Xiaomi Pad 6 Max obtient la certification Bluetooth SIG

Xiaomi a fait des vagues dans l’industrie technologique avec ses produits innovants, et le Xiaomi Pad 6 Max ne fait pas exception. L’appareil est récemment apparu sur le site Web de certification Bluetooth SIG, indiquant qu’il pourrait bientôt arriver. Selon xiaomiui, après la sortie du Xiaomi Pad 6 / 6 Pro, la société prévoit également de lancer un Pad 6 Max. La dernière information sur le Pad 6 Max est qu’il a officiellement obtenu la certification Bluetooth SIG.

Qu’est-ce que la certification Bluetooth SIG ?

Bluetooth SIG cert est un programme de qualification défini par le Bluetooth Special Interest Group (SIG). Tous les produits utilisant la technologie Bluetooth doivent être certifiés ou qualifiés Bluetooth SIG pour assurer l’interopérabilité entre les produits fabriqués par différentes marques. Le programme de qualification Bluetooth SIG est requis pour tout appareil qui souhaite utiliser la technologie Bluetooth et le logo Bluetooth. Il promeut les liens mondiaux entre les produits et renforce la force de la marque et de l’écosystème Bluetooth.

Le processus de qualification consiste à tester un appareil avec la technologie Bluetooth conformément au programme de qualification Bluetooth SIG pour le classer comme produit sous licence de marque Bluetooth. Bien qu’un processus d’auto-qualification soit autorisé, l’assistance d’un consultant en qualification Bluetooth (BQC) évite les erreurs de qualification. Il assiste également les marques dans la soumission de leurs produits pour approbation.

Le Bluetooth SIG propose actuellement aux marques deux voies différentes vers la certification Bluetooth SIG. Les tests officiels selon les caractéristiques Bluetooth SIG ne peuvent être effectués que par des «installations de test de qualification Bluetooth».

Certification Xiaomi pad 6 Max Bluetooth SIG

Le site Web de certification Bluetooth SIG a répertorié le Xiaomi Pad 6 Max avec le numéro de modèle 23078KB5BC. Le site Web indique que l’appareil est un « clavier », mais il est largement admis qu’il s’agit d’une erreur. Le Xiaomi Pad 6 Max devrait prendre en charge la connectivité Bluetooth 5.1.

Le numéro de modèle (23078KB5BC) est similaire au numéro de modèle principal des téléphones ou tablettes Xiaomi. De plus, le « C » à la fin du numéro de modèle indique que ce modèle particulier ne sera probablement lancé qu’en Chine. De plus, le code de développement de ce nouveau produit est yudi. L’appareil fonctionne sur le système MIUI 14 avec un numéro de version V14.0.0.15.TMHCNXM.

Conception et fonctionnalités

Le Xiaomi Pad 6 Max devrait être une énorme mise à niveau par rapport à son ancienne version, le Xiaomi Pad 5. D’après les rumeurs jusqu’à présent, cet appareil sera fourni avec un écran de 12,9 pouces. Cet écran aura une résolution de 2560 x 1600 pixels. Par ailleurs, il y a des retours selon lesquels cet appareil prendra en charge un stylet et un clavier amovible. Cela en fera un appareil polyvalent pour le travail et les loisirs.

Sous le capot, cet appareil devrait arborer un SoC Qualcomm Snapdragon 870. La puce sera également prise en charge avec jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Du côté de l’appareil photo, il y a des rumeurs selon lesquelles il comportera un appareil photo principal de 50MP et un tireur de selfie de 20MP.

Prix ​​et disponibilité

Selon pricebaba, le Xiaomi Pad 6 débutera à 399 € pour le modèle 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le modèle supérieur avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage coûtera environ 499 €. Le rapport affirme que ce sont les prix les plus probables en Europe. Au Royaume-Unis, la nouvelle ardoise commencera à 369 £. D’après ce rapport sur le Pad 6, il y a des spéculations selon lesquelles le Pad 6 Max commencera à 500 $ (458 €).

Derniers mots

Le Xiaomi Pad 6 Max est un nouvel ajout passionnant à la gamme de tablettes Xiaomi. Avec son hardware puissant, sa conception polyvalente et son prix abordable, il est sûr d’être un succès pour de nombreux utilisateurs. Bien que nous ne sachions pas encore tout sur l’appareil, la liste de certification Bluetooth SIG est un signe prometteur qu’il arrivera très bientôt. Nous avons hâte d’en savoir plus sur le Xiaomi Pad 6 Max dans les semaines et les mois à venir.

