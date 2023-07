Bientôt, 6 autres smartphones recevront la mise à jour stable MIUI 14 ! [Mise à jour : 01 juillet 2023]

MIUI 14 est une interface utilisateur développée par Xiaomi Inc. Il impressionne les utilisateurs avec de nouvelles améliorations de design. Cependant, les gens parlent de quelques lacunes et cela est souvent associé à un manque de fonctionnalités nécessaires. L’équipe MIUI de Xiaomi a ajouté des fonctionnalités manquantes à MIUI 14, en tenant compte des demandes des utilisateurs, et MIUI poursuit ainsi son objectif d’être la meilleure interface utilisateur.

Nous sommes d’accord que MIUI 14 est une interface exceptionnelle. Pendant que tous ces développements se déroulent, les gens se demandent sur quels appareils MIUI 14 sera disponible. Actuellement, Xiaomi prépare davantage de mises à jour stables de MIUI 14 pour 6 smartphones, accélérant son travail, et elles devraient être bientôt disponibles. Vérifions ensemble si votre appareil peut obtenir bientôt la mise à jour MIUI 14 !

Mises à jour stables de MIUI 14 pour 6 autres smartphones !

L’équipe MIUI publie toujours rapidement des mises à jour de MIUI. Cela attire beaucoup d’attention et rend les utilisateurs heureux. La mise à jour stable de MIUI 14 est en cours de test pour de nombreux smartphones. Le travail continue pour vous offrir la meilleure expérience MIUI. Xiaomi a désormais préparé la mise à jour MIUI 14 pour les 6 smartphones. Bientôt, 6 modèles auront reçu la nouvelle mise à jour MIUI 14. Les mises à jour que des millions d’utilisateurs attendent arrivent !

De plus, MIUI 14 est basé à la fois sur Android 12 et Android 13. Les optimisations de la nouvelle version d’Android s’adapteront à vos appareils. Tout cela fait de MIUI la meilleure interface utilisateur. Selon les dernières informations dont nous disposons, 6 autres smartphones recevront bientôt la mise à jour stable de MIUI 14. Ces mises à jour sont basées sur Android 13, vos appareils seront donc beaucoup plus rapides !

Maintenant, la nouvelle mise à jour stable de MIUI 14 pour 6 autres smartphones est prête ! Vous vous demandez peut-être quels sont ces smartphones. Xiaomi n’a pas encore publié les premières mises à jour de MIUI 14 préparées. Parce qu’elle contient quelques bugs. Nous listons les appareils qui recevront bientôt la nouvelle mise à jour stable de MIUI 14 pour vous. Vous pouvez découvrir les appareils qui recevront MIUI 14 stable en vérifiant la liste ci-dessous !

Voici les appareils qui recevront bientôt MIUI 14. On sait que MIUI 14 apporte des innovations éblouissantes. Un nouveau langage de design, Foton engine, des super icônes et plus encore arrivent. Si vous vous demandez quelles sont les fonctionnalités de MIUI 14, vous pouvez cliquer ici. Nous vous avons transmis l’état de la mise à jour stable de MIUI 14 pour 6 autres smartphones. Nous vous tiendrons informé de tout nouveau développement concernant les mises à jour. N’oubliez donc pas de suivre notre site web et de commenter.

