Satechi lance une station d’accueil multimédia Thunderbolt 4 16-en-1 destinée aux créatifs

Satechi a présenté son dernier accessoire Mac (et Windows) avec la station d’accueil Thunderbolt 4 Multimedia Pro Dock. L’appareil comporte 16 ports différents pour répondre à tous vos besoins, y compris la connectivité pour les écrans externes, les E/S héritées, l’Ethernet 2,5 Gbps, les emplacements SD, 96 W d’alimentation pass-through, et bien plus encore.

Satechi a conçu sa nouvelle station d’accueil Thunderbolt 4 en pensant aux « professionnels de la création et aux créateurs de contenu ».

La station d’accueil Multimedia Pro Dock est fabriquée en aluminium de qualité aéronautique et peut être utilisée en position couchée ou debout grâce au support inclus. Voici un aperçu de toutes les entrées/sorties :

2x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1

1x Thunderbolt 4 vers l’hôte avec 96W de puissance délivrée

1x USB-C 3.2 10Gbps

3x USB-A 3.2 10Gbps

2x USB-A 3.2 5Gbps

1x USB 2.0 pour charger jusqu’à 7,5W

Emplacements pour cartes SD et Micro SD (vitesses jusqu’à 312 Mo et utilisables simultanément)

Entrée/sortie jack audio 3,5 mm

Ethernet 2.5Gbps

Verrouillage Kensington

Port DC/20V – Alimentation 135W incluse

Compatible Mac et Windows

Prix : 349,99 $ – 20% de réduction à 279 $ avec le code TB4 jusqu’au 6 juillet

Satechi souligne qu’étant donné que Mac prend en charge le Single Stream Transport (SST) au lieu du Multi-Stream Transport (MST), lorsqu’il est connecté à quatre moniteurs, la station d’accueil « émettra de la vidéo en mode étendu sur deux écrans et reflétera les deux autres ».

Vous pouvez vous procurer la station d’accueil Thunderbolt 4 Multimedia Pro Dock directement auprès de Satechi en bénéficiant d’une remise de 20 % (279 $) avec le code TB4 jusqu’au 6 juillet, après quoi la station d’accueil reviendra à son prix normal de 349,99 $.

Voici un aperçu plus détaillé de toutes les entrées/sorties :

L’avis de Netcost-security.fr

Avec six ports USB-A et un seul port USB-C à l’arrière, il est clair que Satechi a conçu cette station d’accueil Thunderbolt pour les créatifs qui ont besoin de nombreux ports (et d’un grand nombre d’écrans externes).

Il aurait été intéressant de voir au moins un port USB-C à l’avant de la station d’accueil avec le port de connexion hôte, mais Satechi pense probablement que la plupart des utilisateurs de MacBook auront un ou deux ports USB-C libres sur leurs ordinateurs portables.

Dans l’ensemble, Satechi propose une connectivité solide avec de bonnes performances à un prix raisonnable – en particulier le prix de lancement de 279 $ qui est en vigueur jusqu’au 6 juillet.

