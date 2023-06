Découvrez la puissance de Windows 11 avec Windows Copilot et plus encore

Récemment, Microsoft a tenu sa promesse de proposer le copilote Windows aux testeurs en juin. La dernière version de Windows Insider Dev Channel (23493) inclut un accès anticipé à Windows Copilot, une prise en charge native des fichiers RAR et 7-Zip, une nouvelle page d’accueil des paramètres et un bien meilleur mélangeur de volume.

Windows Copilot a été annoncé pour la première fois lors de l’événement Build de cette année. Et la version à laquelle les testeurs peuvent accéder aujourd’hui fonctionne comme une barre latérale ancrée sur le côté droit de Windows 11. Contrairement aux fenêtres contextuelles traditionnelles, Windows Copilot s’exécute sans entrave à côté des fenêtres d’applications ouvertes. Permettre aux utilisateurs d’interagir avec lui chaque fois que nécessaire. Selon l’équipe Windows, la fonctionnalité ne chevauchera pas le contenu du bureau, ce qui en fera une expérience plus transparente pour les utilisateurs.

Le copilote Windows alimenté par l’IA est conçu pour répondre à la fois aux commandes et aux questions, comme Bing Chat. Les utilisateurs peuvent demander à la fonctionnalité de passer en mode sombre, de prendre une capture d’écran, d’activer la fonction Ne pas déranger ou de demander tout ce à quoi Bing répond généralement. De plus, Windows Copilot peut résumer le contenu Web et générer des images et du texte générés par l’IA.

Cependant, étant donné que Windows Copilot est encore dans sa phase de prévisualisation, il ne contrôle que certains paramètres Windows de base. Et il n’y a pas encore de support de plug-in tiers. Cependant, Microsoft prévoit d’ajouter plus de fonctionnalités et d’affiner l’expérience en fonction des commentaires des Windows Insiders.

En plus de Windows Copilot, Microsoft a également ajouté la prise en charge native des fichiers RAR et 7-Zip, y compris tar, gz. Et de nombreux autres formats d’archives utilisant le projet open source libarchive. Avec cette amélioration, les utilisateurs peuvent enfin accéder à ces formats de fichiers sans avoir à installer de logiciel tiers. Cependant, Microsoft avertit qu’il peut y avoir des problèmes de performances initiaux avec ce nouveau support. La société s’efforce d’améliorer cela dans les futures versions de Windows Insider.

Microsoft a annoncé que cette prise en charge améliorée du format d’archive sera disponible pour tous en septembre, avec des plans pour ajouter la prise en charge de la création de fichiers dans ces formats en 2024, selon Sharla Soennichsen, chef de produit chez Microsoft.

Une autre fonctionnalité remarquable que Windows Insiders peut désormais tester est l’interface utilisateur améliorée du mélangeur de volume dans la section Paramètres rapides de Windows 11. Les paramètres rapides audio mis à jour fournissent un mélangeur de volume moderne qui permet une personnalisation rapide de l’audio par application. Les utilisateurs peuvent également changer d’appareil rapidement à la volée, et Microsoft a ajouté un nouveau raccourci clavier (WIN + CTRL + V) pour amener les utilisateurs directement au mélangeur de volume pour un contrôle plus rapide de l’expérience.

La nouvelle interface utilisateur du mélangeur de volume a été découverte plus tôt cette année et semble être inspirée par EarTrumpet. C’est une application populaire pour Windows qui a été créée il y a près de cinq ans. Cet ajout est une amélioration indispensable de Windows 11. Comme l’interface de contrôle du volume précédente a été largement critiquée pour être difficile à utiliser.

De plus, Microsoft a ajouté une nouvelle page d’accueil Paramètres à Windows 11. Elle fournit un aperçu de l’appareil que vous utilisez avec les paramètres essentiels. La nouvelle page d’accueil est moins choquante, avec jusqu’à sept cartes d’informations. Y compris les abonnements Microsoft 365 ou Xbox, la gestion des appareils Bluetooth, la personnalisation des fonds d’écran et le stockage en nuage OneDrive.

Enfin, Microsoft teste une nouvelle fonctionnalité de suggestions pour les mises en page instantanées dans Windows 11. Lorsque vous passez la souris sur réduire ou agrandir, les icônes d’application s’affichent en fonction des applications qui fonctionneraient le mieux côte à côte. Cette fonctionnalité vise à aider les utilisateurs à maximiser leur productivité en suggérant les meilleures combinaisons d’applications pour le multitâche.

En conclusion, Microsoft a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations à Windows 11, notamment le très attendu Windows Copilot, la prise en charge native des fichiers RAR et 7-Zip, une interface utilisateur améliorée pour le mélangeur de volume, une nouvelle page d’accueil des paramètres et une nouvelle fonctionnalité de suggestions pour Snap. Dispositions. Avec ces mises à jour, Microsoft continue d’améliorer l’expérience utilisateur de Windows 11. Le rendant plus transparent, efficace et productif pour les utilisateurs.

