Pixel Fold de Google se classe premier dans les benchmarks d’affichage DXOMARK

Les fabricants de téléphones visent à obtenir des classements élevés dans les benchmarks. Les premières places étant généralement détenues par des marques comme Apple, Samsung, Oppo et Huawei. Google s’est fait un nom dans le classement des appareils photo avec ses téléphones Pixel. Et maintenant, il fait des vagues dans les classements d’affichage avec le Pixel Fold. Bien qu’il s’agisse d’une entreprise axée sur les logiciels, le premier appareil pliable de Google occupe la première place avec le Honor Magic 5Pro dans les tests d’affichage des smartphones de DXOMARK. C’est un exploit extraordinaire pour une première itération. Surpassant non seulement tous les appareils pliables mais aussi tous les smartphones de la liste 2023. Y compris le dernier iPhone 14 Pro Max et le Galaxy S23 Ultra de Samsung.

Pixel Fold de Google surprend avec le meilleur classement d’affichage dans les benchmarks DXOMARK

Ainsi, DXOMARK est une norme de l’industrie pour les évaluations de l’appareil photo, de l’affichage et de l’audio des téléphones, et les OEM s’efforcent d’obtenir les meilleurs scores possibles pour les nouveaux appareils phares. Le benchmark d’affichage regroupe les scores des tests, y compris la lisibilité, le mouvement, les artefacts et la couleur. Les 10 meilleurs appareils des classements DXOMARK se situent dans la plage 140-150. Avec le Pixel Fold et le Honor Magic 5Pro marquant un impressionnant 151. Le seul domaine où le Fold n’a pas excellé était les artefacts, qui comprenaient des choses comme le scintillement de l’écran et la réflectance.

Alors que les examens à long terme seront cruciaux pour déterminer si Google a cimenté une place sur le marché pliable, cette note DXOMARK est un énorme pas dans la bonne direction pour que le Fold soit un véritable concurrent dans ce créneau. Même Samsung, qui a été le pionnier du marché des téléphones pliables, n’a pas pu figurer dans le top 25 mondial des meilleurs écrans de téléphone. Les téléphones pliables étant toujours un marché émergent. Il est surprenant de voir la première tentative de Google sur un appareil pliable si performante. Par ailleurs, cela témoigne du dévouement de l’entreprise à l’innovation et au dépassement des limites, même dans des domaines qui ne relèvent pas de sa compétence principale. Pour l’test et les évaluations complets de DXOMARK, cliquez ici.

