Annonce du nouveau brevet de Huawei pour l’interface cerveau-ordinateur

Huawei, une multinationale technologique chinoise, a récemment annoncé un nouveau brevet pour une application réseau d’interface cerveau-ordinateur (BCI). Le brevet, portant le numéro de demande CN116350174A, a été déposé en Chine et s’intitule «application de réseau cerveau-ordinateur». Ce nouveau brevet est un grand pas en avant dans le domaine de la BCI. Ce domaine a le potentiel de révolutionner la façon dont nous interagissons avec la technologie. Dans cet article, nous allons explorer les détails du nouveau brevet de Huawei et ses implications pour l’avenir de BCI.

Qu’est-ce qu’une interface cerveau-ordinateur (BCI) ?

Une interface cerveau-ordinateur (BCI) est un système qui permet une communication directe entre le cerveau et un appareil externe, tel qu’un ordinateur ou une prothèse. La technologie fonctionne en détectant et en interprétant les signaux cérébraux. Les signaux sont ensuite traduits en commandes qui peuvent être utilisées pour contrôler l’appareil. Les BCI ont le potentiel de révolutionner la façon dont nous interagissons avec la technologie. Cela concerne particulièrement les personnes handicapées qui peuvent ne pas être en mesure d’utiliser des périphériques d’entrée classiques tels qu’un clavier ou une souris.

Le nouveau brevet de Huawei pour l’interface cerveau-ordinateur

Le nouveau brevet de Huawei pour une application de réseau cerveau-ordinateur est un énorme pas en avant dans le domaine de la BCI. Le brevet décrit un système qui utilise un réseau de capteurs pour détecter les signaux cérébraux. Ces signaux sont ensuite transmis à un appareil externe. Le système est conçu pour être non invasif, ce qui indique qu’il ne nécessite aucune intervention chirurgicale sur le cerveau.

Le brevet décrit également une méthode d’analyse des signaux cérébraux pour déterminer l’intention de l’utilisateur. Il s’agit d’une étape cruciale dans le développement des BCI, car elle permet à l’utilisateur de contrôler l’appareil externe avec ses pensées. Le système est également conçu pour être adaptable, ce qui indique qu’il peut être personnalisé pour répondre aux besoins de nombreux utilisateurs.

L’abrégé du brevet montre que ce nouveau brevet concerne le domaine de l’Internet des objets. L’interface cerveau-ordinateur comprend une source lumineuse, un module de retard dans le domaine temporel et un module de division optique dépendant de la longueur d’onde. Il comprend également un réseau de capteurs ainsi qu’un frontal de capteurs. Le brevet donne également aux utilisateurs de ces versions ce qui suit

Source lumineuse est utilisée pour fournir un train d’impulsions à large spectre Le module de retard dans le domaine temporel est utilisé pour convertir le train d’impulsions à large spectre en un train d’impulsions multi-ondes Le module de séparation optique dépendant de la longueur d’onde est utilisé pour décomposer le train d’impulsions multi-ondes en trains d’impulsions clairsemés Le réseau de capteurs est utilisé pour envoyer le train de lumière pulsée clairsemé au point de détection de l’extrémité avant de détection L’extrémité avant de détection est utilisée pour envoyer le train de lumière pulsée clairsemé au cerveau cible via le point de détection pour obtenir des informations de détection.

Implications pour l’avenir de la BCI

Le nouveau brevet de Huawei pour un réseau cerveau-ordinateur a d’énormes implications pour l’avenir de BCI. La technologie a le potentiel de réformer la façon dont nous interagissons avec la technologie. Les BCI pourraient être utilisés pour contrôler les membres prothétiques. Il permettra aux personnes amputées de reprendre le contrôle de leur corps. Ils pourraient également être utilisés pour contrôler les fauteuils roulants. Cela permettra aux personnes à mobilité réduite de se déplacer plus facilement.

Les BCI pourraient également avoir des applications dans le domaine de la réalité virtuelle (VR). En utilisant un BCI pour contrôler un casque VR, les utilisateurs peuvent interagir avec des environnements virtuels de manière plus naturelle et intuitive. Cela pourrait avoir d’énormes implications pour des industries telles que les jeux, l’éducation et la santé.

Défis et limites

Bien que le développement des BCI ait le potentiel de réformer la façon dont nous interagissons avec la technologie, il reste encore quelques problèmes que nous ne pouvons pas simplement ignorer. Ces problèmes doivent être résolus si cette technologie est un succès. L’un des plus gros problèmes est la précision de la technologie. Les BCI doivent être capables de détecter et d’interpréter avec précision les signaux cérébraux pour être efficaces. C’est une tâche difficile, car le cerveau est un organe complexe et en constante évolution.

Un autre problème est le caractère invasif de certains techniciens BCI. Certains BCI nécessitent des interventions chirurgicales sur le cerveau. Ce ne sera pas seulement risqué, cela coûtera très cher. Les BCI non invasifs, tels que celui décrit dans le nouveau brevet de Huawei, sont moins risqués mais peuvent être moins précis.

Utilisations potentielles des BCI de Huawei

Voici quelques utilisations potentielles de cette technologie :

1. Recherche médicale : Les BCI sont déjà utilisés dans la recherche médicale pour étudier le fonctionnement du cerveau. Ils sont également utilisés pour développer des traitements pour les troubles neurologiques.

2. Jeux : les BCI peuvent également être utilisés dans les jeux pour offrir une meilleure expérience de jeu.

3. Technologie d’assistance : les BCI peuvent être utilisées dans les technologies d’assistance pour aider les personnes handicapées à contrôler les appareils externes.

4. Communication : les BCI pourraient être utilisées pour offrir une nouvelle façon de parler aux personnes incapables de parler. De pour ceux qui ne peuvent pas utiliser les méthodes de chat habituelles.

Derniers mots

Le nouveau brevet de Huawei pour un dispositif d’interface cerveau-ordinateur et une méthode d’acquisition d’informations a le potentiel de réformer la façon dont les humains interagissent avec les machines et les appareils. Cette technologie pourrait avoir un impact énorme sur une variété d’industries, y compris la recherche médicale, les jeux et les technologies d’assistance. Bien qu’elle en soit encore aux premiers stades de développement, il sera intéressant de voir comment cette technologie évolue et quelles nouvelles applications elle permettra à l’avenir. Le développement des BCI est également un domaine de recherche passionnant qui a le potentiel de changer des vies.

