVR » est plus qu’une simple version plaquée or de la version d’Apple. Le design s’inspire « des lunettes flip-up de Tom Ford et des masques de ski de Gucci » pour placer Vision Pro « non seulement à la pointe de la technologie, mais aussi au sommet de la mode ».

Mais ce n’est pas tout. Si vous n’êtes pas fan de la fonction EyeSight de Vision Pro, qui affiche un rendu de vos yeux sur l’écran orienté vers l’extérieur pour les personnes qui vous entourent, Caviar a pensé à vous. La version Caviar du Vision Pro propose un bouclier rabattable, manifestement en or 18 carats, qui recouvre l’écran externe.

« À en juger par la réaction du public, tout le monde n’apprécie pas que ses yeux soient affichés sur l’écran externe », explique la société. « Avec la version de Caviar, vous pouvez préserver votre vie privée si vous le souhaitez. C’est à vous de choisir.

L’argumentaire de Caviar a-t-il fonctionné ? Si c’est le cas, vous devriez commencer à économiser. La version pathétique de Vision Pro d’Apple devrait être lancée au « début de l’année 2024 ». Caviar prévoit de lancer sa version dorée à l’automne 2024.

L’entreprise prévoit de mettre à disposition 24 unités à un « prix approximatif » de 39 900 dollars. C’est un prix dérisoire quand on sait qu’il aurait pu être de 40 000 dollars.

Outre l’aspect financier, vous devriez peut-être commencer à développer votre résistance au niveau du cou. Le Vision Pro est déjà lourd, et je suppose que le design plaqué or le rendra presque inutilisable.

Nous ne savons pas si Caviar vendra également la batterie externe du Vision Pro avec un design plaqué or.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :