Red Magic Gaming Tablet et Dao TWS Buds arrivent également le 5 juillet

Nubia a déjà confirmé l’arrivée de ses nouveaux fleurons de jeu Red Magic 8S Pro pour le 5 juillet. Désormais, la grande surprise est la confirmation d’une nouvelle tablette Red Magic à venir à la même date. L’appareil baptisé Red Magic Gaming Tablet verra le jour le 5 juillet et deviendra une nouvelle tendance pour les tablettes de jeu. Au cours des dernières années, nous avons assisté à une augmentation des téléphones de jeu, mais il n’y a pas beaucoup de tablettes de jeu. Nous pouvons lister le iQOO Pad, et maintenant la tablette Red Magic Gaming. En fonction de ce qui s’en vient, le Gaming Pad de Nubia a le potentiel d’attirer de nombreux joueurs à la recherche de plus que l’écran et la batterie d’un smartphone.

Nubia tease sa toute première tablette de jeu – La tablette de jeu Red Magic

Nubia a confirmé sur sa page Weibo l’arrivée de la nouvelle tablette. La tablette de jeu Red Magic apportera des cadres relativement fins, une seule caméra frontale et un grand écran. En plus de la tablette, la société a également confirmé aujourd’hui le lancement des écouteurs Red Magic Dao TWS. Ce sont des wearables audio de niveau phare avec «une esthétique et des performances extrêmes». Compte tenu de l’accent mis par l’entreprise sur les jeux, nous nous attendons à ce qu’ils apportent une faible latence et un mode de jeu exclusif. L’image teaser révèle également un design transparent avec une lumière LED bleue.

Hormis la conception, Nubia n’a pas divulgué les caractéristiques de la tablette de jeu Red Magic. Puisqu’il s’agit d’une tablette de jeu, on peut s’attendre à des performances phares. C’est donc soit le Snapdragon 8 Gen 2, soit le Dimensity 9200+ qui alimente la tablette. L’écran doit se situer autour de la barre des 12,1 pouces. Il est possible qu’il s’agisse d’un ZTE Axon Pad rebadgé avec une batterie de 10 000 mAh et un corps de 605 g, mais nous saurons si c’est le cas d’ici mercredi.

L’événement approche et Nubia a révélé de nombreuses caractéristiques du Red Magic 8S Pro. Nous savons déjà qu’il disposera d’un Snapdragon 8 Gen 2 overclocké et apportera une batterie de 6 000 mAh avec une charge rapide de 165 W. Nous nous attendons à ce que la marque divulgue plus d’informations concernant la Red Magic Table dans les prochains jours. Espérons que ce sera une tablette de jeu à part entière avec certaines des fonctionnalités de la série de smartphones de jeu. Par exemple, nous nous attendons à ce qu’il inclue des déclencheurs d’épaule, un son immersif et une énorme batterie avec prise en charge de la charge rapide.

Enfin, la société en a également profité pour taquiner le design plein écran du Red Magic 8S Pro. Comme nous le savons déjà, le téléphone ramènera la caméra Selfie sous-affichage trouvée dans les anciens smartphones Red Magic et ZTE.

Tous ces nouveaux appareils seront entièrement dévoilés le 5 juillet. Restez à l’écoute pour plus de teasers !

