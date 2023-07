Date de sortie de Meta Quest 3, prix, spécifications, caractéristiques et plus encore

Les jeux et les divertissements VR sont en plein essor, tout comme les appareils. Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook, a récemment annoncé sa troisième itération du casque VR Meta Quest. Le nouveau Meta Quest 3 a été dévoilé par le PDG de Meta, Mark Zuckerburg. Avec de nouveaux dispositifs VR, on ne peut qu’espérer voir de meilleurs dispositifs à des prix raisonnables et des fonctionnalités que les fans de VR pourront apprécier. Jetons un coup d’œil à tous les détails que nous connaissons à ce jour sur le tout nouveau Meta Quest 3.

Il sera intéressant de voir ce que le Meta Quest 3 a sous le capot et quelles performances et fonctionnalités vous pourrez tirer de ce nouveau casque VR. Nous allons donc nous pencher sur tous les détails que nous connaissons à ce jour sur le Meta Quest 3.

Date de sortie du Meta Quest 3

Le lancement du très attendu casque VR Meta Quest 3 est prévu pour la fin de l’année 2023. Plus précisément, le Meta Quest 3 sortira cet automne. Meta a prévu de donner plus de détails sur le Meta Quest 3 lors de la conférence Meta Connect, prévue le 27 septembre. Il y a des chances que l’appareil sorte le même jour ou, du moins, qu’il soit disponible pour les précommandes. Si ce n’est pas le 27 septembre, le casque devrait être commercialisé quelques jours après l’événement.

Le Meta Quest 3 sera disponible dans toutes les régions où le Quest 2 est disponible. Peu de temps après l’annonce du prochain appareil Quest, Meta a officiellement réduit le prix du Quest 2 à 299,99 $.

Prix du Meta Quest 3

Parlons maintenant du prix. Le prix de ces appareils peut faire ou défaire le succès de l’appareil. Le Meta Quest 3 serait proposé au prix de 499 $ pour le modèle de base. Le modèle de base sera livré avec 128 Go de stockage interne. Seul l’avenir nous dira si Meta augmentera ultérieurement le prix de 499 dollars.

Quest 2 vs Quest 3

Caractéristiques et caractéristiques de Meta Quest 3

Si nous parlons du design du Meta Quest 3, il a l’air rafraîchi et vous pouvez maintenant voir un ensemble de modules de caméra et de capteurs à l’avant du casque. Ces modules de caméra vous aideront à obtenir une expérience de réalité mixte encore meilleure. Avec un design modifié, le prochain casque sera 40 % plus fin et plus confortable. Meta Quest 3 sera doté d’un écran à plus haute résolution.

Le casque sera équipé d’un SoC Snapdragon. Il n’a pas été révélé quel SoC Snapdragon sera utilisé, mais il s’agira certainement d’un SoC suffisamment puissant pour vous permettre de profiter d’une expérience encore meilleure en RM et VR.

En termes d’options de stockage, il a été révélé qu’il y aurait plus d’options de stockage pour le Meta Quest 3. Nous pouvons nous attendre à voir une variante de 256 Go comme le Meta Quest 2. Cependant, nous ne savons pas si le stockage interne peut être étendu avec des cartes SD pour plus de stockage. Même en ce qui concerne les caméras et les capteurs, peu de choses ont été révélées. Cependant, nous espérons voir ces détails bientôt car ce sont des composants très importants du Meta Quest 3.

Contrôleurs Touch Plus redessinés

Meta Quest 3 – Fuites

Lors de l’annonce du Meta Quest 3, peu d’informations techniques ont été révélées sur le casque VR. Cependant, lorsque de nouveaux produits sont annoncés, des fuites sont toujours imminentes. Best Buy, l’un des détaillants en ligne les plus populaires dans le domaine de l’électronique, a listé par erreur le Meta Quest 3 sur son site web.

Le listing a révélé la résolution d’affichage du Meta Quest 3. Selon le listing, le Meta Quest 3 disposera d’un écran 120Hz avec une résolution de 2064 x 2208. Cela représente une augmentation de 30% de la taille de l’écran par rapport au Metal Quest 2. Le Meta Quest 3 utilisera toujours le câble Air Link qui permet de relier votre casque VR à votre PC Windows. De plus, les contrôleurs du Meta Quest 3 utiliseront 2 piles doubles A. C’est mieux car vous n’avez pas besoin d’une pile pour le faire. C’est mieux car vous n’aurez pas à attendre longtemps pour que les contrôleurs se rechargent.

Dernières réflexions

Ceci conclut tout ce que vous devez savoir sur le prochain Meta Quest 3. Jusqu’à présent, très peu d’informations sont disponibles sur Meta Quest 3. Cependant, nous pouvons nous attendre à plus d’informations sur Meta Quest 3 lors de la conférence annuelle Meta Connect qui se tiendra le 27 septembre de cette année. Lors de cette conférence, nous devrions également voir un bon nombre de nouveaux jeux ainsi que des applications qui seront conçues spécifiquement pour Meta Quest 3. De plus, nous ne savons pas encore si les jeux de Meta Quest 2 sont compatibles avec Meta Quest 3.

