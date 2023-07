WhatsApp pour Windows permettra bientôt aux utilisateurs de passer des appels vidéo avec 32 participants

WhatsApp a mis suffisamment de temps pour lancer un client distinct pour les PC Windows. Bien qu’il soit disponible depuis un certain temps, le client Windows offre toujours des fonctionnalités limitées par rapport à ses homologues Android et iOS. La société semble implémenter progressivement de nouvelles fonctionnalités pour rendre le client PC plus intéressant. Peut-être, dans quelques mois, dépassera-t-il sa mise en œuvre « barebones » actuelle. Il existe une nouvelle fonctionnalité qui améliorera considérablement la productivité et rendra l’application beaucoup plus utile sur les PC. L’équipe WhatsApp teste une nouvelle fonctionnalité pour améliorer les capacités d’appel vidéo de groupe sur Windows. Il permettra bientôt aux utilisateurs d’avoir des appels vidéo avec jusqu’à 32 participants.

WhatsApp pour Windows – Limite d’appels vidéo de groupe de membres avec augmentation à 32

Actuellement, WhatsApp pour Windows permet aux personnes d’avoir des appels vidéo de groupe avec seulement huit participants. Ce nombre est considérablement faible par rapport aux autres options d’appel vidéo de groupe. Il est assez facile de remplir ce montant si vous effectuez des appels professionnels importants ou si vous avez des réunions vidéo avec les membres de votre famille. Cela changera bientôt car l’équipe WhatsApp vise à augmenter ce montant de manière significative.

Le nouveau changement est déjà disponible dans WhatsApp pour Windows beta 2.2324.1.0. Les experts de WABetaInfo déclarent que WhatsApp teste la limite de 32 membres maximum. Ainsi, certains bêta-testeurs voient déjà une invite les alertant du changement dans la dernière version.

Le rapport indique que certains utilisateurs ont également vu une limite de 16 membres. Il est tout à fait possible que l’équipe teste différents arrangements parmi les bêta-testeurs pour voir ce qui fonctionne le mieux. WhatsApp sur Android et iOS prend déjà en charge jusqu’à 32 appels audio de personnes sur Windows et jusqu’à 32 appels vidéo de groupe sur Android et iOS. Il est donc plus logique d’augmenter également la limite d’appels vidéo à 32 sur les PC Windows.

WhatsApp pour Windows est connu pour son rythme de développement lent. L’application a mis tellement de temps à arriver et prend maintenant un certain temps pour obtenir toutes les fonctionnalités disponibles sur d’autres plates-formes. Cependant, il semble que nous constatons enfin une augmentation constante du nombre de fonctionnalités à venir pour le client. Auparavant, WhatsApp introduisait une alerte de rappel pour les appels manqués dans la fenêtre de chat. La nouvelle amélioration pour les appels vidéo sera une autre fonctionnalité bienvenue. Espérons que WhatsApp pour Windows deviendra suffisamment puissant pour défier d’autres applications de réunion/chat bien établies.

