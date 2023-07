Le cofondateur de Workflow et responsable de l’ingénierie de Shortcuts quitte Apple

Shortcuts est devenue l’une des apps les plus appréciées d’Apple, permettant aux utilisateurs de créer de puissantes automatisations sur iPhone, iPad et Mac. Shortcuts repose sur les bases de Workflow, une app d’automatisation tierce qu’Apple a rachetée en 2017.

Aujourd’hui, Ari Weinstein, cofondateur de Workflow, a annoncé qu’il quittait Apple.

Weinstein a cofondé Workflow en 2013 et en a fait un puissant outil d’automatisation pour iPhone, malgré les limitations qu’Apple impose aux applications tierces. Lorsqu’Apple a acquis Workflow en 2017, Weinstein a rejoint Apple en tant que responsable de l’ingénierie logicielle, travaillant sur Shortcuts et d’autres fonctionnalités intelligentes et « proactives » pour les plateformes Apple.

Weinstein a annoncé son départ dans un fil de discussion sur Mastodon hier :

J’ai quitté Apple ce mois-ci après 6 ans (9 en incluant Workflow !) Lorsque nous avons créé l’application Workflow lors d’un hackathon, je n’aurais jamais imaginé qu’elle serait préinstallée sur chaque iPhone et qu’elle alimenterait des systèmes tels que Shortcuts et App Intents. Je suis très reconnaissant de ce parcours et de notre équipe. J’aime Apple et ses produits depuis que je suis enfant, et le fait de pouvoir y travailler, avec tant de personnes talentueuses, a été un véritable honneur et une grande source de plaisir. C’est donc très difficile de partir, mais j’ai hâte de prendre un peu de repos et de construire quelque chose de nouveau !

Apple a reçu beaucoup de reconnaissance de la part des utilisateurs pour la façon dont elle a géré l’acquisition de Workflow. Dans un premier temps, Apple a fait de Workflow une application gratuite, qui est restée disponible sur l’App Store. Elle a également continué à recevoir des mises à jour et de nouvelles fonctionnalités, malgré les inquiétudes initiales.

Avec la sortie d’iOS 12 l’année suivante, Apple a lancé sa toute nouvelle application Raccourcis, en s’appuyant sur les bases de Workflow. Le passage à Apple a permis à ces types d’automatisation de devenir plus puissants et plus avancés, en supprimant les limites que Worfklow devait contourner en tant qu’application tierce.

À première vue, le départ de Weinstein d’Apple peut sembler mauvais pour l’avenir de Shortcuts. Mais s’il s’agit certainement d’une perte pour l’entreprise, je crois savoir que Shortcuts bénéficie d’un support important au sein d’Apple et que l’entreprise est plus qu’engagée dans l’avenir de l’application. En dehors d’Apple, il existe une vaste communauté de fans de Raccourcis qui ont créé d’impressionnantes bibliothèques de Raccourcis que tout le monde peut essayer.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :