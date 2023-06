A quoi sert Vision Pro ? Dix réponses possibles à la grande question ...

Toutes les personnes que je connais qui ont essayé le prochain ordinateur spatial d’Apple ont été impressionnées, mais la grande question demeure : À quoi sert Vision Pro ? Qui l’achètera et pourquoi ?

Ayant eu l’occasion d’utiliser un casque de réalité mixte haut de gamme similaire, et d’examiner certains des cas d’utilisation de cet appareil, je pense que j’ai fait un pas de plus vers une réponse au moins partielle à cette question…

À quoi sert Vision Pro ?

Jusqu’à présent, je pense avoir trouvé neuf idées qui semblent réalisables – plus une dixième qui se situerait quelques années plus tard.

Ces idées vont de variations sur le rôle des casques existants pour le grand public et les entreprises, à de meilleures alternatives aux iPhones et iPads pour certaines de nos activités en tant que consommateurs.

Commençons par quelque chose de très inspiré de mon expérience avec le XR-3…

Un dispositif supplémentaire pour l’entreprise

Mon expérience avec le Varjo XR-3 m’a convaincu que l’entreprise a raison de ne pas trop s’inquiéter des percées significatives d’Apple sur le marché des entreprises haut de gamme.

Si vous êtes un concepteur automobile travaillant pour un grand constructeur et que vous utilisez le logiciel de CAO SolidWorks, par exemple, vous n’aurez pas envie de passer à une toute nouvelle application juste pour pouvoir utiliser Vision Pro.

Il existe toute une série d’applications professionnelles et industrielles couramment utilisées par les multinationales, et aucun de leurs utilisateurs ne changera d’application de sitôt.

De même, si vous êtes un développeur iOS et que vous souhaitez pénétrer le marché visionOS, vous n’allez pas essayer de vous mesurer à ces applications établies, en espérant persuader les entreprises du Fortune 500 qu’elles devraient utiliser votre nouvelle application brillante au lieu de leurs solutions éprouvées et fiables.

Mais … je vois un rôle pour Vision Pro en tant qu’appareil complémentaire.

Les fabricants d’applications de conception industrielle haut de gamme pourraient proposer des versions réduites pour Vision Pro, à l’instar de Photoshop et Final Cut Pro sur l’iPad.

Je vois bien les designers industriels explorer leur travail en cours sur un Vision Pro, chez eux ou dans l’avion, même si le rendu n’est pas aussi détaillé ou réactif. La nature autonome du casque le rend pratique en tant qu’appareil mobile d’une manière que des casques comme le XR-3, qui sont reliés à un PC haut de gamme, ne pourront jamais égaler.

Peut-être que le patron du designer a un Vision Pro sur son bureau pour qu’il puisse jeter un coup d’œil à la dernière itération à la demande, sans avoir à se rendre dans le laboratoire de design ?

Ce type d’utilisation dépendrait de la motivation des développeurs d’applications haut de gamme à la soutenir, bien sûr, et ils peuvent ou non considérer que le travail en vaut la peine ou qu’il est financièrement viable. Mais je pense qu’il y a au moins une chance que cela se produise.

Petits cabinets d’architecture et autres

Si vous êtes architecte indépendant ou si vous travaillez dans un très petit cabinet, vous n’avez peut-être pas le budget nécessaire pour créer des modèles 3D de vos projets de rénovation. Le temps de marier un outil comme le XR-3 au PC haut de gamme et au logiciel d’entreprise nécessaires pour fonctionner dans cet environnement, vous atteindrez un budget à cinq chiffres, et ce avant de prendre en compte le coût horaire de la création des modèles.

Toutefois, un appareil autonome d’une valeur de 3,5 000 dollars, capable d’afficher des versions 3D de modèles créés dans vos applications existantes, pourrait s’avérer viable.

Il ne fait aucun doute pour moi qu’une expérience de visite immersive d’un projet de rénovation pourrait vraiment aider un architecte à vendre ses propositions, même s’il s’agit essentiellement d’une version Vision Pro de quelque chose comme l’application iPhone Ikea Kreativ.

Ventes de meubles et d’articles de décoration

De même, imaginez que vous entriez dans un store de meubles pour regarder un canapé. Actuellement, les stores présentent généralement un ou deux modèles, avec des échantillons de tissus pour d’autres couleurs et finitions. Mais il peut être très difficile de regarder un canapé en cuir noir et de visualiser ce qu’il pourrait donner avec un coton vert forêt.

Imaginez maintenant que l’assistant vous tende un Vision Pro et vous permette de vous promener virtuellement dans une version grandeur nature de la couleur et du tissu que vous préférez, en vérifiant les autres possibilités en cours de route.

Vous pouvez aussi utiliser une application iPhone pour créer un modèle 3D de votre salon et le déposer par AirDropping sur un Vision Pro dans un store de décoration. Le casque vous permet alors de voir à quoi ressemblerait votre pièce si les murs étaient peints dans une nouvelle couleur et une nouvelle texture, si les lampes existantes étaient remplacées par de nouvelles, etc.

Même pour un store d’ameublement ou de décoration de milieu de gamme, quelques casques Vision Pro pourraient facilement constituer un excellent investissement financier.

Réunions virtuelles – les affaires d’abord, la famille ensuite

L’exemple Vision Pro FaceTime qu’Apple a présenté lors de la keynote était, à mon sens, très décevant. Des tuiles plates et des images semi-réalistes des personnes qui s’y trouvent.

Mais il ne s’agit là que de la première impression d’Apple. Imaginez une expérience plus immersive, où les grands-parents pourraient rejoindre leurs petits-enfants dans leur chambre. Ou encore, des hommes d’affaires pourraient s’asseoir ensemble dans une salle virtuelle pour discuter, tout en regardant des présentations et en distribuant des images virtuelles.

Cette technologie deviendra financièrement viable pour les entreprises bien avant qu’elle ne le devienne pour les familles, mais j’y vois un potentiel à long terme.

Soins médicaux d’urgence

Nous avons déjà vu quelques exemples de télémédecine, où un secouriste peut porter une caméra montée sur la tête et transmettre des images en direct à un médecin spécialiste dans un hôpital, qui peut donner des conseils sur un traitement immédiat pour sauver des vies.

Je vois certainement des avantages à ce que le médecin porte un Vision Pro pour une vue plus immersive (et moins distrayante), par rapport à un iPad dans un environnement d’urgences très fréquenté.

De même, il est arrivé qu’un chirurgien plus expérimenté apporte son support à un chirurgien débutant dans un environnement de guerre, et là encore, je vois comment le conseiller utilisant le Vision Pro pourrait améliorer cette expérience.

Formation

Le casque Varjo s’interface avec les systèmes de simulateurs de vol complets. Bien qu’un casque ne remplace pas les simulateurs mobiles de plusieurs millions de dollars, il peut remplacer une partie des simulateurs statiques, qui restent des dispositifs extrêmement coûteux.

Il est peu probable qu’Apple soit compétitif dans ce secteur professionnel, mais je vois bien Vision Pro aider à la formation des pilotes privés. Même l’utilisation de Microsoft Flight Simulator ou de X-Plane sur une console de jeux ou un PC grand public très ordinaire a permis de réduire le nombre d’heures (coûteuses) nécessaires à l’obtention d’une licence de pilote privé.

Il n’y a pas que les avions. Les casques de RV sont utilisés pour simuler des bateaux, des camions, des bus, etc.

Mais même en ignorant les applications d’entraînement au monde réel, les simulateurs de vol sont une forme populaire de divertissement. J’utilise X-Plane sur mon Mac, un simulateur réputé pour sa physique réaliste, mais je constate déjà que l’environnement immersif d’un simulateur Quest 2 beaucoup plus rudimentaire est très amusant (un appareil que je teste pour obtenir une meilleure compréhension personnelle du secteur).

Voyage virtuel

Je me souviens du lancement de Google Earth. Pour la première fois, les personnes qui n’avaient pas le budget ou le style de vie nécessaires pour se rendre dans des endroits très éloignés pouvaient au moins avoir l’impression d’explorer un lieu exotique. L’image était de faible résolution, mais elle offrait une expérience autoguidée qu’une vidéo de voyage ne pouvait égaler.

Street View s’est amélioré depuis, et les vidéos à 360 degrés offrent également une certaine expérience de la visite à distance d’une destination cible.

La vidéo 3D visualisée à l’aide d’un casque offre une expérience bien plus immersive, et la haute résolution de Vision Pro ne fera qu’accentuer ce phénomène.

Encore une fois, les voyages virtuels ne seront pas très populaires s’ils coûtent plus cher que de prendre un avion et de se rendre sur place, mais je pense qu’il s’agit là d’une utilisation extrêmement intéressante de la technologie. Surtout lorsqu’il s’agit de visiter des endroits qui nécessitent trop d’entraînement ou de risques pour être visités en vrai – comme le sommet de l’Everest ou l’épave du Titanic, par exemple.

Revivre les souvenirs

Comme beaucoup, j’ai eu peur en regardant la vidéo d’Apple montrant un père portant le casque pour capturer une vidéo immersive de la fête d’anniversaire de son enfant, au lieu de la vivre dans l’instant.

Mais j’ai utilisé une caméra vidéo à 360 degrés à plusieurs reprises, et cela n’implique pas beaucoup de sacrifices lorsqu’il s’agit de vivre l’expérience sur le moment. Lors d’une promenade en semi-rigide le long de la Tamise, par exemple, il m’a suffi de tenir un bâton à selfie dans la main. Même chose pour la motoneige ou l’équitation en Islande (ou pour assister à l’ouverture d’un nouvel Apple Store).

Pour moi, c’est la combinaison idéale. La relative discrétion d’une caméra à 360 degrés et l’immersion dans un casque haute résolution.

Je prévois déjà de filmer des vidéos à 360 degrés lors de chacun de mes prochains voyages, dans l’espoir de pouvoir les revivre sur un futur appareil Apple Vision.

Jeux

Bien sûr. J’ai laissé ce point jusqu’à l’avant-dernier, à la fois parce qu’il s’agit d’un cas d’utilisation évident, et parce qu’en tant que personne qui n’a pas du tout le bug des jeux, je suis la personne la moins qualifiée au monde pour en parler !

Mais oui, prenez votre jeu préféré, et imaginez-vous complètement immergé dans ce monde à une résolution massivement plus réaliste que celle d’un casque Quest actuel, et l’attrait est évident.

L’Apple Vision Mac Edition

Enfin, j’ai déjà décrit ce que je considère comme l’application fatale pour ce type d’appareil : le remplacement d’un Mac.

J’écris ces lignes assis à un bureau assez grand, avec un moniteur de 49 pouces devant moi. En supposant qu’il existe un moyen de stocker le travail sur des disques externes connectés sans fil, je pourrais alors potentiellement remplacer mon Mac et mon moniteur par un seul appareil extrêmement portable. J’aurais alors besoin d’un bureau juste assez grand pour mon clavier, et je pourrais avoir autant de moniteurs virtuels que je le souhaite, de n’importe quelle taille ou forme, et modifier ma configuration pour l’adapter à mes besoins actuels. Au lieu de devoir voyager avec plusieurs appareils pour créer une configuration à trois moniteurs pour travailler loin de chez moi, je pourrais avoir la configuration de moniteurs virtuels de mon choix sans rien emporter de plus que Vision Pro, un clavier et un disque externe. Même, comme le suggère la vidéo d’Apple, dans un train ou un avion.

Le plus proche de ce que nous pourrons obtenir au lancement est la mise en miroir d’un seul écran Mac 4K, et son complément avec un tas d’applications visionOS.

Bien sûr, il existe de nombreux obstacles pratiques, le confort étant en tête de liste. Ce n’est probablement pas une coïncidence si Apple a limité les démonstrations à la presse à 30 minutes, une durée suffisamment courte pour que l’effet de surprise fasse oublier les problèmes de poids et de confort, comme ce fut le cas avec ma démo du XR-3, qui a duré un peu plus longtemps.

Porter un casque pendant toute une journée de travail n’est peut-être pas une expérience souhaitable tant que la technologie n’est pas beaucoup plus légère et plus froide.

Mais je pense que c’est l’avenir. Et le coût serait beaucoup moins préoccupant avec une Apple Vision Mac Edition. Au lieu d’être un écran supplémentaire coûteux, il pourrait être mon Mac, mon moniteur principal et mes moniteurs secondaires. Cela représente un kit de plus de 5 000 dollars, et je paierais certainement un supplément de 1 000 à 2 000 dollars pour le côté pratique. Il y a donc de l’argent pour Apple dans le développement de ce type de produit.

À quoi sert Vision Pro, pour vous ?

Voilà mes premières réponses à la question « A quoi sert Vision Pro » – et les vôtres ? N’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

