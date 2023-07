La Ryzen 5600X3D est réelle, mais seulement jusqu’à épuisement des stocks

Quelque chose à attendre avec impatience : Le 3D V-Cache d’AMD s’est avéré être une solution impressionnante et rentable pour augmenter les performances du processeur pour les jeux. Les utilisateurs ont longtemps spéculé sur le fait qu’AMD pourrait apporter cette fonctionnalité à son processeur Zen 3 grand public, mais la société le fait avec un gros problème.

Micro Center a annoncé un partenariat exclusif avec AMD pour vendre une version en édition limitée du Ryzen 5 5600X qui ajoute la technologie 3D V-Cache à partir du 7 juillet. L’offre à 229 $ sera probablement le meilleur processeur de milieu de gamme pour les propriétaires de socket AM4 qui peuvent atteindre un Micro Center à temps.

Le 5600X3D ne recevra pas de nouvelles livraisons après l’épuisement du stock initial, et la page du site marchand indique que la société ne le vendra que sur les sites marchands physiques. Micro Center n’a que quelques douzaines de sites marchands aux Etats-Unis – un nouveau site marchand ouvrira à Charlotte, en Caroline du Nord, au début de l’année prochaine.

Un bundle à 339 dollars propose le processeur avec une carte mère Asus B550-Plus TUF et 16 Go de RAM DDR4 G.Skill Ripjaws V. Le CPU sera également proposé dans le système PowerSpec G516, qui comprend une Radeon RX 6650 XT, 16 Go de RAM et un SSD NVMe de 500 Go.

Lorsque AMD a lancé le 3D V-Cache avec le Ryzen 7 5800X3D l’année dernière, les tests spécialisées, dont Netcost-security.fr, ont rapidement déclaré qu’il s’agissait de l’un des meilleurs processeurs pour votre argent, en particulier pour jouer à des jeux modernes. Son énorme cache L3 de 96 Mo a un effet visible sur les performances qui vaut largement son prix modeste, et le 5600X3D aura la même quantité.

Team Red a depuis apporté cette fonctionnalité à sa dernière série 7000, mais ces processeurs nécessitent une carte mère à socket AM5. Le 5600X3D constitue une alternative moins onéreuse au 5800X3D pour ceux qui souhaitent passer d’un système Ryzen 3000 ou 4000 à un système plus ancien sans avoir à acheter une nouvelle carte mère (et donc probablement à construire un nouveau système).

Cependant, cette offre limitée indique probablement qu’AMD souhaite mettre un terme à l’utilisation de l’AM4 une fois pour toutes. Les ventes de processeurs Ryzen 7000 ont démarré lentement, en partie à cause de leur besoin en mémoire vive DDR5 encore coûteuse, donc un 5600X3D disponible indéfiniment pourrait garder certains clients sur AM4 un peu plus longtemps que la société ne le souhaiterait.

À la mi-juin, un fuyard bien connu a publié sur Twitter des détails sur le nouveau modèle, mais le message ne contenait aucune information sur l’exclusivité des sites de ventes ou sur les stocks limités. Cependant, les caractéristiques projetées étaient exactes – un downclock mineur par communiqué au 5600X original. Les fréquences de base et boost passent de 3,7 GHz et 4,6 GHz à 3,3 GHz et 4,4 GHz, respectivement.

