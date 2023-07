iOS 17 : 5 principales fonctionnalités de sécurité fournies avec la mise à jour

Plus tôt ce mois-ci, Apple a présenté la mise à jour iOS 17 avec de nombreuses améliorations et de nouvelles fonctionnalités. L’un des principaux objectifs de la mise à jour est l’amélioration de la sécurité des iPhones. Il existe de nombreuses nouvelles fonctionnalités axées sur la sécurité dans iOS 17. Ces fonctionnalités garderont votre appareil et vos données en sécurité lorsque vous voyagez et vous empêcheront de voir des images que vous ne voulez pas voir. Il existe d’autres fonctionnalités qui sont totalement axées sur votre sécurité. Garder une trace de toutes les fonctionnalités présentées peut être difficile, pour cette raison, il existe une liste (avec la permission de MacRumors) avec certaines des fonctionnalités liées à la sécurité les plus notables fournies avec iOS 17.

Top 5 des fonctionnalités de sécurité à venir avec iOS 17

1. Avertissements de contenu sensible

Les nouveaux avertissements de contenu sensible vous empêcheront de voir du contenu que vous ne voulez pas voir. Il vérifiera les fichiers, vidéos et images entrants et les bloquera s’ils contiennent de la nudité. C’est une fonction qui mettra un terme aux photos nues non sollicitées ou à un contenu préjudiciable similaire.

Évidemment, la fonctionnalité est facultative. Le flou d’activation peut être activé pour les images dans les messages, AirDrop, les affiches de contact pour l’application téléphonique, les messages FaceTime et les applications tierces. Il est important de noter que cette fonction est distincte des fonctions de sécurité de communication pour les enfants. Celui-ci est conçu pour les personnes de tous âges.

Après avoir activé la fonctionnalité, toute nudité sera bloquée par défaut. Il peut être visualisé en appuyant sur le bouton « Afficher ». La fonctionnalité peut être activée directement depuis l’application Paramètres.

Ouvrez l’application Paramètres. Dirigez-vous vers Confidentialité et sécurité. Cliquez sur Avertissement de contenu sensible. Activez le basculement d’avertissement de contenu sensible.

Vous pouvez également modifier la fonctionnalité pour déterminer où elle filtrera le contenu. Vous pouvez l’activer pour des services spécifiques, notamment AirDrop, Messages et Messages vidéo. Toutes les détections d’images sont effectuées sur l’appareil et des ressources de sécurité sont accessibles.

2. Enregistrement des messages

La prochaine fonctionnalité de sécurité sur iOS 17 est appelée Messages Check-In. C’est une fonctionnalité qui vous permet d’informer d’autres personnes lorsque vous vous rendez quelque part. Ainsi, ils peuvent vous suivre et s’assurer que vous arriverez à cet endroit en toute sécurité.

Cette fonction vous permet de partager votre destination et l’heure d’arrivée prévue avec un ami ou un membre de votre famille. Si vous ne vous enregistrez pas au bon moment, ils peuvent vous envoyer un ping pour voir ce qui se passe et avoir accès à votre emplacement en cas d’urgence. Voici comment l’activer :

Ouvrez l’application Messages. Ouvrez la conversation avec la personne avec laquelle vous souhaitez utiliser Check In. Appuyez sur le bouton « + » à côté de la barre de saisie de texte. Appuyez sur Plus. Appuyez sur Enregistrement. Appuyez sur Continuer. Suivez les invites pour démarrer la fonctionnalité.

La personne avec qui vous avez partagé des informations sera informée de votre destination et de la durée approximative du voyage. Des notifications supplémentaires seront envoyées lorsque vous atteindrez votre destination. Si vous n’arrivez pas à temps, l’utilisateur sera également averti par une alerte.

La fonctionnalité prend également en charge les ajustements pour éviter les fausses alarmes. Si vous ne progressez pas vers votre destination, vous serez invité et aurez 15 minutes pour répondre sur votre iPhone. Seulement si vous ne répondez pas, l’appareil enverra une alerte à votre ami ou membre de la famille. La fonctionnalité nécessite que les deux parties utilisent iOS 17. Il est également possible de déterminer la quantité de données que vous souhaitez partager.

Pour plus de détails sur cette technologie particulière, consultez notre guide complet.

3. Sécurité des communications

La fonctionnalité suivante est la sécurité des communications. La fonctionnalité a été introduite l’année dernière et il s’agit d’une fonctionnalité d’activation qui avertit les enfants lors de l’envoi ou de la réception de photos contenant de la nudité. Il brouille les photos nues et fournit aux enfants des ressources utiles. Il suggère qu’ils entrent en contact avec un adulte de confiance dès que possible. S’il était disponible avant, quel est le problème ? Eh bien, iOS 17 étendra la fonctionnalité dans le monde entier.

Une fois iOS 17 disponible, la fonctionnalité sera disponible dans plus de pays qu’elle ne l’était auparavant. Il sera activé par défaut pour les enfants de moins de 13 ans qui sont connectés avec leur identifiant Apple et font partie d’un groupe de partage familial. Les parents peuvent également activer la fonctionnalité pour les adolescents plus âgés. La fonctionnalité s’étendra également à AirDrop, au sélecteur de photos système, aux messages FaceTime et aux applications tierces.

4. Cartes hors ligne

Avec iOS 17, Maps fonctionnera enfin hors ligne. C’était une mise à jour demandée depuis longtemps et très bienvenue. Il vous donnera accès à des instructions détaillées et à des informations sur la zone dans laquelle vous vous trouvez, même si vous ne disposez pas d’une connexion mobile ou Wi-Fi. La fonctionnalité implique la sécurité car elle vous permet de suivre en permanence votre position même si vous vous trouvez dans des zones reculées. Vous devrez télécharger les cartes avant, et vous pouvez cliquer sur l’emplacement spécifique pour télécharger des zones distinctes.

Vous pouvez sélectionner la taille de la zone que vous souhaitez enregistrer et plusieurs zones peuvent être téléchargées une fois. Il est possible de gérer les cartes téléchargées via l’application Maps dans la section « Cartes hors ligne » sur les paramètres. Les cartes peuvent être mises à jour, supprimées, renommées et redimensionnées. Vous pouvez activer les mises à jour automatiques et activer une option pour utiliser des cartes hors ligne même lorsqu’il y a une connexion Internet.

5. Rappels de médicaments tests

La dernière fonctionnalité de notre Top 5 est les « Rappels de médicaments tests ». La fonctionnalité est présente dans l’application Santé et enverra un rappel de suivi si vous n’avez pas marqué un médicament comme pris 30 minutes après la première notification. Apple améliorera la fonctionnalité en ajoutant la fonctionnalité d’alertes tests pour les médicaments importants. Par conséquent, ils apparaîtront sur l’écran de verrouillage et joueront le son même si l’iPhone est en mode silencieux ou en mode Focus.

Conclusion

Il est intéressant de voir l’approche récente d’Apple en matière de sécurité de ses utilisateurs. Plus que de protéger le système contre les attaquants, c’est formidable de voir l’entreprise accorder une attention particulière à la sécurité de l’utilisateur. Il existe de nombreux scénarios où ces fonctionnalités peuvent sauver des vies ! iOS 17 sera certainement une mise à jour de qualité de vie grâce à ces fonctionnalités énumérées ci-dessus. Il est important de souligner qu’iOS 17 apporte également un tas de fonctionnalités qui sont là pour améliorer la sécurité de l’utilisateur sur iOS 17. Consultez cette liste complète avec toutes les fonctionnalités de sécurité les plus notables fournies avec la nouvelle mise à jour de l’iPhone.

