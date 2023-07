Fafrees F28 Pro en TEST: Le vélo électrique design, endurant et pas cher

Avec le contexte actuel caractérisé par une inversion des flux de trafic et une crise économique, de nombreuses personnes souhaitent passer au vélo électrique, mais se trouvent confrontées à des prix habituellement supérieurs à 2 500 €. Nous avons mis à l’épreuve le vélo électrique Fafrees F28 Pro dont le prix est actuellement en promotion à 1024 €, afin de découvrir quel niveau de prestation vous pouvez obtenir sous la barre des 1200€.

Les offres bon marché proposées par les détaillants en ligne chinois peuvent être une solution attractive. Cependant, il est légitime de se demander si la qualité est au rendez-vous et quels sont les éléments auxquels il faut se préparer lors d’un achat en ligne à bas prix. Dans cet article, nous vous présentons notre expérience avec ce vélo électrique accessible, en examinant ses performances, sa fiabilité et les aspects auxquels vous devrez prêter attention avant de faire votre achat. Prêt à découvrir si cette offre en vaut vraiment la peine ? C’est parti !

Fafrees F28 Pro: Déballage et accessoires

Le nouveau vélo électrique Fafrees F28 Pro est livré dans un carton de grande taille. Si vous envisagez de le transporter en voiture, prévoyez suffisamment d’espace en rabattant les sièges pour accueillir l’emballage.

Une fois le vélo sorti du carton, on est immédiatement frappé par le nombre de protections présentes sur chaque composant du vélo. C’est la première fois que nous voyons une telle attention portée à la protection du produit pour faire face aux aléas du transport.

Retirer toutes ces protections nous a pris une dizaine de minutes, mais nous avons veillé à ne rien oublier. Une fois cette étape terminée, nous constatons que le vélo est exempt de tout dommage ou rayure, malgré un carton légèrement endommagé par le transporteur. Cette attention portée à la protection du vélo nous laisse présager d’autres bonnes surprises lors des tests du Fafrees F28 Pro.

En plus du vélo, nous découvrons un petit carton contenant tous les accessoires et outils nécessaires à son montage et à sa mise en route. Tout d’abord, un adaptateur secteur est fourni, qui se distingue par son silence, étant dépourvu de ventilateur.

En tant que testeurs habitués à manipuler de nombreuses batteries, nous avons calculé que ce chargeur pouvait délivrer une puissance de 84 watts. Un détail professionnel qui ne nous échappe pas.

Deux pédales à visser sont bien entendu fournies. Il est agréable de constater que celles-ci tournent facilement sur leur axe, offrant une fluidité appréciable. Ce n’est pas toujours le cas avec toutes les pédales que nous recevons, certaines pouvant accrocher et créer une résistance lors du pédalage.

Ensuite, nous découvrons le compteur, composé d’un grand écran et d’une poignée à fixer sur le guidon pour allumer/éteindre et régler le niveau d’assistance. Des guides câbles sont également présents.

La marque propose également plusieurs moyens d’être visible. Deux catadioptres sont à monter, ainsi que le feu arrière, en plus du feu avant déjà installé.

Un outil est fourni pour le montage et le serrage des différentes parties du vélo. Bien que sa qualité ne soit pas la meilleure (acier souple), nous n’avons eu besoin d’aucun outil supplémentaire lors de l’assemblage complet du vélo. Une tige à attache rapide est également présente pour fixer la roue avant.

En ce qui concerne la documentation, un manuel de montage est inclus, ainsi qu’une brochure pour télécharger l’application (optionnelle) et une carte de certification.

Après avoir utilisé le manuel pour l’assemblage, nous pouvons affirmer que c’est le meilleur que nous ayons eu entre les mains. Il est clair, explicite en français et comporte de nombreuses photos en couleur.

Fafrees F28 Pro: Montage

Le montage s’est déroulé sans heurt et de manière fluide grâce aux étapes détaillées dans le manuel d’instruction.

Nous avons commencé par fixer la roue avant en utilisant le système de fixation rapide trouvé dans la boîte d’accessoires.

Ensuite, nous avons procédé au montage du guidon, qui est généralement détaché lors de la livraison de vélos.

On aligne le guidon avec la fourche et le pneu avant et on sert les deux vis de la potence une fois en place.

Nous avons grandement apprécié le fait que le guidon peut être réglé en hauteur afin d’être plus ergonomique. Pour les personnes ayant des problèmes de dos c’est très appréciable de voir ce type d’équipement préinstallé sur ce genre de vélo.

Le Fafrees F28 Pro est livré avec deux garde-boue en métal qui s’harmonisent parfaitement avec le design général du vélo. Le garde-boue arrière est déjà monté d’origine, il ne reste plus qu’à visser celui de l’avant en même temps que le feu avant.

Le montage des pédales s’est fait très facilement grâce à l’outil multifonction fourni avec les accessoires. Pour éviter toute confusion, chaque pédale est marquée d’un petit autocollant indiquant de quel côté elle doit être montée.

Le compteur se fixe sur le guidon à l’aide de deux vis, puis se connecte au moteur à l’aide d’un câble étanche.

Le panneau de commande, permettant d’allumer le système et de régler le niveau d’assistance, peut être positionné à l’endroit souhaité sur le guidon. Nous avons préféré le placer à gauche, car le côté droit est déjà occupé par les vitesses et la commande d’accélération sans pédalage.

La dernière étape consiste à visser et connecter le feu arrière.

Dans l’ensemble, le vélo a été un plaisir à monter grâce aux bonnes indications du manuel. Nous vous recommandons toutefois de retirer les protections progressivement, étape par étape, plutôt que de tout enlever dès le début, comme nous l’avons fait initialement.

Fafrees F28 Pro: Spécifications et design

Le Fafrees F28 Pro est équipé d’un moteur brushless puissant de 250 W, offrant de bonnes performances pour les déplacements en milieu urbain. Ce moteur atteint une vitesse maximale de 32 km/h, permettant aux cyclistes de se déplacer facilement dans les rues de la ville et d’atteindre leur destination efficacement.

Avec un couple maximal de 45 N.m, le moteur du F28 Pro offre une puissance suffisante pour affronter divers terrains et conditions de conduite. Que ce soit sur des pentes, des surfaces irrégulières ou lors d’arrêts et de démarrages fréquents, ce moteur garantit une conduite fluide.

Il est important de noter que bien que la vitesse maximale du moteur soit de 32 km/h, le F28 Pro est conçu pour respecter les réglementations et les limitations légales. Ainsi, la vitesse maximale assistée du vélo est de 25 km/h, respectant les restrictions de vitesse pour les vélos électriques dans de nombreuses juridictions. Cette vitesse permet une expérience de conduite confortable et conforme aux règles locales.

En termes de puissance de crête, le moteur du F28 Pro peut atteindre jusqu’à 480 W. Cette puissance de crête offre une accélération supplémentaire lorsque nécessaire, par exemple lors des démarrages ou lors de l’ascension de pentes raides. La puissance élevée du moteur garantit une conduite aisée et sans effort sur les routes urbaines.

MODÈLE F28 Pro Marque Fafrees Type Vélo électrique de ville Couleur gris/vert/or/bleu Taille 178*110*67cm Hauteur de la selle réglable 110-116cm Hauteur réglable de la tige 78-100cm Distance pédale-sol 10cm Taille du carton 148*25*83 cm Taille de roue 27.5″*1.75 Taille de cycliste recommandé 155-198cm Poids net 24.7 kg Poids du carton au total 31 kg Poids de la batterie 3 kg Poids maximum autorisé 120 kg Matériau du cadre Alliage d’aluminium Type de pneu Pneu pneumatique Vitesse de pointe 25km/h Autonomie maximale pour le mode assisté 90-110km Autonomie maximale pour une puissance pure 55-65km Pente maximale 30° Type de batterie Batterie aux ions lithium Tension nominale (V) 36V Tension d’entrée (V) 42V Capacité de la batterie (AH) 14,5 Ah/522 Wh Puissance nominale du moteur 36V 250W Puissance de sortie maximale du moteur (W) 480W Couple maximal 45N.m Type de moteur Entraînement arrière Tension d’entrée (V) 220V Courant nominal 2A Temps de charge 6-8 heures Transmission SHIMANO 7S Amortissement Suspension de fourche avant (Distance de déplacement : 80 mm) Écran Grand écran LCD de 3,5 pouces Application mobile Oui Frein Freins à disque mécaniques avant et arrière Manette Système de contrôle intelligent à 5 vitesses Mode de conduite puissance humaine/assistée/pure Température de fonctionnement -10~45℃ Niveau étanche et anti-poussière IP54 Mode d’assistance à la marche Oui, 6 km/h Régulateur de vitesse Oui Niveau PAS 0-5 Prix 1059 € ( 1024 € avec le code FF28PROFR

Le Fafrees F28 Pro est un vélo électrique élégant spécialement conçu pour les déplacements en milieu urbain et les grandes routes ouvertes. Son design épuré et soigné allie style et fonctionnalité. Examinons de plus près son design et sa qualité de construction pour comprendre ce qui le distingue.

Commençons par le cadre. Le F28 Pro dispose d’un cadre en aluminium à enjambement bas, ce qui assure à la fois sa durabilité et facilite la montée et la descente. Cette conception est particulièrement pratique pour les cyclistes urbains qui doivent souvent s’arrêter aux feux de signalisation ou naviguer dans des rues animées. Le cadre à enjambement bas contribue également à l’esthétique globale du vélo, lui conférant un aspect moderne et sophistiqué.

Le F28 Pro est disponible en quatre couleurs modernes différentes (gris métallisé, vert foncé, bleu royal et doré titane), permettant aux cyclistes de choisir celle qui correspond à leurs préférences personnelles. Ces couleurs renforcent l’attrait visuel du vélo et en font un choix tendance pour les déplacements en ville.

Une caractéristique intéressante du Fafrees F28 Pro est la taille de ses roues, plus grandes, de 27,5 pouces. Ces roues offrent plusieurs avantages, notamment une meilleure stabilité et un meilleur confort de conduite. La taille accrue des roues permet également une meilleure maniabilité, en particulier sur des surfaces irrégulières ou en présence d’obstacles sur la route, réduisant l’impact des bosses et des nids-de-poule courants en milieu urbain.

Ce vélo est doté d’un écran LCD rétroéclairé très lisible, en plein soleil ou en pleine nuit. Il intègre une gamme complète de fonctionnalités et des mesures essentielles telles que la vitesse, la puissance fournie, le niveau d’assistance au pédalage, la distance parcourue, l’autonomie de la batterie, etc. Cela vous permet de surveiller vos performances et d’anticiper le trajet en prenant de meilleures décisions pendant la conduite.

Une autre caractéristique de cet écran LCD est sa capacité à se synchroniser avec un smartphone. En connectant un téléphone à l’écran du vélo, les cyclistes peuvent accéder à diverses fonctionnalités supplémentaires. Cette connexion permet de recevoir des notifications, des messages et des appels directement sur l’écran, évitant ainsi la nécessité de consulter constamment le téléphone pendant la conduite. Cette intégration mains libres favorise une expérience de conduite plus sûre et plus pratique, permettant de rester connecté sans compromettre l’attention portée à la route.

Les poignées du vélo sont agréablement recouvertes d’un revêtement effet cuir, offrant une prise en main confortable.

Parmi les accessoires, on trouve des guides-câbles qui permettent de les regrouper pour une apparence plus soignée.

Un autre aspect important de la conception du F28 Pro est l’inclusion de feux avant et arrière à LED. Ces feux améliorent non seulement la visibilité en cas de faible luminosité, mais ajoutent également une couche de sécurité supplémentaire lors de la conduite en circulation. Les feux à LED sont économes en énergie et durables, offrant un éclairage fiable lorsque nécessaire.

La fourche avant du vélo est dotée d’une suspension offrant une distance de débattement de 80 mm. Elle est capable de gérer les routes cahoteuses, absorbant les bosses et les irrégularités pour offrir une conduite plus confortable et maîtrisée. La fourche est également verrouillable pour les routes plates, évitant ainsi une perte d’énergie inutile du cycliste dans ces conditions.

Point très appréciable, le plateau est protégé par une calandre en plastique, permettant d’éviter les déraillements et protéger un peu mieux votre pantalon de la graisse de la chaine.

Le dérailleur arrière est protégé par un insert en métal ce qui est bienvenue.

Le Fafrees F28 Pro utilise des freins mécaniques plutôt que des systèmes de freinage hydrauliques. Bien que les freins hydrauliques soient réputés pour leur puissance de freinage et leur précision, l’utilisation de freins mécaniques sur ce vélo permet de maintenir un prix abordable. Il est important de noter que les freins mécaniques offrent néanmoins des performances de freinage fiables, bien qu’avec quelques différences par rapport aux systèmes hydrauliques.

La batterie est verrouillée à l’aide d’une clé, et l’emplacement de chargement se trouve sur celle-ci, permettant ainsi de la recharger à la fois sur le vélo et à l’extérieur.

La batterie se retire très facilement et ne vibre pas dans le cadre. L’ensemble est parfaitement ajusté et usiné.

Cette batterie lithium-ion a une capacité de 36V 14.5Ah, fournissant une puissance suffisante pour soutenir les trajets sur de longues distances.

En termes de confort, le F28 Pro est équipé d’une selle en silicone de la marque italienne SR (SELLE ROYAL), connue pour produire des selles de qualité et ergonomiques. La construction en silicone de la selle garantit une assise moelleuse et confortable, même lors de longs déplacements. Elle offre un soutien adéquat et un soulagement de la pression pour minimiser les inconforts et les engourdissements éventuels.

Le vélo est équipé de garde-boue entièrement rallongés qui protègent efficacement le cycliste des éclaboussures et de la saleté, les rendant adaptés à toutes les conditions météorologiques. Non seulement ils remplissent une fonctionnalité, mais ils contribuent également à l’esthétique globale du vélo, lui donnant une apparence soignée.

Le Fafrees F28 Pro est équipé de pneus de ville slim CST Classic Otis de 27,5 x 1,75 pouces spécialement conçus pour les déplacements urbains. Ces pneus offrent un bon équilibre entre performance et fonctionnalité, garantissant une conduite douce et efficace dans les rues de la ville. Les grands marquages sur les côtés indiquent leur compatibilité avec les vélos électriques et leur niveau de protection anti-crevaison de niveau 5.

Ces pneus sont également dotés de bandes réfléchissantes et d’une propriété antidérapante. Ils offrent une meilleure traction sur les surfaces sèches et humides, améliorant la stabilité et le contrôle général, en particulier lors de la négociation des virages ou en cas de conditions glissantes.

Enfin, le vélo est doté d’une béquille solide munie d’un embout en plastique pour éviter d’endommager les sols.

Fafrees F28 Pro: Tests pratiques

Après avoir chargé la batterie d’une capacité de 522 Wh, nous sommes prêts pour notre premier essai routier. La batterie est en sécurité verrouillée dans le cadre, et nous avons fixé notre sac sur le porte-bagages. Ce dernier peut supporter jusqu’à 25 kg, ce qui d’avoir un chargement important. Sur le site de Fafrees, il est indiqué qu’une charge utile maximale de 120 kg est autorisée.

Le Fafrees F28 Pro est un vélo électrique proposant 5 modes d’assistance pour s’adapter à différentes préférences de conduite et conditions routières. En commençant par la Vitesse 1, qui limite la vitesse du vélo à 12 km/h, vous pouvez passer à la Vitesse 2 pour atteindre 16 km/h, et la Vitesse 3 permet d’atteindre jusqu’à 18 km/h. L’accélération est impressionnante et offre une solution pour parcourir rapidement des distances. En optant pour la Vitesse 4, vous pouvez atteindre 24 km/h, et en choisissant la Vitesse 5, vous déverrouillez la vitesse maximale du vélo, qui est de 32 km/h. Il est important de noter que la Vitesse 0 signifie que vous utilisez uniquement la puissance des pédales, sans l’assistance du moteur.

La transmission à 7 vitesses offre une bonne gamme de rapports pour s’adapter à différents types de terrain et préférences de conduite. Les vitesses plus basses, comme la première et la deuxième vitesse, facilitent le pédalage en montée ou lors du démarrage à l’arrêt. Ces vitesses inférieures permettent de générer plus de puissance à chaque coup de pédale, facilitant ainsi la conquête des pentes raides et l’accélération depuis l’arrêt. À l’inverse, les vitesses plus élevées, comme la sixième et la septième vitesse, offrent plus de vitesse et d’efficacité sur les tronçons plats ou en descente. Elles permettent de maintenir une cadence plus élevée avec moins d’effort de pédalage, ce qui permet d’atteindre des vitesses plus élevées ou de rouler confortablement sur un terrain plat.

Nous activons le moteur en utilisant le petit bouton de commande que nous avons placé à l’extrémité gauche du guidon, et le système démarre. Le grand écran reste allumé, ce qui indique que nous sommes prêts à partir. En descendant une pente, nous utilisons le gros bouton « plus » pour rapidement passer les 7 vitesses du dérailleur. Pour les montées, nous utilisons la manette de démarrage sans pédalage.

En effet, comme la plupart des vélos à assistance électrique (VAE), le Fafrees F28 Pro est équipé d’une aide à la poussée qui accélère le vélo jusqu’à un maximum de 6 km/h sans avoir besoin de pédaler. Avec le F28 Pro, cette aide à la poussée est facilement accessible via un petit levier situé à l’extrémité droite du guidon.

Avant de rejoindre la route principale, nous réglons l’assistance au niveau 5. Nous remarquons que les changements de vitesse se font si rapidement que vous pouvez à peine les suivre lors du démarrage, car le vélo accélère rapidement jusqu’à la limite d’assistance de 25 km/h. Le choix d’un rapport de démultiplication assez court par le constructeur permet d’avoir des cadences élevées, ce qui est appréciable. Le bruit du moteur du moyeu de la roue arrière à pleine puissance est audible mais pas très gênant.

Nous rencontrons ensuite une légère pente en montée sur une plus longue distance. Le moteur du moyeu de la roue arrière nous pousse en montée en 6ème vitesse avec une assistance maximale à 25 km/h, ce qui est formidable ! Les irrégularités de la piste cyclable sont atténuées de manière acceptable grâce à la selle confortable et à la fourche à suspension. Bien qu’il existe des fourches plus sensibles, celles-ci sont généralement intégrées dans des vélos électriques plus coûteux que le Fafrees.

La position assise est droite et adaptée à ce type de vélo électrique, et les poignées vissées sont faciles à saisir. Le Fafrees F28 Pro est amusant à conduire de manière détendue et adaptée à votre style de conduite. Lorsque vous arrivez au bureau après avoir parcouru 16 kilomètres, il vous reste encore 4 barres sur 5 de capacité de batterie, ce qui signifie que vous ne devriez pas avoir de problème pour rentrer chez vous.

Freinage

Le F28 Pro est équipé de freins à disque à l’avant et à l’arrière, une configuration courante sur de nombreux vélos qui suit le protocole de freinage standard. Pour évaluer les performances de freinage, un test de freinage a été effectué à une vitesse autorisée de 25 km/h en France. Lors de ce test, les freins ont été appliqués avec force pour déterminer la distance d’arrêt minimale.

En tenant compte d’un poids approximatif de 70 kg (y compris les vêtements), il a fallu un peu plus de 4 mètres pour immobiliser complètement le vélo. Cette distance de freinage indique la capacité du vélo à décélérer de manière efficace et sûre. Il est important de souligner que cette distance peut varier en fonction des conditions de la route et de la technique du cycliste, mais ce test donne une indication générale des performances de freinage.

Il est essentiel de prendre en compte que l’entretien et le réglage régulier des freins sont nécessaires pour assurer des performances optimales. Un entretien adéquat garantit que les freins fonctionnent au mieux de leurs capacités et offrent une puissance de freinage constante et fiable.

Autonomie

En ce qui concerne l’autonomie, en mode entièrement électrique, le F28 Pro peut parcourir environ 55 à 65 kilomètres sur une seule charge. Vous pouvez ainsi profiter d’une conduite entièrement électrique sans avoir besoin de pédaler, idéal pour une promenade sans effort ou lorsque vous voulez simplement vous détendre et profiter du paysage.

Si vous préférez utiliser le mode d’assistance au pédalage, où le moteur fournit une assistance pendant que vous pédalez, le F28 Pro offre une autonomie encore plus grande. Dans ce mode, le vélo peut parcourir des distances d’environ 90 à 110 kilomètres sur une seule charge. Le mode d’assistance au pédalage étend non seulement l’autonomie, mais offre également une expérience de conduite engageante, vous permettant de contribuer activement à la propulsion du vélo tout en bénéficiant de l’assistance du moteur.

Lors de mon test du Fafrees F28 Pro, j’ai pu parcourir une distance de 38 kilomètres, ce qui est plutôt bon et correspond à la norme attendue pour des vélos électriques similaires. Il est important de mentionner que lors de ce test, mon poids était d’environ 69 à 70 kilogrammes, ce qui est un facteur important à prendre en compte lors de l’évaluation des performances et de l’autonomie du vélo.

En tenant compte de votre poids et de votre style de conduite, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’avec un certain effort de pédalage, vous puissiez facilement parcourir une distance d’environ 50 à 55 kilomètres. En contribuant activement à la propulsion du vélo en pédalant, vous pouvez étendre l’autonomie de la batterie et maximiser l’efficacité du système d’assistance électrique.

Fafrees F28 Pro: Notre avis

Le Fafrees F28 Pro se distingue comme un vélo électrique abordable, élégant et bien conçu qui offre une expérience de conduite confortable et agréable. Doté d’une fourche à suspension, d’une selle confortable et de pneus adaptés aux routes urbaines, il garantit une conduite en douceur, même sur des surfaces irrégulières. Le moteur arrière est réactif et offre une assistance puissante, tandis que la batterie longue durée assure une autonomie suffisante pour les trajets quotidiens ou les balades plus longues. Avec sa combinaison de style, de confort et de fonctionnalités pratiques telles que les garde-boue et le porte-bagages, le F28 Pro est un choix idéal pour les citadins et les amateurs d’aventure.

L’achat du Fafrees F28 Pro se fait en ligne, via des plateformes telles que Geekmaxi, qui propose une sélection de vélos électriques conformes aux normes de circulation. Le processus de commande est simple et l’expédition est rapide, grâce à des entrepôts situés dans l’UE. Cela garantit une livraison rapide et fiable du vélo à votre porte, dans un délai raisonnable.

Si ce nouveau VTT vous intéresse, il est actuellement disponible temporairement avec un prix remisé. Une fois le vélo ajouté à votre panier, appliquez le code FF28PROFR pour profiter de la réduction.

➡️ Voir l’offre Fafrees F28 Pro

Pour

Design

Position de conduite confortable

Assistance sans pédalage

Compteur au grand écran rétroéclairé, très lisible

Appairage avec le smartphone

Accessoires de sécurité

Praticité

Porte bagage

Contre