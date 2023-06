Les plugins Dolby Atmos et Dolby Vision débarquent dans Unreal Engine

En bref : Dolby a introduit deux plugins gratuits pour Unreal Engine qui permettent aux développeurs d’ajouter rapidement et facilement le support natif de Dolby Vision et Dolby Atmos à leurs jeux. Les développeurs peuvent se procurer les plugins sur le marché Unreal Engine à partir d’aujourd’hui et les intégrer en quelques clics, ce qui leur permet de gagner un temps précieux et d’économiser des ressources pendant le développement.

Dolby Vision permet d’obtenir des hautes lumières jusqu’à 40 fois plus lumineuses et des noirs 10 fois plus sombres qu’à l’accoutumée. Le plugin Dolby Vision supprime également le besoin de calibrage lorsque vous jouez sur un moniteur qui le prend en charge et a un coût de temps d’image GPU inférieur à 0,2 milliseconde.

Avec le plugin Dolby Vision, les développeurs peuvent également régler l’apparence du contenu SDR pour garantir une sensation cohérente sur une gamme d’écrans, y compris les modèles non-HDR.

Dolby Atmos, quant à lui, est une technologie audio qui renforce l’immersion et permet aux joueurs de mieux repérer les sons dans les jeux, comme les mouvements des coéquipiers ou des ennemis. Grâce à elle, les développeurs peuvent créer un mixage Dolby Atmos unique qui est optimisé de manière dynamique sur plusieurs plateformes, notamment Windows 10/11, Xbox One et versions plus récentes, et Android.

Dolby Vision et/ou Dolby Atmos sont déjà présents dans plusieurs titres AAA récents, notamment Resident Evil 4, Call of Duty : Modern Warfare II, Halo Infinite, Godfall et Ori and the Will of the Wisps. La mise en œuvre typique implique un kit de développement logiciel, mais les nouveaux plugins devraient faciliter grandement les choses.

Epic Games a présenté Unreal Engine 5.2 à la GDC 2023 en mars dernier, époustouflant les participants et les spectateurs du livestream avec des visuels de haute qualité qui n’ont pas déçu. La démonstration de la technologie MetaHuman Animator de la société était particulièrement impressionnante, permettant aux développeurs de créer des personnages photoréalistes et réalistes à l’aide d’un dispositif de capture aussi simple qu’un smartphone.

Unreal Engine 5.2 peut être téléchargé gratuitement, mais une redevance de 5 % est prélevée si votre titre rapporte plus d’un million de dollars. Un autre moteur populaire, Unity, est également gratuit tant que vous ne dépassez pas un certain seuil de revenus.

