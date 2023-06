Pressing Matters : dévoiler la magie de la presse à chaud automatique HTVRONT

Vous avez toujours voulu libérer votre esprit créatif à la maison ? Alors vous vivez au bon âge, car les gadgets de support pour un tel rêve sont plus accessibles et abordables que jamais. Des machines comme les imprimantes 3D et les graveurs laser sont partout de nos jours et à de très bons prix. Mais que diriez-vous d’autres gadgets intéressants ? Disons que diriez-vous d’une presse à chaud? Laissez-nous vous présenter alors le nouveau modèle de presse à chaud automatique HTVRONT. Et peut-être que votre esprit créatif commencera à avoir de bonnes vibrations.

La presse à chaud en tant que machine est conçue pour être utilisée pour coller des matériaux de conception comme le vinyle au produit cible. Donc, en bref, vous pouvez facilement concevoir le style de vos t-shirts, chapeaux, sacs à provisions et bien plus encore. Et la nouvelle presse à chaud automatique HTVRONT le rend encore plus facile, avec le premier transducteur de pression avancé de l’industrie. Ainsi, il peut ajuster automatiquement la pression optimale sur un article jusqu’à 1″ d’épaisseur, puis le relâcher automatiquement après avoir appuyé. Super pratique pour tout utilisateur, car il élimine les conjectures et économise de l’énergie.

Chauffage rapide sur une grande assiette

Avec une grande plaque de travail de 15″x15″, vous pouvez également libérer votre créativité. La machine peut également fournir un chauffage rapide et uniforme, atteignant le maximum de 210℃ en seulement 6 minutes. Mais vous utiliseriez de toute façon la plupart du temps les 160 ° C habituels et cela en seulement 4 minutes. Un chauffage uniforme pendant le processus est garanti grâce à la technologie de thermistance NTC et au moteur de chauffage à deux zones. Avec la conception du tiroir coulissant, vos mains ne sont jamais en danger et il y a plusieurs autres couches de sécurité pour protéger l’utilisateur. Comme la fonction d’arrêt automatique, la technologie H-Cooling exclusive et bien plus encore.

La presse à chaud automatique HTVRONT est également assez facile à contrôler. Il ne nécessite aucun assemblage ou opération difficile de verrouillage par pression et vous faites tout cela en appuyant simplement sur un seul bouton. La machine intelligente s’occupe du reste, tout ce dont vous avez besoin est de choisir parmi différents modes – 4 modes rapides, 2 modes définis par le client et un mode automatique. L’écran d’affichage en résine de haute technologie est une autre cerise sur le gâteau et ajoutera à l’attrait de la manipulation facile de la machine. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ?

Et vous pouvez actuellement même obtenir la presse à chaud automatique HTVRONT avec une très belle offre limitée. Sur le site officiel, ils l’ont avec 15% de réduction, donc le prix final n’est que de 251,99 $. Vous pouvez choisir parmi des modèles de couleur bleu clair ou blanc, alors jetez-y un coup d’œil.

