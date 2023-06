Redmi Note 12R : Snapdragon 4 Gen 2 au rythme de la brillance abordable

Qualcomm a récemment dévoilé son Snapdragon 4 Gen 2 et, comme prévu, le chipset fait ses débuts avec le Redmi Note 12R en Chine. Le nouveau Redmi Note 12R rejoint sa puce 12R Pro avec des caractéristiques compétitives et un prix abordable. Le téléphone dispose également d’une énorme batterie de 5 000 mAh et d’un appareil photo principal de 50 MP. Sans plus tarder, plongeons dans les caractéristiques offertes par le nouveau chef-d’œuvre de milieu de gamme.

Caractéristiques et fonctionnalités clés du Redmi Note 12R

Le Redmi Note 12R présente certaines similitudes avec le Redmi 12 récemment annoncé, le chipset étant l’une de ses différences les plus notables. Le Note 12R contient un écran LCD IPS de 6,79 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’écran a un petit trou de perforation en haut pour la caméra frontale de 5 MP. En se tournant vers l’arrière, le téléphone offre une configuration de caméra modeste. Il apporte un appareil photo principal de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.8 et un module macro de 2 mégapixels.

Comme nous l’avons souligné en haut de cet article, la caractéristique la plus notable du Redmi Note 12R est le Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Le dernier chipset 5G de Qualcomm pour les appareils bas de gamme réduit le processus de fabrication à la norme de pointe de 4 nm. Il utilise la même configuration 2+6 Core que son prédécesseur. Il y a 2 cœurs ARM Cortex-A78 cadencés jusqu’à 2,2 GHz et 6 cœurs ARM Cortex-A55 cadencés jusqu’à 2 GHz. Encore une fois, nous avons un GPU Adreno non numéroté pour les graphismes de ce combiné.

Le Note 12R est disponible en déclinaisons avec 4 Go, 6 Go ou 8 Go de RAM. Il dispose de 128 Go ou 256 Go de stockage interne extensible via un emplacement pour carte micro SD. Le téléphone tire son énergie d’une énorme batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 18 W. Il exécute MIUI 14 basé sur Android 13.

Prix ​​et disponibilité

Le Redmi Note 12R est disponible dans les déclinaisons suivantes avec les prix respectifs :

4 Go/128 Go – 999 CNY / 140 $

6 Go/128 Go – 1 088 CNY / 151 $

8 Go/128 Go – 1 499 CNY / 206 $

8 Go/256 Go – 1 788 CNY / 248 $

Le Redmi Note 12R est vendu dans les couleurs Midnight Black, Time Blue et Sky Fantasy. Les déclinaisons de base se vendent à 999 CNY en Chine, ce qui indique 140 $. Vous pouvez obtenir le téléphone sous contrat pour seulement 99 CNY, ce qui peut être une offre très intéressante.

Pour l’instant, il n’y a aucun mot de Xiaomi sur une version mondiale du combiné. Cependant, nous nous attendons à ce qu’il atteigne d’autres pays en juillet.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine