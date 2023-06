Larry Ellison déclare qu’Oracle prévoit de dépenser des milliards en GPU NVIDIA et encore plus en puces Ampere et AMD

En bref : Oracle est surtout connu pour ses bases de données et ses produits d’entreprise. Cependant, son fondateur et président, Larry Ellison, a récemment révélé les intentions de l’entreprise de se développer dans le domaine en plein essor de l’IA générative basée sur le cloud. Cette évolution nécessitera un investissement substantiel dans les GPU NVIDIA et un budget considérable pour l’achat de puces.

Oracle dépensera des milliards de dollars pour acheter des GPU NVIDIA rien que cette année, en raison de la demande croissante de produits basés sur l’IA générative, qui nécessitent des investissements matériels et financiers considérables pour la formation et la fourniture de contenu.

Lors d’un récent événement Ampere, Larry Ellison, fondateur et président d’Oracle, a déclaré que l’entreprise était prête à participer à la « ruée vers l’or » de l’IA, bien que le marché actuel soit largement dominé par des concurrents plus importants sur le marché de l’IA en nuage.

Les algorithmes d’apprentissage automatique, qui sont à la base des plateformes d’IA les plus populaires, nécessitent une grande quantité de hardware et de ressources informatiques pour la formation et l’interaction avec l’utilisateur. Pour concurrencer les géants du cloud tels que Microsoft, Amazon (AWS) et Google, Oracle investit dans la création de réseaux à haut débit conçus pour améliorer la vitesse de livraison des données.

Ellison a déclaré qu’Oracle prévoit d’acquérir des unités de calcul (GPU et CPU) auprès de trois entreprises différentes, une part importante de cet investissement étant consacrée aux GPU NVIDIA, car les puces graphiques de Team Green ont été conçues avec des algorithmes basés sur l’IA depuis un certain temps déjà.

Ellison, qui figure sur la liste des personnes les plus riches du monde, a également révélé qu’Oracle prévoyait d’acheter un nombre important de processeurs à AMD et Ampere Computing. Oracle a réalisé un investissement substantiel dans Ampere, une entreprise sans usine qui développe des puces de serveur basées sur Arm (avec l’aide de TSMC) pour les infrastructures « cloud-native ».

Selon M. Ellison, Oracle dépensera « trois fois » plus d’argent pour les CPU AMD et Ampere que pour les GPU NVIDIA. Il a également souligné la nécessité d’augmenter le financement du « calcul conventionnel ».

Le pari important d’Oracle sur le secteur de l’IA générative est évident, car l’entreprise ne se contente pas d’augmenter ses investissements dans l’infrastructure, mais conclut également des accords avec des entreprises tierces. Le mois dernier, Oracle a conclu un accord avec Cohere, une startup d’IA fondée par d’anciens employés de Google. Selon l’accord, Cohere exploitera son logiciel d’IA dans les centres de données d’Oracle, en utilisant jusqu’à 16 000 GPU NVIDIA.

