Les accessoires Vision Pro de CASETiFY vous permettront de personnaliser et de protéger votre appareil

L’ordinateur spatial d’Apple ne sera peut-être pas commercialisé avant l’année prochaine, mais cela n’empêche pas des sociétés tierces d’annoncer des accessoires Vision Pro.

Le célèbre fabricant d’étuis pour iPhone CASETiFY a annoncé une gamme d’accessoires pour le futur casque, sous la sous-marque Bounce Vision. Il s’agit notamment de combinaisons de couleurs personnalisées, et même de designs uniques …

Apple a décrit 3 500 dollars comme le « prix de départ » de Vision Pro, et a révélé que les lentilles de prescription seront un accessoire qui ne sera pas si facultatif pour les porteurs de lunettes. Un rapport plus récent a suggéré que même la sangle de tête supérieure pourrait ne pas être incluse dans le prix de base !

Mais si vous souhaitez ajouter une protection contre les chutes à votre casque ou en personnaliser le design, vous devrez peut-être ajouter à votre budget un ou plusieurs articles de la collection Bounce Vision de CASETiFY.

La série Bounce Vision comprend des accessoires, conçus exclusivement pour l’Apple Vision Pro, qui vont des bandeaux interchangeables aux étuis de protection pour l’écran externe, en via les courroies de cou, les coussins pour l’oculaire, et plus encore.

La collection Bounce Vision de CASETiFY offre une protection de qualité professionnelle contre les chutes tout en restant élégante. Les clients peuvent choisir des combinaisons de couleurs personnalisées, des motifs préférés, des textures et plus encore, et peuvent même ajouter leur touche personnelle en téléchargeant leurs propres dessins ou photos.