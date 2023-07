Redmi 9 & Redmi Note 9 Surprises Users with MIUI 14 Update Despite Being on the EOS List Titre français: Redmi 9 et Redmi Note 9 surprennent les utilisateurs avec la mise à jour MIUI 14 malgré leur présence sur la liste EOS

Dans un tournant surprenant des événements, Xiaomi a envoyé un courrier électronique à un utilisateur du Redmi Note 9, révélant ses plans pour déployer la mise à jour MIUI 14 pour l’appareil. Cette annonce est une agréable surprise pour les utilisateurs, étant donné que le Redmi Note 9 était déjà répertorié comme étant en fin de support (EOS). La décision de Xiaomi de fournir une mise à jour pour le Redmi Note 9 démontre son engagement envers la satisfaction des utilisateurs et sa volonté de prendre en charge ses appareils au-delà de la durée de vie prévue.

La liste EOS et ses implications

En général, lorsque un appareil atteint sa phase de fin de support (EOS), cela indique que le fabricant ne fournira plus de mises à jour logicielles, y compris les correctifs de sécurité et les mises à niveau majeures du système d’exploitation. Cette décision est généralement prise en fonction de divers facteurs tels que les limitations matérielles, l’âge de l’appareil et la volonté du fabricant de soutenir les modèles plus récents.

L’inclusion à la fois du Redmi 9 et du Redmi Note 9 dans la liste EOS de Xiaomi a suscité des interrogations et des incertitudes parmi les utilisateurs. Étant donné que ces appareils appartiennent à la même plate-forme, on s’attendait à ce que le Redmi 9 reçoive également la mise à jour MIUI 14. La communication de Xiaomi par le biais de courriers électroniques et de vidéos sur YouTube indiquant ses plans pour fournir la mise à jour MIUI 14 au troisième et quatrième trimestres de 2023 a encore augmenté la confusion. Bien que l’engagement de l’entreprise à fournir la mise à jour soit évident, la décision de classer ces appareils en tant qu’EOS tout en promettant simultanément une mise à jour imminente a laissé les utilisateurs perplexes. La messagerie contradictoire de Xiaomi crée un sentiment d’ambiguïté et les utilisateurs attendent avec impatience des éclaircissements et une confirmation supplémentaires concernant la mise à jour MIUI 14 pour le Redmi 9.

La décision inattendue de Xiaomi

La décision de Xiaomi d’offrir la mise à jour MIUI 14 aux utilisateurs du Redmi Note 9, malgré sa présence sur la liste EOS, a surpris beaucoup de monde. Cette décision souligne l’engagement de Xiaomi envers sa base d’utilisateurs et marque un départ par rapport à la norme de l’industrie consistant à abandonner le support des appareils une fois qu’ils atteignent la phase EOS. La décision de Xiaomi reflète également leur volonté de prolonger la durée de vie de leurs appareils et de s’assurer que les utilisateurs peuvent continuer à profiter d’une expérience mise à jour et sécurisée.

Délai et attentes

D’après le courrier électronique envoyé par Xiaomi, les utilisateurs du Redmi Note 9 peuvent s’attendre à recevoir la mise à jour MIUI 14 entre le troisième et le quatrième trimestre de 2023. Bien que la date de sortie spécifique n’ait pas encore été annoncée, cette période donne aux utilisateurs une idée générale de quand ils peuvent anticiper la mise à jour. La transparence de Xiaomi en fournissant ces informations permet aux utilisateurs de planifier à l’avance et d’attendre avec impatience les nouvelles fonctionnalités et améliorations que MIUI 14 apportera à leurs appareils Redmi Note 9.

Conclusion

La décision surprenante de Xiaomi de fournir la mise à jour MIUI 14 aux utilisateurs du Redmi Note 9, malgré la présence de l’appareil sur la liste EOS, démontre l’engagement de l’entreprise envers ses clients. En prolongeant le support logiciel au-delà de la durée de vie prévue de l’appareil, Xiaomi donne un exemple positif aux autres fabricants de l’industrie. Les utilisateurs du Redmi Note 9 peuvent désormais s’attendre à une expérience utilisateur améliorée, grâce à la mise à jour imminente de MIUI 14, qui apportera de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations à leurs appareils.

