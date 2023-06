L’action AAPL poursuit son ascension vers les 3 000 milliards de dollars en atteignant des sommets inégalés

L’action Apple (AAPL) a récemment inversé une tendance qui durait depuis un an et a établi un nouveau prix de clôture record. Les investisseurs sont maintenant à la recherche d’un nouveau sommet intrajournalier ainsi que du prix de clôture le plus élevé à ce jour.

La société a clôturé à 189,59 dollars par action aujourd’hui, après avoir ouvert à 189,08 dollars et atteint 190,07 dollars au cours de la séance. Cela place Apple à une valorisation de 2 982 milliards de dollars sur la base de la capitalisation boursière.

Apple a failli devenir la première entreprise à clôturer avec une valorisation de 3 000 milliards de dollars en janvier 2022, mais le pic n’a pas duré jusqu’à la fin des échanges intrajournaliers. Apple a ensuite perdu 1 000 milliards de dollars de valeur à la fin de l’année en raison des contraintes d’approvisionnement de l’iPhone qui ont entraîné un bottleneck (goulot d’étranglement) des ventes.

Alors que la valorisation de l’action Apple a atteint la barre des 3 000 milliards de dollars l’année dernière, AAPL n’a toujours pas clôturé avec une valorisation de 3 000 milliards de dollars.

Malgré d’importants revers à la fin de l’année dernière, il est toujours probable qu’Apple atteigne une valorisation de 3 000 milliards de dollars dans un avenir proche. Apple est à nouveau la société la plus précieuse de Wall Street.

En termes de produits, Apple prévoit quatre nouveaux iPhones avec USB-C cet automne. L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus reprennent le design Dynamic Island introduit avec l’iPhone 14 Pro. Netcost-security.fr a également publié des informations détaillées sur les nouveaux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Ce dernier iPhone devrait être le premier à être doté d’un système d’objectif périscopique pour un zoom optique amélioré.

Apple Vision Pro, le tout nouveau produit AR/VR de la société, sera commercialisé aux États-Unis au début de l’année 2024. Le produit est vendu au prix de 3 499 $. Les verres correcteurs sont vendus séparément.

