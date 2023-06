Apollo pour Reddit a reçu sa dernière mise à jour avec un refus de remboursement et des fonds d’écran d’adieu.

Apollo est probablement l’un des clients Reddit les plus populaires sur les plateformes Apple. Cependant, en raison des derniers changements annoncés par Reddit, la plupart des clients tiers sont fermés – et Apollo est l’un d’entre eux. Avec sa toute dernière mise à jour, Apollo a ajouté une option qui permet aux abonnés actuels de refuser un remboursement lorsque l’application est retirée de l’App Store. Dans le même temps, les utilisateurs peuvent télécharger un ensemble spécial de fonds d’écran.

Le développeur d’Apollo demande aux utilisateurs de refuser les remboursements

Christian Selig, développeur d’Apollo, a annoncé la mise à jour dans un message sur Reddit. L’application sera officiellement fermée et retirée de l’App Store le 30 juin. Bien qu’Apollo soit une application gratuite, certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement payant. Pour ceux qui ont payé un abonnement annuel, Apollo demande aux utilisateurs d’envisager de refuser le remboursement automatique (au prorata) du temps restant.

Cette démarche est similaire à celle des clients tiers de Twitter, tels que Tweetbot et Twitterrific, qui ont été contraints de fermer leurs applications en raison des changements apportés à l’API de Twitter en début d’année. En refusant le remboursement, les développeurs peuvent conserver l’argent de votre abonnement restant.

Les frais de remboursement sont entièrement à la charge des développeurs et non d’Apple, c’est pourquoi refuser le remboursement est un geste sympathique, mais totalement facultatif. « Ces frais de remboursement sont à la charge des développeurs, et le total s’élève à environ 250 000 dollars de frais de remboursement, donc si vous envisagez de refuser votre remboursement, j’apprécie grandement votre gentillesse », explique Christian.

En plus de la possibilité de refuser le remboursement, Apollo offre également un ensemble de fonds d’écran exclusifs aux utilisateurs qui donnent un pourboire. Les fonds d’écran ont été conçus par certains des artistes qui ont créé les différentes icônes d’Apollo. Le dernier jour de disponibilité, toutes les fonctionnalités de l’application seront débloquées pour tous les utilisateurs.

Qu’est-il arrivé à Reddit ?

Au début de l’année, Reddit a annoncé qu’il prévoyait des changements majeurs dans la manière dont il propose son API aux développeurs tiers. Alors que l’API était auparavant gratuite, Reddit souhaite désormais facturer, en moyenne, 2,50 dollars par utilisateur accédant à la plateforme par le biais de l’API. Cela peut sembler peu, mais cela coûterait à Apollo 20 millions de dollars par an, ce qui est beaucoup plus que ce que l’application rapporte.

Selon Christian, il a tenté de négocier avec l’équipe de Reddit, mais sans succès. Par la suite, le PDG de Reddit, Steve Huffman, a déclaré que l’API n’avait jamais été conçue pour permettre l’existence d’applications tierces. Il a également affirmé que les développeurs profitaient de l’API de Reddit. Christian et d’autres développeurs ont demandé un prix équitable pour continuer à utiliser l’API, mais Reddit ne les a pas écoutés.

En signe de protestation, de nombreux subreddits sont devenus privés et inaccessibles au public. D’autres ont déclaré qu’ils cesseraient de modérer leurs subreddits, ce qui pourrait finir par nuire aux revenus de Reddit provenant des annonceurs. La situation s’est aggravée au point que M. Huffman a demandé aux employés de ne pas porter d’articles Reddit en public afin d’éviter le harcèlement des utilisateurs.

Malgré tout, Reddit a l’intention de poursuivre son projet, ce qui indique la fin d’Apollo et de bien d’autres applications géniales.

