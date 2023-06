MIUI 15 pourrait être un pas vers une compatibilité complète en 64 bits et des implications potentielles pour MIUI 16

Le prochain MIUI 15 de Xiaomi suscite l’enthousiasme parmi les amateurs de smartphones car il est spéculé qu’il adoptera une compatibilité totale avec le 64 bits. Ce changement différencierait le MIUI 15 de ses prédécesseurs prenant en charge le 32 bits et pourrait potentiellement entraîner une incompatibilité avec les anciens appareils une fois que le MIUI 16 sera introduit. Étant donné que le MIUI 16 pourrait être exclusivement adapté aux appareils haut de gamme actuels, les anciens appareils pourraient recevoir une mise à jour intermédiaire similaire au MIUI 15.5. Fait intéressant, Google est également à l’avant-garde de cette transition, en utilisant déjà des systèmes d’exploitation 64 bits sur ses appareils actuels.

Le passage à une compatibilité totale avec le 64 bits dans le MIUI 15 indique que Xiaomi cherche à obtenir un système d’exploitation plus puissant et plus avancé. En effectuant la transition vers une architecture 64 bits, on s’attend à ce que le MIUI 15 offre aux utilisateurs des performances améliorées, une meilleure gestion de la mémoire et une utilisation optimisée des capacités matérielles. Cependant, cela soulève également des questions sur la compatibilité avec les anciens appareils une fois que le MIUI 16 sera introduit, car la prochaine version pourrait être exclusivement adaptée aux appareils prenant en charge l’architecture 64 bits.

La prise en charge des mises à jour pourrait être interrompue pour les anciens appareils sans recevoir la mise à jour MIUI 16

L’incompatibilité potentielle du MIUI 16 avec les anciens appareils pourrait amener Xiaomi à publier une mise à jour intermédiaire, similaire au MIUI 15.5, spécifiquement conçue pour les anciens appareils. Cette mise à jour intermédiaire permettrait de faire le lien entre le MIUI 15 et le MIUI 16, garantissant ainsi que les utilisateurs d’anciens appareils reçoivent toujours les dernières fonctionnalités et améliorations, bien que de manière plus adaptée.

Il est important de souligner que Google a déjà franchi d’importants pas vers la transition vers le 64 bits avec ses appareils Pixel. Les modèles actuels tels que le Pixel 7 et les versions ultérieures utilisent déjà des systèmes d’exploitation 64 bits, mettant en évidence davantage le mouvement de l’industrie vers une architecture plus avancée. Ce changement témoigne de l’engagement de Google à optimiser les performances et la sécurité de ses appareils.

Aucune prise en charge des anciennes applications 32 bits

En adoptant une architecture 64 bits, Google cherche à exploiter plusieurs avantages, notamment des performances améliorées, une meilleure sécurité et une meilleure utilisation de la mémoire. Cependant, ce changement indique également que des appareils tels que le Pixel 7 et les versions ultérieures ne prennent plus en charge les applications 32 bits, ce qui permet une expérience utilisateur plus fluide et plus efficace.

Alors que Xiaomi et Google adoptent tous deux la technologie 64 bits, l’industrie semble se diriger vers un avenir dominé par des systèmes d’exploitation plus puissants et plus performants. Le passage à une compatibilité 64 bits reflète les avancées rapides de la technologie des smartphones et la demande de systèmes plus efficaces et sécurisés.

Alors que Xiaomi n’a pas encore confirmé officiellement les détails complets de la compatibilité de MIUI 15 ou la sortie potentielle de MIUI 15.5, l’adoption de la technologie 64 bits par Google témoigne de son engagement à rester à la pointe de l’innovation mobile.

En conclusion, la transition vers une compatibilité totale avec le 64 bits dans MIUI 15 témoigne de la volonté de l’industrie d’adopter une architecture plus avancée pour des performances et une sécurité améliorées. À mesure que la technologie continue d’évoluer, les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience mobile plus fluide et adaptée à l’avenir, garantissant que leurs appareils restent pertinents et performants dans un paysage numérique en constante évolution.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :