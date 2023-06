Suivi des bugs hebdomadaire mondial de MIUI 14 : 30 juin 2023

MIUI de Xiaomi, l’interface utilisateur personnalisée des smartphones de l’entreprise, dispose d’un système de feedback robuste permettant aux utilisateurs de partager leurs réflexions et leurs idées sur le logiciel. Le système de feedback de MIUI est conçu pour être simple et accessible, ce qui permet aux utilisateurs de faire part de leurs opinions à l’équipe de développement de Xiaomi.

L’une des principales fonctionnalités du système de feedback de MIUI est la possibilité pour les utilisateurs de signaler des bugs et d’autres problèmes avec le logiciel. Cela permet aux développeurs de Xiaomi d’identifier et de résoudre rapidement les problèmes, ce qui rend l’expérience utilisateur plus fluide et agréable. En plus de signaler les bugs, les utilisateurs peuvent également partager des suggestions et des demandes de fonctionnalités, ce qui peut contribuer à guider le développement de MIUI à l’avenir.

Le nouveau rapport du MIUI 14 Global Weekly Bug Tracker a été publié aujourd’hui. Ce rapport publié aborde les problèmes sur les smartphones Xiaomi. Les utilisateurs méritent d’avoir une bonne expérience. Parce qu’ils paient une certaine somme d’argent pour l’appareil qu’ils achètent. Les utilisateurs qui n’obtiennent pas leur argent en valent la peine détestent la marque et se tournent vers différentes marques. Cependant, Xiaomi essaie d’obtenir des retours d’informations des utilisateurs sur les bugs et de résoudre les problèmes plus rapidement. C’est pourquoi de nombreux utilisateurs aiment les appareils Xiaomi.

MIUI 14 Global Weekly Bug Tracker : 30 juin 2023

Aujourd’hui, nous sommes le 30 juin 2023. Nous voici avec le nouveau rapport du MIUI 14 Global Weekly Bug Tracker. Ce rapport de bugs contient des informations importantes sur le logiciel de votre smartphone que vous utilisez. Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, vous devriez vérifier le MIUI 14 Global Weekly Bug Tracker. Les bugs suivants ont été signalés à Xiaomi par les utilisateurs. Les bugs rencontrés par les utilisateurs sont indiqués un par un. Il est maintenant temps de les examiner !

Tous les appareils et POCO F5 Pro

Problème : Google Maps n’affiche pas les indications de navigation du pointeur.

Version concernée : V14.0.5.0.TMNMIXM

Statut : Déjà signalé à l’équipe Google Maps

Solution temporaire : Après avoir effacé toutes les données de l’application Maps, cela peut temporairement revenir à la normale.

Redmi Note 11T 5G / POCO M4 Pro 5G

Problème : Problèmes de surchauffe aléatoires lors de l’utilisation de l’appareil.

Version concernée : V13.0.9.0.SGBINXM

Statut : Analyse en cours.

Redmi Note 9S

Problème : Redémarrage aléatoire.

Version concernée : V14.0.3.0.SJWMIXM

Statut : Mise à jour vers la dernière version et en attente des commentaires des utilisateurs.

Redmi Note 9 Pro

Problème : Wifi/point d’accès/Bluetooth indisponibles après une mise à jour.

Version concernée : V14.0.1.0.SJZIDXM, V14.0.2.0.SJXINXM

Statut : Analyse en cours.

Redmi 9C

Problème : Écran tactile ne fonctionne pas.

Version concernée : V12.0.14.0.QCRIDXM

Statut : Analyse en cours.

Xiaomi 13 Pro

Problème : Wifi lent en Allemagne.

Version concernée : V14.0.19.0.TMBEUXM, V14.0.22.0.TMBEUXM, V14.0.15.0.TMCEUXM

Statut : Qualcomm analyse ce problème.

Redmi Note 12

Problème : Problème de réseau.

Version concernée : V14.0.3.0.TMGIDXM, V14.0.4.0.TMTINXM, V14.0.6.0.TMTMIXM

Statut : Analyse en cours.

MIUI 14 Global Weekly Bug Tracker : 14 mai 2023

Nous sommes aujourd’hui le 14 mai 2023. Nous voici avec le nouveau rapport du MIUI 14 Global Weekly Bug Tracker. Ce rapport de bugs contient des informations importantes sur le logiciel de votre smartphone que vous utilisez. Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, vous devriez vérifier le MIUI 14 Global Weekly Bug Tracker. Les bugs suivants ont été signalés à Xiaomi par les utilisateurs. Les bugs rencontrés par les utilisateurs sont indiqués un par un. Il est maintenant temps de les examiner !

Tous les appareils

Problème : Impossible d’ouvrir une vidéo dans la galerie.

Version concernée : Toutes

Statut : En cours de résolution.

Problème : Impossible de télécharger des photos/vidéos depuis le Cloud.

Version concernée : Toutes

Statut : Le téléchargement n’est pas pris en charge pendant la navigation mobile, il suffit d’attendre la synchronisation du réseau pour prendre en charge le téléchargement. La nouvelle version prend déjà en charge la fonction de téléchargement des photos sur mobile.

POCO X5 5G

Problème : Redémarrage aléatoire.

Version concernée : V14.0.2.0.TMPMIXM, V14.0.2.0.TMPEUXM

Statut : En cours de résolution.

POCO M3 Pro 5G

Problème : Problème de réseau.

Version concernée : Android 13

Statut : Analyse en cours.

POCO C50

Problème : Système Youtube se fige.

Version concernée : V13.0.9.0.SGMINXM

Statut : Encore en cours de résolution.

Xiaomi 13

Problème : Android Auto ne peut pas se connecter.

Version concernée : V14.0.19.0.TMCEUXM, V14.0.4.0.TMCTWXM, V14.0.4.0.TMCMIXM, V14.0.15.0.TMCEUXM

Statut : Analyse en cours.

Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro

Problème : Les applications téléchargées depuis Google Play ne s’installent pas.

Version concernée : V14.0.7.0.TMBMIXM, V14.0.2.0.TMBINXM, V14.0.19.0.TMBEUXM, V14.0.4.0.TMCMIXM

Statut : En cours de résolution.

MIUI 14 Global Weekly Bug Tracker : 24 mars 2023

Nous sommes aujourd’hui le 24 mars 2023. Nous voici avec le nouveau rapport du MIUI 14 Global Weekly Bug Tracker. Ce rapport de bugs contient des informations importantes sur le logiciel de votre smartphone que vous utilisez. Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, vous devriez vérifier le MIUI 14 Global Weekly Bug Tracker. Les bugs suivants ont été signalés à Xiaomi par les utilisateurs. Les bugs rencontrés par les utilisateurs sont indiqués un par un. Il est maintenant temps de les examiner !

POCO F3, Xiaomi 12X, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 11i/ Hypercharge

Problème : L’écran s’allume automatiquement après avoir verrouillé l’écran.

Version concernée : V14.0.1.0.TKWRUXM, V14.0.3.0.TLDMIXM, V14.0.1.0.TLFMIXM, 14.0.3.0.TLIMIXM, V14.0.1.0.TKAMIXM

Statut : En cours de résolution.

Xiaomi 12T

Problème : Batterie se décharge rapidement.

Version concernée : V14.0.1.0.TKWRUXM

Statut : Analyse en cours.

MIUI 14 Global Weekly Bug Tracker : 24 février 2023

Nous sommes aujourd’hui le 24 février 2023. Nous voici avec le nouveau rapport du MIUI 14 Global Weekly Bug Tracker. Ce rapport de bugs contient des informations importantes sur le logiciel de votre smartphone que vous utilisez. Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, vous devriez vérifier le MIUI 14 Global Weekly Bug Tracker. Les bugs suivants ont été signalés à Xiaomi par les utilisateurs. Les bugs rencontrés par les utilisateurs sont indiqués un par un. Il est maintenant temps de les examiner !

Tous les appareils Android 13

Problème : NFC ne fonctionne pas & Google Pay / Wallet ne fonctionnent pas & Mir pay ne fonctionne plus.

Statut : Sera corrigé dans la prochaine mise à jour.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Problème : Problème de gel.

Version concernée : V14.0.3.0.TKOINXM

Statut : En cours de résolution.

POCO F4, POCO F3 GT

Problème : Impossible de se connecter au réseau 5G.

Version concernée : V14.0.2.0.TLMINXM, V14.0.1.0.TKJINXM

Statut : Analyse en cours.

Xiaomi 11T Pro

Problème : Problème à l’écran de démarrage.

Version concernée : V13.0.12.0.SKDINXM, V13.0.14.0.SKDEUVF

Statut : Analyse en cours.

Redmi Note 9

Problème : Problème de redémarrage.

Version concernée : V13.0.3.0.SJOIDXM, V13.0.3.0.SJOEUXM, V13.0.5.0.SJOINXM.

Statut : Analyse en cours.

MIUI 14 Global Weekly Bug Tracker : 19 février 2023

Nous sommes aujourd’hui le 19 février 2023. Nous voici avec le nouveau rapport du MIUI 14 Global Weekly Bug Tracker. Ce rapport de bugs contient des informations importantes sur le logiciel de votre smartphone que vous utilisez. Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, vous devriez vérifier le MIUI 14 Global Weekly Bug Tracker. Les bugs suivants ont été signalés à Xiaomi par les utilisateurs. Les bugs rencontrés par les utilisateurs sont indiqués un par un. Il est maintenant temps de les examiner !

Redmi Note 9

Problème : Version TR, RU bloquée (Problème de gel).

Version concernée : V13.0.3.0.SJOTRXM, V13.0.3.0.SJORUXM.

Statut : En cours de résolution.

Xiaomi 11T Pro

Problème : L’appareil redémarre automatiquement après une mise à jour manuelle de Google Play.

Version concernée : V14.0.5.0.TKDEUXM

Statut : La version réparée devrait être publiée la semaine prochaine. Le numéro de build de la nouvelle mise à jour est V14.0.6.0.TKDEUXM. V14.0.5.0.TKDEUXM est en suspens. V14.0.6.0.TKDEUXM sera bientôt publié.

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Problème : Impossible d’utiliser le WIFI 5G après la mise à jour au Japon.

Version concernée : V14.0.2.0.TKTMIXM

Statut : La version réparée devrait être publiée la semaine prochaine.

POCO X3 Pro

Problème : Impossible de télécharger le package de mise à jour.

Version concernée : V13.0.9.0.SJUMIXM

Statut : Analyse en cours.

Xiaomi 11T

Problème : Impossible de caster l’écran.

Version concernée : V14.0.3.0.TKWMIXM

Statut : Analyse en cours.

MIUI 14 Global Weekly Bug Tracker : 7 février 2023

Nous sommes aujourd’hui le 7 février 2023. Nous voici avec le premier rapport du MIUI 14 Global Weekly Bug Tracker. Le rapport de bugs attendu est arrivé presque un mois après la sortie des mises à jour MIUI 14. Ce rapport de bugs contient des informations importantes sur le logiciel de votre smartphone que vous utilisez. Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, vous devriez vérifier le MIUI 14 Global Weekly Bug Tracker. Les bugs suivants ont été signalés à Xiaomi par les utilisateurs. Les bugs rencontrés par les utilisateurs sont indiqués un par un. Il est maintenant temps de les examiner !

Redmi 10

Problème : Impossible de démarrer le système après une mise à jour OTA.

Version concernée : V13.0.8.0.SKUEUVF.

Statut : Analyse en cours.

Xiaomi 11T

Problème : Gèle aléatoire du téléphone/le capteur P ne fonctionne pas.

Version concernée : V14.0.3.0.TKWMIXM.

Statut : Analyse en cours.

Redmi Note 12 5G

Problème : Nombreuses applications plantent/pas de réponse.

Statut : Cher utilisateur, en raison de la version obsolète de l’application Météo, certains utilisateurs rencontreront des problèmes d’expérience système lors de l’utilisation. Nous sommes sincèrement désolés pour les désagréments causés. Un plan de réparation est actuellement en cours, vous pouvez le trouver sur Google Play. Mettez à jour l’application Météo vers la dernière version pour résoudre le problème.

Redmi Note 12 Pro 5G / Pro+ 5G

Problème : Impossible de se connecter en 5G.

Version concernée : V13.0.4.0.SMOINXM.

Statut : Analyse en cours.

Un autre aspect important du système de feedback de MIUI est la manière dont Xiaomi interagit avec ses utilisateurs. La société publie régulièrement des mises à jour et des améliorations pour MIUI en fonction des retours des utilisateurs et cherche toujours à mieux comprendre les besoins et les désirs de ses clients. Cette interaction étroite entre Xiaomi et ses utilisateurs a contribué à créer un fort sentiment de communauté autour de MIUI et a contribué à son succès en tant qu’une des interfaces Android personnalisées les plus populaires disponibles.

En conclusion, le système de feedback de MIUI de Xiaomi est un composant essentiel de l’engagement de l’entreprise à offrir la meilleure expérience utilisateur possible à ses clients. Avec sa conception simple et accessible, les utilisateurs peuvent facilement partager leurs réflexions et leurs idées avec l’équipe de développement de Xiaomi, contribuant ainsi à façonner l’avenir de MIUI.

Que ce soit pour signaler des bugs ou proposer de nouvelles fonctionnalités, le système de feedback de MIUI donne aux utilisateurs une voix dans le processus de développement, et c’est une des raisons majeures pour lesquelles MIUI reste l’une des meilleures interfaces Android personnalisées du marché. Il est normal de rencontrer quelques bugs avec les mises à jour majeures. Ne vous inquiétez pas, ces bugs dans le MIUI 14 Global Weekly Bug Tracker seront corrigés dans la prochaine mise à jour. Nous vous recommandons d’être patients et de fournir plus d’informations aux développeurs sur les appareils. Si vous vous demandez comment signaler des bugs, nous vous dirigeons vers l’article correspondant. Nous arrivons à la fin de notre article.

