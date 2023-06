La NASA prévoit d’exploiter la Lune au cours de la prochaine décennie dans le cadre du programme Artemis.

Vue d’ensemble : Des responsables de la NASA ont récemment présenté des plans préliminaires pour commencer à exploiter la Lune au cours des dix prochaines années. Ce projet s’inscrira dans le cadre du programme spatial Artemis de la NASA, qui vise notamment à envoyer des Américains sur la Lune d’ici 2025, ainsi que d’autres objectifs tels que l’exploration des opportunités commerciales dans l’espace et la quantification des ressources lunaires potentielles.

Gerald Sanders, vétéran de la NASA depuis 35 ans, a déclaré que le développement de l’accès aux ressources de notre satellite naturel est une étape cruciale dans la réduction des coûts et la création d’une économie circulaire. Investir dans la phase d’exploration pour mieux comprendre les ressources disponibles réduit le risque global pour les investisseurs potentiels et augmente la probabilité d’investissements externes.

La NASA enverra bientôt un appareil de forage sur la Lune pour ouvrir le bal, et l’Agence spatiale australienne contribue également au développement d’un rover semi-autonome qui collectera des échantillons de régolithe sur la surface lunaire d’ici à 2026. Par ailleurs, des travaux d’excavation à plus grande échelle sont prévus, notamment une usine de traitement driver qui devrait être mise en service en 2032.

Samuel Webster, directeur adjoint à la NASA, a déclaré que le rover vise à démontrer la présence d’oxygène dans le sol lunaire sous forme d’oxydes. Des équipements distincts seront utilisés pour extraire l’oxygène du sol, a ajouté Webster.

La NASA espère qu’à terme, des entreprises plus importantes, telles que des fabricants de fusées commerciales, pourront utiliser les ressources extraites de la Lune comme carburant ou pour des systèmes de survie. Cela nous rapprocherait de l’établissement d’une présence humaine durable sur la Lune et soutiendrait les futures missions vers Mars et au-delà.

Cela fait plus de cinq décennies que le dernier humain a posé le pied sur la surface de la Lune, et la NASA a l’intention de changer cela dans les années à venir. L’agence spatiale a officiellement présenté son programme Artemis en 2017, dont l’objectif principal est de faire atterrir la première femme et la première personne de couleur sur la Lune d’ici 2025.

