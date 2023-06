L’écran Honor 90 se classe premier sur DxOMark High-End Rating – prêt pour un lancement mondial

Le fabricant chinois Honor se débrouille plutôt bien sur le marché de la téléphonie mobile. La société s’apprête à dévoiler son dernier appareil de milieu de gamme, Honor 90 à l’échelle mondiale. Il a depuis été confirmé que cet appareil sortira officiellement le 6 juillet à Paris, en France. En plus de la date de lancement, la société a également révélé d’autres informations officielles sur le Honor 90. Dans un récent e-mail d’Honor, la société a confirmé qu’il serait fourni avec un écran de confort oculaire à gradation PWM de 3840 Hz. Honor a déclaré s’être associé à l’influenceur technologique Unbox Therapy pour présenter le nouvel écran. La société affirme également qu’il s’agit de l’affichage PWM à la fréquence la plus élevée du marché.

DxOMark évalue l’écran Honor 90

Avant le lancement mondial de ce téléphone mobile, cet appareil figure déjà dans la base de données DxOMark. Lorsque nous parlons de DxOMark, beaucoup de personnes pensent à l’appareil photo du téléphone portable. Eh bien, DxOMark évalue bien plus que les caméras des téléphones portables, il examine également la batterie, l’écran et d’autres parties d’un téléphone portable. Pour le Honor 90, le rapport DxOMark est sur son écran et cet appareil se classe premier dans la catégorie des téléphones portables haut de gamme. Il a un score total de 140 points pour les téléphones mobiles qui se vendent entre 400 $ et 600 $. Cela démontre l’engagement de HONOR à démocratiser la technologie et à fournir des fonctionnalités de confort oculaire de pointe à tous les utilisateurs à tous les niveaux de budget.

L’évaluation de DxOMark a effectué une vérification détaillée de six domaines principaux de l’affichage du téléphone mobile. Les zones évaluées de l’écran comprennent la lisibilité, la couleur, la vidéo, le mouvement, le toucher et les artefacts. Avec sa position de leader, le Honor 90 détient désormais le DXOMARK Display Gold Label.

Sur l’écran du Honor 90, Thibualt Cabana, directeur de l’évaluation de l’affichage chez DXOMARK, a déclaré...

« Le HONOR 90 offre un affichage agréable, offrant des performances globales équilibrées dans la plupart des cas d’utilisation, avec de fortes caractéristiques de couleur et de lisibilité »

Par ailleurs, Bond Zhang, PDG de HONOR UK, a déclaré:

« Voir le HONOR 90 reconnu pour sa qualité d’affichage exceptionnelle met en évidence le dévouement de notre équipe mondiale de R&D, et je suis fier d’apporter cet appareil sur le marché britannique en juillet. Chez HONOR, nous continuons à repousser les limites des segments de marché des smartphones existants, et le HONOR 90 en est le parfait exemple avec son écran époustouflant, comme l’a noté l’excellente équipe DXOMARK ».

Honor 90 : un aperçu du futur

La série Honor 90 possède des caractéristiques et des caractéristiques impressionnantes qui s’adressent à un large éventail d’utilisateurs. Depuis que le Honor 90 est passé par DxOMark, nous avons maintenant tous les détails concernant l’affichage de ce téléphone mobile,

Écran Honor 90

Le Honor 90 présente un design élégant et moderne, avec un écran époustouflant qui plonge les utilisateurs dans des couleurs éclatantes et des détails nets. L’affichage de la liste DxOMark révèle que cet appareil utilisera une seule conception de perforation centrale. Il est doté d’un écran flottant AMOLED à quatre courbes de 6,7 pouces, un résultat étonnant des efforts continus de recherche et développement d’HONOR en matière d’affichage. L’écran incurvé ressemble à un verre rempli à ras bord, promettant une expérience visuelle immersive. De plus, cet appareil a une dimension de 161,9 x 74,1 x 7,8 mm.

Le panneau AMOLED haute résolution (2664 x 1200) est capable d’afficher 1,07 milliard de couleurs et 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Cela garantit une reproduction très détaillée et précise d’images même très complexes et aux couleurs variées. L’écran a également une luminosité HDR maximale de 1 600 nits, faisant ressortir les couleurs vibrantes que le HDR a à offrir. Nul doute que cet écran offrira une expérience agréable qui valorise l’utilisation multimédia et les jeux.

Selon la liste, voici les avantages et les inconvénients de l’affichage DxOMark

Avantages

Affichage agréable, en particulier dans les environnements intérieurs et peu éclairés

Performances d’affichage très équilibrées en couleur et en lisibilité

Bonne expérience de visionnage de vidéos

Les inconvénients

Faible luminosité de l’écran dans des conditions extérieures

Certaines images chutent lors de la lecture de jeux vidéo et du visionnage de vidéos

L’appareil n’affiche pas les vidéos UHD 60 ips

L’évaluation DxOMark confirme également que cet appareil ne prendra en charge que la 4G et qu’il n’y aura pas d’évaluation IP. Cela indique qu’il ne supporte pas l’étanchéité.

Autres caractéristiques de ce téléphone mobile

Performances et puissance

Sous le capot, le Honor 90 est puissant. Cet appareil est fourni avec un SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 couplé à 12 Go / 16 Go de RAM et 256 Go / 512 Go de stockage interne. Cela complétera l’affichage et offrira une navigation multitâche fluide et transparente dans les applications. Cela permettrait aux utilisateurs de stocker leurs fichiers, photos et vidéos sans aucun souci. Cependant, il n’y aura pas d’emplacement pour carte SD pour étendre le stockage.

Caméra

Pour les passionnés de caméra, le Honor 90 sera fourni avec une configuration de caméra décente. Le Honor 90 sera fourni avec une configuration de caméra arrière triple. Cet appareil sera fourni avec un appareil photo grand angle 200MP avec une ouverture de f/1.9. Il sera également fourni avec un appareil photo ultra grand angle 12MP (f/2.2) et un capteur de profondeur 23MP (f/2.4). Que vous preniez des photos de paysage ou de portrait, Honor 90 offre un résultat décent.

Autonomie et charge de la batterie

L’une des caractéristiques les plus remarquables du Honor 90 est sa batterie de 5 000 mAh, qui garantit une utilisation longue durée sans nécessiter de recharges fréquentes. De plus, l’appareil devrait également prendre en charge la technologie de charge rapide, avec une charge de 66 W. Cela indique que les utilisateurs peuvent rapidement recharger leur batterie et reprendre leurs activités sans véritable temps d’arrêt. Cependant, cet appareil ne prend pas en charge la charge sans fil.

Logiciel et expérience utilisateur

Le Honor 90 fonctionnera sur la dernière version d’Android. Il offrira aux utilisateurs une expérience utilisateur fluide et intuitive. Avec l’interface utilisateur personnalisée d’Honor en plus, les utilisateurs peuvent s’attendre à une interface transparente et personnalisée qui répond à leurs choix.

Prix ​​et disponibilité

Bien que le prix mondial du Honor 90 n’ait pas encore été annoncé, Honor a la réputation d’offrir des appareils dotés de fonctionnalités à des prix compétitifs. Le Honor 90 Lite, qui a été récemment lancé en Europe, sert d’option économique au sein de la série. Le Honor 90 sera disponible en France à coup sûr puisqu’il est lancé à Paris. Cependant, il n’y a aucune information sur d’autres régions qui auront cet appareil. Quant à son prix, la liste DxOMark nous donne une idée. Le classement d’affichage indique que cet appareil se classe au premier rang des appareils haut de gamme dans la catégorie des téléphones mobiles de 400 $ à 600 $. Cela confirme que le prix du Honor 90 se situera entre 400 $ et 600 $.

Derniers mots

La série Honor 90 représente une nouvelle ère d’innovation et d’abordabilité dans l’industrie des smartphones. Avec ses fonctionnalités impressionnantes, ses performances puissantes et son design attrayant, le Honor 90 est sur le point de capter l’attention des passionnés de smartphones du monde entier. Restez à l’écoute pour le lancement mondial le 6 juillet et préparez-vous à découvrir l’avenir de la technologie mobile avec le Honor 90.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine