Redmi Note 12R est en cours de préparation pour le marché mondial Nouvelles informations dans la base de données IMEI

Le Redmi Note 12R a récemment été introduit en Chine. Maintenant, les derniers préparatifs sont en cours pour sa sortie sur le marché mondial. La caractéristique la plus importante du smartphone est son utilisation du chipset Snapdragon 4 Gen 2. La puce a été lancée il y a quelques jours, et le Redmi Note 12R est devenu le premier appareil à l’utiliser.

Partageant de nombreuses fonctionnalités avec le Redmi 12, le téléphone arrivera bientôt sur le marché mondial. Selon les dernières informations dont nous disposons, nous avons identifié trois versions différentes du Redmi Note 12R. Vous trouverez toutes les informations sur les régions dans lesquelles l’appareil sera disponible ici.

Le Redmi Note 12R arrive !

Il y a quelques jours, un smartphone Redmi portant le numéro de modèle 23076RN8DY a été certifié par la FCC. La certification de la FCC a soulevé des questions dans l’esprit de certaines personnes. Pour répondre à ces préoccupations, nous avons rédigé cet article. Le Redmi Note 12R arrive sur le marché mondial. De plus, on s’attend à ce que deux modèles différents soient lancés pour le marché indien.

Le smartphone fonctionne sur MIUI 14 basé sur Android 13, et il a été certifié par la FCC avec cette version. Il a été confirmé qu’un adaptateur de charge de 22,5 W sera inclus dans la boîte. Nous pouvons dire que le nouvel téléphone abordable pourrait être disponible sur différents marchés.

Avec les informations que nous avons obtenues à partir de la base de données IMEI, il existe plusieurs versions du Redmi Note 12R, ce qui peut être déroutant pour les utilisateurs. Examinons de plus près toutes les versions du Redmi Note 12R !

Le Redmi Note 12R a quatre numéros de modèle. Le numéro de modèle « 23076RN8DY » représente la version qui sera vendue sur le marché mondial. Il aura le support NFC, ce qui rendra les utilisateurs heureux. Les modèles « 23076RN4BI » et « 23076PC4BI » indiquent la version POCO du Redmi Note 12R. Le Redmi Note 12R sera rebrandé sous le nom de POCO et s’adressera aux utilisateurs indiens. Bien que le nom exact n’ait pas encore été confirmé, le Redmi Note 12R pourrait être vendu sous le nom de POCO M6 5G.

Le Redmi Note 12R et le POCO M6 5G seront tous deux disponibles en Inde. Enfin, nous devons mentionner le numéro de modèle « 23076RA4BR » qui confirme que le Redmi Note 12R sera vendu au Japon. Le nouveau smartphone devrait être disponible pour les utilisateurs sur plusieurs marchés.

Le Redmi Note 12R est codé sous le nom de code « sky ». Il est appelé « M19 » dans MIUI. Les dernières versions internes de MIUI sont MIUI-V14.0.0.13.TMWMIXM, V14.0.0.41.TMWEUXM, V14.0.0.17.TMWINXM et V14.0.0.8.TMWJPXM. Bien qu’il ne soit pas encore prêt pour sa sortie, il est agréable de voir que les préparatifs sont en cours.

De plus, la version MIUI japonaise confirme la disponibilité de l’appareil au Japon, comme mentionné précédemment. Le dispositif devrait être lancé en août. Si les préparatifs sont terminés plus tôt, il pourrait être dévoilé « à la fin de juillet ». Nous en découvrirons progressivement plus au fil du temps. N’oubliez pas de nous suivre pour d’autres nouvelles.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :