Pas de mise à jour MIUI 14 pour Redmi 9, Redmi Note 9 : Que réserve l’avenir pour ces appareils ?

Redmi 9 et Redmi Note 9 étaient censés recevoir la mise à jour MIUI 14. Cependant, Xiaomi a ajouté les smartphones à la liste Xiaomi EOS de manière abrupte, anéantissant ainsi ces attentes. Les versions de MIUI 14 qui ont fuité étaient réputées être fluides, rapides et stables, rendant ce choix d’autant plus décevant pour les utilisateurs.

Alors, que réserve l’avenir aux smartphones de la série Redmi 9 ? Les utilisateurs sont mécontents de leur ajout à la liste Xiaomi EOS et envisagent maintenant leurs options. Dans cet article, nous examinerons l’état actuel des appareils de la série Redmi 9. Commençons si vous êtes prêt(e) !

Pas de MIUI 14 pour Redmi 9, Redmi Note 9

La décision de Xiaomi a attristé les utilisateurs, car il était prévu que tous les smartphones de la série Redmi Note 9 recevraient la mise à jour MIUI 14. Les smartphones comme le Redmi 9 ne pourront officiellement pas recevoir la mise à jour MIUI 14. Alors, que peuvent faire les utilisateurs en réponse à cela ? Nous vous avions précédemment fourni des versions fuitées de MIUI 14, qui ont été préparées par Xiaomi. Après la fuite, nous avons été les premiers à les tester et nous n’avons rencontré aucun problème.

Les photos ci-dessus appartiennent respectivement au Redmi 9 et au Redmi Note 9. Les deux appareils présentent la page des paramètres de MIUI 14. La version MIUI-V14.0.0.1.SJCCNXM a été préparée pour le Redmi 9, tandis que la version MIUI-V14.0.0.1.SJOCNXM a été préparée pour le Redmi Note 9. Ces versions, comme mentionné, sont officielles et appartiennent à Xiaomi. Vous pouvez les installer sur votre appareil via TWRP. Pour ceux qui souhaitent l’installer, nous fournissons les liens ci-dessous.

Version officielle fuitée V14.0.0.1.SJOCNXM

Version officielle fuitée V14.0.0.1.SJCCNXM

Nous regrettons de vous informer que Xiaomi ne fournira plus de support officiel pour votre appareil et ne publiera aucune mise à jour supplémentaire. Cependant, des développements logiciels non officiels seront toujours disponibles, vous permettant de continuer à utiliser vos smartphones en douceur pendant une certaine période.

Ceux qui le souhaitent peuvent installer AOSP à la place de MIUI 14. LineageOS assure un support officiel pour des smartphones tels que le Redmi 9 et le Redmi Note 9, prolongeant ainsi la durée de vie des smartphones de la série Redmi 9 et satisfaisant les utilisateurs. De plus, le dernier correctif de sécurité de Google améliorera la fiabilité des appareils et offrira une protection contre les vulnérabilités de sécurité.

Liens de LineageOS pour Redmi 9

Liens de LineageOS pour Redmi Note 9

En plus de cela, vous pouvez passer à un nouveau smartphone Xiaomi, Redmi ou POCO et continuer à recevoir des mises à jour logicielles officielles. Aujourd’hui, nous avons donné quelques explications et proposé des solutions concernant le sort de la série Redmi 9. Nous vous tiendrons informé(e) des nouveaux développements. N’oubliez pas de suivre nos chaînes et notre site Web sur Telegram pour plus de contenu comme celui-ci.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :