Un partenaire d’Apple fait allusion à des fonctions potentielles d’internet par satellite pour l’iPhone

Avec l’iPhone 14 de l’automne dernier, Apple a dévoilé sa nouvelle fonction SOS d’urgence par satellite qui permet aux utilisateurs de contacter les services d’urgence et d’envoyer de courts messages textuels sans connexion mobile. Apple travaille avec Globalstar sur sa technologie satellite et, dans un nouveau dossier déposé auprès de la FCC, Globalstar laisse entrevoir une extension des fonctions satellite de l’iPhone.

Juste avant l’annonce d’Apple, cependant, T-Mobile et Starlink se sont également associés pour annoncer de vagues projets visant à apporter une connexion Starlink directe aux appareils iPhone et Android existants. Dans une déclaration ultérieure à la FCC, T-Mobile a écrit : « Les appareils grand public omniprésents aujourd’hui ne prendront pas en charge la réception des signaux MSS (service mobile par satellite) ».

SpaceX et T-Mobile proposent de fournir une couverture supplémentaire depuis l’espace, ou SCS, grâce à leur partenariat.

Comme l’ont expliqué T-Mobile et SpaceX, le SCS est particulièrement intéressant parce qu’il s’appuie sur des appareils que les consommateurs utilisent déjà aujourd’hui ; ils recevront simplement des signaux satellitaires en utilisant ces mêmes appareils dans des zones où ils ne reçoivent pas de signaux terrestres. Bien que l’intérêt public puisse favoriser une utilisation supplémentaire du spectre désigné pour les MSS, les appareils omniprésents des consommateurs d’aujourd’hui ne permettront pas la réception des signaux MSS.

Dans un nouveau dossier repéré par PCMag cette semaine, Globalstar s’oppose aux affirmations de T-Mobile selon lesquelles les appareils grand public d’aujourd’hui ne prennent pas en charge la connectivité par satellite à l’aide du MSS.

Globalstar prend déjà en charge le MSS direct pour les communications d’urgence dans les appareils grand public et offre des avantages extraordinaires en termes d’intérêt public dans le monde entier, y compris dans les zones rurales et isolées. En 2022, Apple Inc. a annoncé une fonction révolutionnaire de « SOS d’urgence par satellite » directe au combiné, utilisant le réseau MSS de Globalstar, qui est maintenant disponible pour les utilisateurs de la famille d’appareils iPhone 14. La fonction SOS d’urgence par satellite d’Apple permet aux utilisateurs de lancer des communications d’urgence par l’intermédiaire des émetteurs-récepteurs MSS contenus dans ces appareils et prend en charge les communications de messagerie bidirectionnelles entre l’utilisateur et le personnel d’intervention de la sécurité publique. Cette fonction a déjà permis de sauver de nombreuses vies depuis son lancement.

Globalstar poursuit en affirmant qu’en utilisant le MSS, elle sera également en mesure d’améliorer sa mise en œuvre de la technologie satellitaire à l’avenir.

« Le système MSS de Globalstar continuera d’évoluer au fil du temps afin de prendre en charge une gamme de produits et de services de haute qualité. d’un éventail croissant de fonctions et de services directs dans son spectre sous licence.« , explique la société. « En fin de compte, des centaines de millions de personnes dans le monde auront la connectivité Globalstar au bout des doigts dans des situations où les communications sont essentielles et où aucun réseau terrestre n’est disponible.

Dans cette optique, Globalstar demande également à la FCC de s’assurer que le SCS « ne cause pas d’interférences nuisibles aux autres systèmes satellitaires, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des États-Unis ».

L’avis de Netcost-security.fr

Il n’est pas du tout surprenant d’entendre Globalstar confirmer son intention de continuer à investir dans les fonctions de connectivité par satellite pour les utilisateurs d’iPhone. Après tout, Apple elle-même a investi 450 millions de dollars pour soutenir l’infrastructure et le développement de la connectivité par satellite. Une grande partie de cet investissement va directement à Globalstar.

Ce qui est intéressant, c’est que la réponse de Globalstar s’adresse à T-Mobile et Starlink, qui s’efforcent d’apporter la connectivité Internet par satellite aux utilisateurs de smartphones. Globalstar fait-elle allusion à son intention de faire de même en utilisant la technologie MSS ? C’est en tout cas ce qu’il semble.

Actuellement, Emergency SOS par satellite permet d’envoyer des messages texte courts, de partager des données de localisation et de contacter les services d’urgence. La fonction est gratuite pendant deux ans, Apple prévoyant vraisemblablement un service d’abonnement à l’issue de cette période. L’idée de payer devient beaucoup plus séduisante si les fonctions satellitaires incluent également la connectivité Internet et les appels téléphoniques.

