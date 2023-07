Utilisez l’IA pour améliorer et accélérer votre flux d’édition | Filmora 12.3 [Vidéo]

Nous vivons aujourd’hui dans un monde où la création numérique peut profiter à de nombreux secteurs. Que vous soyez un créateur de contenu à plein temps ou un propriétaire de petite entreprise, l’utilisation de la vidéo pour vous commercialiser ou pour faire connaître votre entreprise est essentielle à la croissance. Mais aujourd’hui, il existe tellement d’éditeurs vidéo différents – pour divers systèmes d’exploitation et à des prix radicalement différents – qu’il est difficile de choisir la plateforme sur laquelle vous voulez apprendre.

Parmi l’éventail des options disponibles, Filmora se distingue comme un logiciel d’édition vidéo convivial et puissant.

Développé par Wondershare, l’interface intuitive et les fonctionnalités complètes de Filmora en ont fait le favori des professionnels et des débutants. Filmora a récemment publié une série de nouvelles mises à jour et de fonctionnalités conçues pour vous faciliter la vie en tant qu’éditeur vidéo.

Correction des couleurs

Dans la dernière version du logiciel de montage vidéo de Wondershare, Filmora 12.3, une nouvelle mise à jour des couleurs a été introduite pour aider les utilisateurs à obtenir le style visuel souhaité rapidement et facilement. L’idée est de simplifier le processus d’édition des couleurs pour tous les types de créateurs, qu’il s’agisse de débutants à la recherche d’une solution d’édition rapide ou de professionnels à la recherche d’une esthétique cohérente. C’est un gain de temps considérable pour de nombreux utilisateurs.

Cette nouvelle fonction de correction des couleurs permet aux utilisateurs de corriger les déséquilibres colorimétriques et de s’assurer que les vidéos paraissent plus naturelles en équilibrant le contraste et l’éclairage dans les clips. Par ailleurs, la qualité visuelle peut être améliorée grâce à la cohérence, donc plus vous restez fidèle à votre thème, plus vite Filmora peut ajuster la température des couleurs pour unifier les différents clips et créer une couleur cohérente. Par ailleurs, le logiciel fournit des outils pour obtenir des looks spécifiques, permettant aux utilisateurs d’imiter le style d’un artiste particulier grâce à la correspondance et à la correction des couleurs.

Intégration de ChatGPT

ChatGPT semble être partout aujourd’hui – et pour une bonne raison. Il est utile à bien des égards, et avec Filmora, ChatGPT est utile à bien des égards. Cette intégration permet aux utilisateurs d’accéder à l’interface GPT au sein de Filmora, ce qui leur permet de générer des textes pertinents pour les scripts vidéo, les légendes, les descriptions, etc. Grâce à cette fonction de rédaction assistée par ordinateur, les vidéastes peuvent créer un contenu de haute qualité sans devoir passer d’un outil à l’autre.

Filmora a également approfondi l’utilisation de l’IA pour rendre l’expérience de montage encore plus facile. Vous n’avez même pas besoin d’images réelles. Vous pouvez demander à leur générateur d’images IA de créer tout ce que vous lui demandez ! Jetez-y un coup d’œil :

La liste de ces outils d’IA géniaux comprend :

AI Copywriting : Avec l’intégration de ChatGPT, Filmora offre désormais des capacités de rédaction AI. Cette fonctionnalité aide les créateurs à générer des textes et des scripts convaincants pendant la production vidéo.

Avec l’intégration de ChatGPT, Filmora offre désormais des capacités de rédaction AI. Cette fonctionnalité aide les créateurs à générer des textes et des scripts convaincants pendant la production vidéo. AI Image : Filmora présente un générateur d’images intégré, alimenté par l’IA. Cet outil innovant permet aux utilisateurs de créer des images captivantes directement à partir de textes, et de les incorporer sans effort dans leurs projets vidéo.

: Filmora présente un générateur d’images intégré, alimenté par l’IA. Cet outil innovant permet aux utilisateurs de créer des images captivantes directement à partir de textes, et de les incorporer sans effort dans leurs projets vidéo. AI Smart Cut : Dites adieu à la fastidieuse et longue suppression manuelle des objets. La fonction AI Smart Cut de Filmora permet de sélectionner et de supprimer avec précision tous les objets indésirables de vos vidéos, vous libérant ainsi du processus d’édition ardu et vous permettant de vous concentrer sur les aspects créatifs.

Dites adieu à la fastidieuse et longue suppression manuelle des objets. La fonction AI Smart Cut de Filmora permet de sélectionner et de supprimer avec précision tous les objets indésirables de vos vidéos, vous libérant ainsi du processus d’édition ardu et vous permettant de vous concentrer sur les aspects créatifs. AI Audio Stretch : L’alignement de l’audio sur la durée de la vidéo se fait désormais sans effort grâce à AI Audio Stretch. S’appuyant sur la puissance de l’intelligence artificielle, cette fonctionnalité étire ou coupe intelligemment les clips audio pour les adapter à la durée de la vidéo souhaitée, éliminant ainsi le besoin de procéder à des ajustements manuels.

L’alignement de l’audio sur la durée de la vidéo se fait désormais sans effort grâce à AI Audio Stretch. S’appuyant sur la puissance de l’intelligence artificielle, cette fonctionnalité étire ou coupe intelligemment les clips audio pour les adapter à la durée de la vidéo souhaitée, éliminant ainsi le besoin de procéder à des ajustements manuels. AI Audio Denoise : Les bruits de fond dans les clips vidéo peuvent être gênants, mais la fonction AI Audio Denoise de Filmora vient à la rescousse. Cet outil peut détecter et réduire les bruits de fond indésirables tels que les conversations, les bourdonnements, les parasites et le bruit du vent, garantissant ainsi la clarté et la netteté de votre son.

Les bruits de fond dans les clips vidéo peuvent être gênants, mais la fonction AI Audio Denoise de Filmora vient à la rescousse. Cet outil peut détecter et réduire les bruits de fond indésirables tels que les conversations, les bourdonnements, les parasites et le bruit du vent, garantissant ainsi la clarté et la netteté de votre son. Draw Mask : Libérez votre créativité avec l’outil Draw Mask de Filmora. Cet outil polyvalent vous permet de créer des formes complexes, de masquer des objets avec précision à l’aide de lignes droites ou de courbes, et d’ajouter une touche artistique à vos vidéos.

Libérez votre créativité avec l’outil Draw Mask de Filmora. Cet outil polyvalent vous permet de créer des formes complexes, de masquer des objets avec précision à l’aide de lignes droites ou de courbes, et d’ajouter une touche artistique à vos vidéos. Images clés améliorées : Filmora fait passer les images clés au niveau supérieur, en proposant des images clés améliorées pour différents paramètres. Des textes aux filtres et même aux couleurs, les utilisateurs peuvent désormais exercer un meilleur contrôle et une plus grande précision sur leurs animations vidéo.

Filmora fait passer les images clés au niveau supérieur, en proposant des images clés améliorées pour différents paramètres. Des textes aux filtres et même aux couleurs, les utilisateurs peuvent désormais exercer un meilleur contrôle et une plus grande précision sur leurs animations vidéo. Écran vert : L’outil AI chroma key de Filmora révolutionne le processus d’écran vert. Supprimez en toute transparence la toile de fond verte (ou de couleur unie) des vidéos, ce qui ouvre un monde de possibilités pour changer d’arrière-plan et créer des effets spéciaux captivants.

Compatibilité, disponibilité et prix

Filmora est compatible avec pratiquement tous les systèmes d’exploitation. Il fonctionne sur Windows, Mac, Android, iPad et iPhone. Il est actuellement disponible et prêt à être utilisé avec ses nouvelles fonctionnalités.

En termes de prix. Filmora propose un plan annuel – en vente pour $49.99 par an – qui vous permet de l’utiliser sur un seul appareil. Il existe également un plan multiplateforme pour $59.99 par an, ce qui vous permet de l’utiliser sur n’importe quel appareil, et il y a une licence perpétuelle pour Mac qui coûte 79,99 $.

Réflexions finales

Filmora est un excellent éditeur vidéo multiplateforme qui fonctionne sur tous vos appareils. Il possède tout ce dont vous avez besoin, et même plus. Il peut être utilisé par quelqu’un qui n’a jamais édité de vidéo ou par un éditeur vidéo professionnel. Les nouveaux outils qu’il propose avec ChatGPT et AI le distinguent vraiment des autres.

Pour le prix, cela vaut la peine d’essayer. De plus, une période d’essai gratuite de sept jours vous permet de l’essayer avant de vous engager. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez sur nos réseaux sociaux !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :