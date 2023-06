Maîtriser Google Assistant : les commandes essentielles que vous devez connaître

À l’ère de la croissance technologique rapide, les assistants virtuels font désormais partie intégrante de notre vie quotidienne. Google Assistant se distingue parmi les assistants virtuels les plus populaires disponibles aujourd’hui en raison de sa polyvalence, de ses fonctionnalités et de son interface conviviale. Ce puissant assistant alimenté par l’IA est capable d’effectuer un large éventail de tâches et de fournir des informations utiles à votre commande. La maîtrise des commandes de Google Assistant améliorera considérablement votre expérience globale, que vous l’utilisiez sur votre téléphone portable, votre haut-parleur intelligent ou tout autre appareil compatible. Dans cet article, nous allons explorer une sélection de commandes essentielles de Google Assistant que vous devez connaître.

1. Mise en route :

Pour lancer une conversation avec Google Assistant, il vous suffit de dire « Hey Google » ou « OK Google » suivi de votre commande. Cette phrase d’activation avertit l’assistant d’écouter votre demande et de répondre conformément à votre commande.

2. Commandes générales :

L’Assistant Google peut vous aider dans diverses tâches générales, telles que la configuration d’alarmes, de rappels et de minuteurs. Vous pouvez simplement dire : « Réglez une alarme sur 7 h du matin », « Rappelle-moi d’appeler John à 14 h » ou « Réglez une minuterie sur 10 minutes ». L’assistant exécutera rapidement votre commande.

3. Météo et prévisions :

Restez informé des conditions météorologiques dans votre région en posant des questions à l’Assistant Google telles que « Quel temps fait-il aujourd’hui ? » ou « Va-t-il pleuvoir demain ? » Il peut également fournir des prévisions pour des emplacements spécifiques ou des jours à venir, vous permettant ainsi de vous préparer à tout projet extérieur.

4. Navigation et directions :

Lorsque vous êtes en déplacement, Google Assistant peut être un compagnon de voyage fiable. Vous pouvez demander votre chemin en disant : « Naviguez jusqu’au café le plus proche » ou « Combien de temps vous faudra-t-il pour vous rendre au travail ? » Il peut fournir des mises à jour sur le trafic en temps réel et suggérer des itinéraires alternatifs pour vous aider à atteindre votre destination plus rapidement.

5.Communication :

La gestion de vos tâches de communication devient sans effort avec Google Assistant. Vous pouvez envoyer des messages texte, passer des appels ou même lancer des appels vidéo. Dites simplement : « Envoie un message à maman pour lui dire que je serai bientôt là » ou « Appelle John sur le haut-parleur ». Google Assistant exécutera la commande à l’aide de votre application de messagerie ou d’appel préférée.

6. Divertissement et médias :

Google Assistant peut servir de centre de divertissement personnel. Vous pouvez lui demander de jouer de la musique de votre artiste, playlist ou genre préféré. Par exemple, dire « Écoutez ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen » ou « Écoutez de la musique relaxante » lancera la lecture audio sur votre appareil connecté. Vous pouvez également demander des blagues, des questions triviales ou même demander à Google Assistant de vous raconter une histoire.

7. Contrôle de la maison intelligente :

Si vous avez une configuration de maison intelligente, Google Assistant peut être utilisé pour contrôler divers appareils connectés. Vous pouvez prononcer des commandes telles que « Éteignez les lumières de la chambre » ou « Réglez le thermostat sur 72 degrés ». Avec des appareils compatibles, vous pouvez contrôler les lumières, les thermostats, les caméras et d’autres appareils intelligents, ce qui rend votre maison plus pratique et économe en énergie.

8. Traduction linguistique :

Google Assistant est un outil décent pour la traduction linguistique. Vous pouvez lui demander de traduire des phrases ou des phrases dans différentes langues. Par exemple, dites « Traduisez ‘Bonjour, comment allez-vous ?’ en français » vous fournira la traduction instantanément, vous aidant à communiquer efficacement avec des personnes de cultures différentes.

9. Productivité personnelle :

Google Assistant peut vous aider à augmenter votre productivité en gérant votre emploi du temps et en fournissant des rappels. Vous pouvez ajouter des événements à votre calendrier, définir des rappels et même poser des questions sur vos rendez-vous à venir. Dire « Créer un nouvel événement pour demain à 14h » ou « Rappelle-moi d’acheter des courses à 18h » vous permettra de rester organisé et au top de vos tâches.

10. Santé et forme physique :

Google Assistant peut vous aider à maintenir un mode de vie sain. En posant des questions comme « Combien y a-t-il de calories dans une pomme ? » ou « Quelles sont les recettes saines ? » vous pouvez obtenir des informations nutritionnelles et découvrir des idées de repas sains. De plus, vous pouvez utiliser des commandes telles que « Démarrer une minuterie d’entraînement pendant 30 minutes » pour suivre vos séances d’exercice.

11. Informations boursières :

Restez à jour sur le marché boursier avec Google Assistant. Vous pouvez poser des questions telles que « Quel est le prix actuel de l’action Apple ? » ou « Comment se porte la bourse aujourd’hui? » pour obtenir les cours des actions en temps réel et les mises à jour du marché. Si vous êtes intéressé par les actions d’une entreprise spécifique, vous pouvez également vous renseigner sur son historique de prix.

12. Régler les débats et les faits :

Google Assistant est une ressource précieuse pour régler des débats ou trouver des informations factuelles. Posez simplement des questions comme « Qui est l’acteur principal dans ‘The Shawshank Redemption’? » » ou « Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel ? pour obtenir rapidement des réponses précises. Vous pouvez également vous renseigner sur les capitales, les événements historiques ou toute autre question factuelle.

13. Informations sur le voyage :

Planifier un voyage? Google Assistant peut vous aider avec les questions liées aux voyages. Vous pouvez poser des questions sur les taux de change, les attractions touristiques populaires dans une ville spécifique ou même demander des traductions. Par exemple, dire « Quel est le taux de change entre le dollar américain et l’euro ? » ou « Quels sont les sites touristiques populaires à Paris ? » vous fournira les informations souhaitées.

Derniers mots

Google Assistant est un assistant virtuel décent qui peut vous simplifier la vie en effectuant diverses tâches et en fournissant des informations précieuses. En maîtrisant ces commandes essentielles, vous pouvez exploiter tout son potentiel et profiter d’une expérience transparente et efficace. De la gestion de vos appareils domestiques intelligents à l’obtention de mises à jour météorologiques, en via la navigation et l’accès aux divertissements, Google Assistant est un compagnon polyvalent. Il est toujours prêt à vous aider. Alors, commencez à explorer ces commandes et déverrouillez la véritable puissance de Google Assistant pour rationaliser vos routines quotidiennes et tirer le meilleur parti de vos interactions numériques.

