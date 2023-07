Comment jouer à Diablo 4 sur Steam Deck

Le Steam Deck est un PC de jeu portable doté d’un écran tactile de 7 pouces, d’un processeur Ryzen 7 4800U et de 16 Go de RAM. Il fonctionne sous SteamOS 3.0 et prend en charge de nombreux jeux de la bibliothèque Steam. Cependant, lorsqu’il s’agit de titres comme Diablo IV, vous ne pourrez pas jouer directement au jeu. Pourquoi ? Parce que Diablo IV n’est disponible que sur le lanceur Battle.net et n’arrivera probablement jamais sur les boutiques Steam et Epic Games.

Alors, que faire si vous possédez le Steam Deck et que vous souhaitez simplement jouer à Diablo IV sur votre ordinateur de poche ? Heureusement, il existe un moyen de jouer à des jeux qui ne sont pas sur Steam sur votre Steam Deck portable. Lisez la suite pour savoir comment faire.

Comment jouer à Diablo IV sur votre Steam Deck

Comme nous l’avons dit plus haut, Diablo IV n’est pas sur Steam. Heureusement, il existe un moyen simple et facile pour tout possesseur de Steam Deck de jouer non seulement à Diablo IV mais aussi à d’autres jeux qui ne sont pas disponibles sur Steam. Alors attachez votre ceinture et lisez la suite pour savoir comment vous pouvez jouer à Diablo IV sur Steam Deck.

Jouer à Diablo IV sur Steam Deck en utilisant Lutris

Steam Deck fonctionne sous SteamOS et ne prend pas en charge les lanceurs de jeux autres que Steam. Cependant, il existe un programme qui peut vous aider à accéder à des jeux qui sont simplement conçus pour Windows et qui ne sont pas disponibles sur le store Steam. Le programme en question qui vous permettra de jouer à Diablo IV sur votre Steam Deck est Lutris. Voyons comment télécharger et configurer Lutris pour jouer à Diablo IV sur votre Steam Deck.

Télécharger et installer Lutris sur Steam Deck

Lutris est une plateforme de jeu gratuite, ouverte et conçue spécifiquement pour les systèmes d’exploitation Linux. Pour télécharger Lutris sur votre Steam Deck, rendez-vous à l’adresse suivante cette page pour télécharger la dernière version disponible de Lutris. Une fois Lutris installé sur votre Steam Deck, vous devez suivre les étapes suivantes pour le configurer et relier vos comptes.

Configurer Lutris pour jouer à Diablo IV sur Steam Deck

Maintenant que vous avez installé Lutris sur votre Steam Deck, suivez les étapes suivantes pour le configurer et faire fonctionner Diablo IV sur votre Steam Deck.

Lancez l’application Lutris sur votre Steam Deck et cliquez sur l’onglet Sources sur le côté gauche de l’application Lutris. Cliquez sur l’icône + pour ajouter la source Battle.net à Lutris. Vous avez besoin de Battle.net parce que le jeu Diablo IV n’est disponible que sur ce store. Une fois Battle.net installé, lancez-le et connectez-vous à la plateforme à l’aide de votre compte Battle.net. Si vous avez déjà acheté Diablo IV, vous pouvez simplement naviguer et télécharger Diablo IV sur votre compte Steam. Une fois le jeu téléchargé, lancez-le et profitez de Diablo IV comme vous le feriez avec n’importe quel jeu sur votre PC Windows.

Dernières réflexions

Ceci conclut le guide d’installation et de jeu de Diablo IV sur votre Steam Deck. Grâce à des plateformes ouvertes comme Lutris, vous pouvez facilement profiter de votre jeu préféré sur votre PC Linux ou sur un appareil portable comme le Steam Deck. À moins que le jeu ne soit disponible sur le store Steam, vous devrez utiliser Lutris pour jouer à vos jeux. Outre Diablo IV, à quels autres jeux comptez-vous jouer en utilisant Lutris sur votre Steam Deck ? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous.

