Table vitrocéramique ou induction : laquelle est la meilleure ?

L’induction est meilleure, mais aussi plus chère. Lorsque vous achetez une nouvelle cuisine ou que vous remplacez simplement une plaque de cuisson défectueuse, vous devez prendre une grande décision qui vous engagera pour des années. Il faut y réfléchir à deux fois.

Vous passerez encore de nombreuses heures aux fourneaux dans votre vie. Manger peut rendre heureux, mais cuisiner peut aussi être frustrant. Nous vous montrons ce qui est important et quand une simple plaque vitrocéramique à rayonnement thermique suffit.

Lors de l’achat, n’oubliez pas non plus que vous devrez payer l’électricité, que vous aurez peut-être besoin de nouvelles casseroles et poêles et que vous vous brûlerez plus souvent sur l’une que sur l’autre.

Qu’est-ce qu’une plaque vitrocéramique ?

Ceran désigne uniquement la vitrocéramique qui recouvre la table de cuisson, et non l’appareil dans son ensemble. Ceran est une marque déposée du spécialiste du verre Schott, bien que des vitrocéramiques de haute qualité soient également disponibles chez d’autres fabricants, mais sous un autre nom.

Les tables de cuisson en vitrocéramique existent en version à rayonnement thermique (ici) ou à induction (Image : Pixabay/congerdesign)

La vitrocéramique est la couche supérieure d’une table de cuisson. En dessous, il peut y avoir des émetteurs de chaleur, mais aussi des bobines d’induction. Dans le langage courant, la plaque vitrocéramique est toutefois uniquement utilisée pour désigner une table de cuisson équipée de spirales chauffantes électriques. Cependant, les tables à induction utilisent également la vitrocéramique.

Différence 1 : Quelle est la température du verre ?

Vous pouvez sentir la différence : Sur une table de cuisson à rayonnement thermique, la vitrocéramique reste chaude lorsque vous abaissez la casserole, vraiment chaude. Alors faites attention ! Risque de brûlure ! Je me suis brûlé le doigt plusieurs fois lorsque je suis passé d’une cuisinière à induction à une plaque vitrocéramique après un déménagement.

Faites attention si des enfants se trouvent à proximité. Une plaque vitrocéramique à rayonnement thermique est plus chaude qu’une plaque à induction (Image : )

La raison en est que l’énergie d’une plaque vitrocéramique est d’abord transmise par le bas à la vitrocéramique par rayonnement thermique infrarouge, puis chauffe la casserole ou la poêle.

Une table de cuisson à induction fonctionne différemment : des bobines magnétiques sont placées sous le verre. Elles transmettent l’énergie par onde électromagnétique directement à l’ustensile de cuisson, sans chauffer directement la vitrocéramique.

Toutefois, même avec une table de cuisson à induction, la plaque de verre ne reste pas froide. Les casseroles transmettent leur chaleur par le haut à la plaque de cuisson. Celle-ci ne chauffe toutefois pas autant que la plaque vitrocéramique, qui fonctionne par rayonnement thermique.

Différence 2 : Cuisiner avec la chaleur résiduelle

Le danger n’est pas seulement pour vos doigts. Là où la vitrocéramique reste chaude plus longtemps, les restes d’aliments peuvent aussi brûler plus facilement. La plaque vitrocéramique à rayonnement thermique présente ici un inconvénient par communiqué à la plaque de cuisson à induction. Le nettoyage de la plaque vitrocéramique est un peu fastidieux, mais avec quelques astuces, il est facile de s’en sortir. Il faut juste faire attention au sucre !

Plus la plaque vitrocéramique est chaude, plus il est facile de brûler quelque chose (Image : Pixabay/Myriams-Fotos )

D’un autre côté, vous pouvez aussi utiliser la chaleur résiduelle de la plaque vitrocéramique : Le riz au lait est ainsi fantastiquement réussi. Tous les plats qui nécessitent une très basse température. Là encore, c’est un avantage de la plaque vitrocéramique à rayonnement thermique. Les tables de cuisson à induction ont au moins une plaque de cuisson moins puissante. Sur le niveau le plus bas, vous devriez réussir à faire du riz au lait sans le brûler. Néanmoins, vous devez faire attention et remuer avec application.

Différence 3 : Consommation d’énergie

Une table de cuisson à induction consomme moins d’électricité qu’une table vitrocéramique, car il n’y a pas autant de perte d’énergie lors de la transmission directe. La perte est la chaleur qui reste dans la plaque vitrocéramique réchauffée après la cuisson et qui est finalement transmise à la pièce.

Une table de cuisson à induction consomme moins d’électricité qu’une table de cuisson à rayonnement thermique (Image : Pixabay/Gerd Altmann)

Vous pouvez réduire cet effet en cuisinant de manière à économiser de l’énergie. Pour la plupart des méthodes de cuisson, vous pouvez éteindre la plaque 5 à 10 minutes avant la fin du temps de cuisson indiqué dans la recette et utiliser la chaleur résiduelle pour terminer la cuisson.

Vous pouvez également éviter de préchauffer la plaque de cuisson en plaçant la casserole suivante sur la plaque déjà chaude, c’est-à-dire en faisant cuire plusieurs choses directement les unes après les autres. C’est ce que je fais par exemple avec les légumineuses, qui doivent encore être portées à ébullition après avoir été trempées.

Différence 4 : Temps de cuisson et taille de la casserole

Cuisiner sur une plaque vitrocéramique à rayonnement thermique prend plus de temps que sur une plaque à induction, car la vitrocéramique doit d’abord chauffer avant de transmettre la chaleur à la casserole ou à la poêle.

La table de cuisson à induction évite cette étape intermédiaire. L’énergie est transmise directement à l’ustensile de cuisson par des ondes électromagnétiques. Le fond de la casserole se réchauffe immédiatement après la mise en marche.

La plaque d’adaptation permet d’utiliser sur la table de cuisson à induction des ustensiles qui ne sont pas vraiment adaptés (Photo : Peter Giesecke)

Pour cette raison, les casseroles et poêles pour l’induction doivent avoir un fond spécial. C’est pourquoi il existe par exemple des plaques d’adaptation spéciales pour les cafetières expresso en aluminium. Mais d’autres casseroles étroites ne fonctionnent pas non plus, car chaque table de cuisson à induction exige un diamètre minimum. Une plaque vitrocéramique n’a pas cette limitation.

Différence 5 : Prix d’achat et coûts ultérieurs

A première vue, la table de cuisson à induction semble plus chère si vous comparez les prix avant l’achat. L’appareil le moins cher est disponible à partir de 200 euros, les noms de marque avec les équipements de confort correspondants à partir de 500 euros. Une table de cuisson à rayonnement thermique est disponible à partir de 130 euros, les marques offrant plus de fonctionnalités à partir de 300 euros.

Mais d’autres coûts viennent s’ajouter. La consommation d’électricité des appareils à induction est de 20 à 30 % inférieure, de sorte que le prix d’achat plus élevé est amorti avec le temps. Le moment exact dépend du prix de l’électricité, mais surtout de votre comportement d’utilisation. C’est à partir de ce moment-là que la table de cuisson à induction devient plus avantageuse.

Si tu as besoin de nouvelles casseroles et poêles pour la plaque à induction, tu devrais les inclure dans ta facture.

Conclusion : comparaison des avantages et des inconvénients

Les tables de cuisson vitrocéramiques à rayonnement thermique semblent être le premier choix parce qu’elles sont moins chères à l’achat. Cependant, beaucoup préfèrent les tables de cuisson à induction, car elles permettent de mieux cuisiner. Mais si vous tenez compte de la consommation d’électricité, l’induction finit par être plus avantageuse.

Une plaque vitrocéramique à rayonnement thermique n’est peut-être un meilleur choix que si vous déménagez chez vos parents, que vous n’emportez que des casseroles et des poêles qui ne sont pas compatibles avec l’induction et que vous préférez aller au restaurant universitaire plutôt que de cuisiner vous-même.

Ceran Induction Prix de l’appareil faible plus élevé Coûts de l’énergie plus élevé plus bas Ustensiles de cuisine presque tout pas tout Temps de préchauffage élevé pas de Chaleur résiduelle oui à peine Risque de brûlure plus élevé plus bas Risque de brûlure plus élevé plus bas

Les tables à induction bien équipées offrent même un autre avantage : il y a plusieurs petites zones de cuisson, parfois même plus de quatre, qui se combinent pour former des zones de cuisson plus grandes, si vous y placez par exemple une cocotte de grande taille.

Si vous avez choisi un appareil : Notre collègue Frank Müller vous a déjà montré comment remplacer une plaque vitrocéramique sur le blog des tendances. Mon conseil est toutefois le suivant : faites appel à un spécialiste qui prendra en charge la garantie du travail. De nombreux magasins Euronics proposent également de raccorder et d’installer votre plaque vitrocéramique.

