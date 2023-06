Le FBI lance une base de données nationale pour lutter contre l’augmentation du nombre d’incidents liés au swatting

En bref : Le swatting est l’un des crimes les plus insidieux de l’ère numérique. Le fait d’appeler le 911 pour prétendre à tort que quelqu’un brandit une arme ou se livre à d’autres actes criminels graves a conduit à des situations dangereuses et à des décès. Face à l’augmentation du nombre d’incidents, le FBI a créé une base de données nationale permettant aux forces de l’ordre de tout le pays de suivre et d’échanger des informations sur ces appels frauduleux.

Les cas de swatting se sont multipliés récemment aux États-Unis, en particulier sur les campus universitaires. CNBC rapporte que le FBI a réagi en créant en mai une base de données nationale qui lui fournira une « image opérationnelle commune de ce qui se passe dans tout le pays », selon le chef Scott Schubert, du siège des services d’information sur la justice pénale du FBI à Clarksburg, en Virginie-Occidentale.

« Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour surveiller ce problème national et apporter notre aide dans la mesure du possible », a ajouté M. Schubert.

Depuis sa création, la base de données a déjà répertorié 129 incidents de swatting dans tout le pays.

C’est la première fois qu’un organisme central recense les incidents de swatting, bien que l’on estime à 1 000 le nombre de cas aux États-Unis chaque année. Le plus tristement célèbre de ces incidents a eu lieu en 2017 lorsque Tyler Barriss a attaqué Andrew Finch, 28 ans, entraînant la mort du père de deux enfants.

Cet incident est le résultat d’un pari de 1,50 $ sur une partie de CoD : WWII impliquant Casey Viner et Shane Gaskill. Viner a contacté Barriss pour lui demander de frapper son adversaire, mais Gaskill lui avait donné une ancienne adresse – Finch était une partie innocente qui ne connaissait aucun des deux hommes.

Malgré les conséquences potentielles, il n’existe pas de loi spécifique qui criminalise le swatting aux États-Unis. La loi sur les fausses informations et les canulars (False Information and Hoaxes statute) est généralement utilisée dans ces cas. En cas d’homicide ou de tentative d’homicide, la personne peut être condamnée à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 20 ans, voire à la prison à vie si la victime est tuée. Barriss a été condamné à 20 ans de prison pour homicide involontaire, fausses informations et canulars, cyberharcèlement ayant entraîné la mort, ainsi que pour plusieurs autres chefs d’inculpation sans communiqué avec le sujet.

Une illustration de la banalisation du swatting est apparue en avril avec l’apparition d’un canal Telegram qui proposait, moyennant paiement, de swatter des cibles spécifiques à l’aide de voix informatisées.

