SmartGym pour iOS et Apple Watch reçoit une mise à jour majeure avec 74 nouveaux exercices, Routine Progress, etc.

SmartGym pour iPhone, iPad, Mac et Apple Watch, l’application de suivi de la condition physique la plus populaire et récompensée par le Choix de la rédaction d’Apple, bénéficie aujourd’hui d’une mise à jour majeure. La base de données d’exercices s’enrichit de près de 700 exercices, une nouvelle fonction Routine Progress est disponible, l’Apple Watch bénéficie d’un certain nombre d’améliorations, un nouveau système d’historique est mis en place, et bien d’autres choses encore.

SmartGym 7 est disponible dès maintenant sur l’App Store avec plus de 10 nouvelles fonctionnalités et améliorations majeures.

Cette mise à jour comprend 74 nouveaux exercices accompagnés d’animations et d’instructions détaillées, la nouvelle fonction Progression de la routine qui accompagne agréablement le résumé mensuel, une série de mises à jour pour l’Apple Watch, un tout nouveau système d’historique, une liste d’exercices redessinée, et bien plus encore.

Le développeur indépendant Matt Abras a partagé tous les détails de SmartGym 7 aujourd’hui :

Comme nous le disons toujours, nous ne nous contentons jamais de SmartGym. Nous ne cessons de l’améliorer. Et il s’agit d’une énorme mise à jour ! Un tout nouveau SmartGym avec de nouvelles fonctionnalités impressionnantes et des expériences encore meilleures.

Nouveaux exercices

Matt indique que les 74 exercices supplémentaires (avec équipement, instructions et animations) portent le nombre total d’exercices disponibles dans l’application à près de 700, ce qui en réalité l’une des plus grandes bases de données d’exercices de l’App Store.

Progression de la routine

La fonction de récapitulation mensuelle lancée en janvier a été très appréciée. Désormais, Routine Progress vous permet de suivre vos réalisations sur n’importe quelle période de temps :

La progression de la routine est similaire au récapitulatif mensuel, mais se concentre sur une routine spécifique, pour n’importe quelle période de temps (pas seulement le mois en cours). Il vous montre les informations les plus pertinentes sur chaque séance d’entraînement que vous avez effectuée avec cette routine spécifique. Cette fonction est extrêmement puissante et permet aux utilisateurs d’avoir une idée précise de leurs progrès.

Voici à quoi cela ressemble :

Changements dans l’Apple Watch

Un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations arrivent sur l’Apple Watch avec SmartGym 7. Il s’agit notamment du Résumé mensuel et du nouveau Progrès de la routine, de l’option de suppression de l’historique, du changement de type d’exercice et d’un écran de minuterie redessiné.

Historique

Un autre changement majeur est la refonte du système d’historique. La nouvelle interface utilisateur comporte un onglet actualisé, affiche plus d’informations et permet désormais aux utilisateurs d’ajouter des notes aux routines et aux exercices.

SmartGym 7 est téléchargeable gratuitement sur l’App Store pour iPhone, iPad, Apple Watch et Mac, avec des abonnements in-app pour le plan Premium qui permet de débloquer toutes les fonctionnalités de l’application.

