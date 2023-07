L’iPhone 15 arrive, et ces fonctionnalités valent la peine d’attendre

L’été peut être un moment délicat pour acheter un nouvel iPhone. Apple sortira un nouvel iPhone à l’automne, mais vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure dès maintenant. Il n’y a pas vraiment de mauvais moment pour acheter un iPhone, mais si vous tenez à avoir le meilleur appareil photo, pensez à ce qui arrivera cette année.

Apple dévoile généralement ses nouveaux iPhones au début du mois de septembre. Il n’y a rien de mal à acheter entre juin et août, mais essayez de profiter d’une bonne promotion de l’opérateur si vous le pouvez.

Un autre élément à prendre en compte est de savoir si vous êtes un adepte de la première heure. Si vous aimez les fonctionnalités de l’iPhone 14 Pro mais préférez le prix de l’iPhone 14, vous pourriez obtenir le meilleur des deux mondes avec l’iPhone 15.

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus pourraient même bénéficier de la mise à niveau de l’appareil photo de 48 mégapixels que l’appareil photo principal de l’iPhone 14 Pro a obtenu l’automne dernier.

Si vous tenez à avoir le meilleur appareil photo dans votre poche, l’iPhone 15 Pro Max, en particulier, pourrait vous intéresser. Après des années de rumeurs, l’iPhone le plus cher d’Apple devrait adopter un système d’objectif de type périscope pour un zoom optique plus important. Je n’ai jamais assez de zoom optique sur mon iPhone, alors cette rumeur est ma préférée.

L’année dernière, Apple a sorti son téléphone à grand écran le plus abordable, l’iPhone 14 Plus, qui est aussi l’iPhone à grand écran le plus léger.

Mais l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max pourraient voir leur poids diminuer grâce à un changement de matériaux. La gamme Pro d’Apple devrait passer de bracelets en acier inoxydable à des bracelets en titane. Ce matériau plus léger pourrait rendre les téléphones Pro plus attrayants pour les personnes qui tiennent le plus à ce que l’iPhone ne soit pas lourd.

Cette année, la principale caractéristique de la gamme Pro devrait être la modification du bouton de mise en sourdine, ce qui pourrait s’avérer très intéressant. Nous nous attendons à ce que le Switch de sourdine existant soit remplacé par un bouton qui sera probablement personnalisable.

J’aime beaucoup utiliser mon iPhone comme appareil photo, donc la possibilité d’avoir un bouton qui peut lancer l’application Appareil photo est en haut de ma liste de choses à attendre avec optimisme.

Il y a une différence qui pourrait influencer votre décision d’acheter maintenant ou d’attendre. Il s’agit du port. L’iPhone utilise le port Lightning d’Apple depuis 2012. La gamme iPhone 15 devrait remplacer le port Lightning par un port USB-C. C’est une excellente nouvelle si vous chargez déjà tous vos autres appareils avec l’USB-C, mais cela pourrait peser dans votre décision d’achat si vous préférez le port Lightning.

Une dernière chose à noter : il est possible que l’iPhone 15 Pro coûte plus cher que l’iPhone 14 Pro. C’est une rumeur qui revient chaque année, mais elle pourrait se concrétiser. Apple cessera probablement de commercialiser l’iPhone 14 Pro une fois l’iPhone 15 Pro annoncé, ce qui constitue un élément supplémentaire à prendre en compte. Un bon rapport qualité-prix.

Apple devrait dévoiler la gamme iPhone 15 début septembre.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :