Xiaomi Pad 6 Max arrive avec une caméra TOF

Récemment, le Xiaomi Pad 6 Max a été repéré lors de la certification Bluetooth SIG. Aujourd’hui, il a été révélé que la tablette sera dotée d’une caméra TOF. Chaque jour, nous obtenons de plus en plus d’informations sur la tablette. Bien que les caractéristiques techniques du Xiaomi Pad 6 Max, censé être présenté aux côtés du MIX FOLD 3, ne soient pas encore connues, des rumeurs suggèrent qu’il s’agira d’une tablette performante et impressionnante. Voici tout ce qui est connu sur le Xiaomi Pad 6 Max jusqu’à présent!

Caractéristiques connues du Xiaomi Pad 6 Max!

Bien qu’il n’y ait pas d’informations exactes disponibles sur le Xiaomi Pad 6 Max, il a été révélé qu’il sera équipé du Bluetooth 5.1. De plus, nous savons qu’il a le numéro de modèle « 23078KB5BC » et sera disponible uniquement sur le marché chinois. Aujourd’hui, Kacper Skrzypek a mentionné que le dispositif Xiaomi aura une caméra TOF.

Cette caméra TOF sera située à l’avant de l’écran. On dit que la caméra TOF sera utile dans certaines situations, telles que verrouiller l’écran lorsque vous vous éloignez à une certaine distance, illuminer l’écran lorsque vous approchez de l’appareil et continuer/mettre en pause la lecture de musique.

De plus, le Xiaomi Pad 6 Max aura le nom de code « yudi » et est actuellement en cours de test interne sur le serveur MIUI. À partir du 1er juillet 2023, la dernière version interne de MIUI est MIUI-V14.0.0.16.TMHCNXM. Bien qu’il ne soit pas encore prêt à être vendu, nous savons qu’il sera disponible en août.

Le Xiaomi Pad 6 Max devrait être lancé aux côtés du MIX FOLD 3. En plus du MIX FOLD 3, la Xiaomi Watch S2 Pro sera également présentée, et nous verrons la toute première montre intelligente Xiaomi avec support SIM. Pour plus d’informations, n’oubliez pas de suivre nos chaînes Telegram et de visiter notre site Web.

