Le final de la saison de Silo se termine par une grande révélation, quand pouvons-nous attendre la saison 2 ?

La première saison de Silo s’achève aujourd’hui sur une fin de saison choquante et pleine de rebondissements. Cette série de science-fiction est rapidement devenue la meilleure série dramatique d’Apple TV+ en termes d’audience. Alors que la première saison s’achève sur une révélation passionnante, quand les téléspectateurs peuvent-ils s’attendre à une suite de Silo – quand la deuxième saison sortira-t-elle ?

La bonne nouvelle pour les fans de la série est qu’Apple a déjà renouvelé Silo pour une deuxième saison. Cependant, avec la grève des scénaristes en cours et une possible grève imminente des acteurs, le monde de la production télévisuelle est très agité.

Heureusement, Silo ne devrait pas être affecté par ces problèmes. L’écriture de la deuxième saison a été achevée avant la diffusion de la première saison, et le tournage de la deuxième saison est en cours depuis quelques mois déjà. Un autre aspect est que la production est basée au Royaume-Unis, ce qui indique qu’elle est peu exposée à l’éventuelle grève de la Screen Actor’s Guild.

Si tout se passe comme prévu, la deuxième saison de Silo devrait être diffusée en 2024. C’est ce qu’a indiqué l’auteur Hugh Howey en répondant à un fan sur la page Facebook de Silo.

Un délai d’un an pour une série en streaming, c’est plutôt pas mal de nos jours. Vous pouvez vous attendre à quelques mois de tournage supplémentaires pour la deuxième saison, suivis d’une longue période de post-production. Cela dit, Apple n’a pas encore confirmé la date exacte du retour de la deuxième saison, et un report de la date de diffusion est toujours possible.

En revanche, de nombreuses autres séries d’Apple sont fortement affectées par les mouvements de grève en cours. Il s’agit notamment de la deuxième saison de la série à succès Severance, dont la première saison a été diffusée en février 2022, mais dont la deuxième saison ne sera probablement pas diffusée avant 2024.

Silo est basé sur la série de livres de Hugh Howey. Si vous ne pouvez pas attendre et que vous voulez savoir ce qui va se passer, vous pouvez lire les livres avant la sortie de la deuxième saison de la série.

Jusqu’à présent, la série télévisée a suivi relativement fidèlement la trame narrative des livres, tout en développant certains aspects de l’intrigue en cours de route. La première saison de Silo se termine à peu près à la moitié du premier livre, « Wool ». La rumeur veut que la deuxième saison intègre des parties du deuxième livre, « Shift », ainsi que le reste de l’histoire de « Wool ».

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :